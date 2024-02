No obstante, al cierre de esta nota, la pesquisa del Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción del Poder (Eficcop) cuenta con cinco colaboradores eficaces y tres testigos protegidos [ver recuadro]. De estos, siete apuntan a que Vizcarra Cornejo habría recibido gran parte de los sobornos que se le cobraron a empresas peruanas y chinas para hacerse con obras de Provías Descentralizado (PVD), entidad adscrita al Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC).

Por ejemplo, en solo las últimas dos semanas, tres de los cuatro detenidos de manera preliminar se acogieron a la colaboración eficaz: Alcides Villafuerte Vizcarra, ex gerente de Obras de PVD; Juan José Enciso Torres, integrante de los comités de selección de PVD; y el empresario Hugo Meneses Cornejo. Todos renunciaron a la reserva de su identidad.

Villafuerte Vizcarra- de acuerdo a fuentes de El Comercio- se ha comprometido a brindar información sobre cómo operó la red criminal, presuntamente encabezada por Vizcarra entre el 2018 y 2020. Como una muestra de ello, entregó al Eficcop la suma de S/500 mil en efectivo, dinero producto de los sobornos que solicitó.

El ex gerente de Obras de PVD ejerció un rol clave en “Los Intocables de la Corrupción”, debido a que fue quien eligió a los integrantes de los comités de selección de las obras y que coordinó con ellos para favorecer a consorcios relacionados al empresario Luis Pasapera Adrianzén en tres licitaciones.

Estas obras fueron las de Tintay, en Apurímac; el mejoramiento de un camino vecinal en Moquegua y Pampas (la construcción de un puente entre Ayacucho y Apurímac) por un valor total de S/274′133.173.

Villafuerte Vizcarra, además, recibió S/3,6 millones en coimas para la red criminal, de acuerdo a la declaración del colaborador eficaz N°08-2023.

Nombre y apellido/ Código Cargo en el gobierno de Vizcarra Imputación José Enciso Torres

Colaborador eficaz Integrante de comités de selección de Provías Descentralizado. Contó que recibió S/100 mil por direccionar dos licitaciones públicas, una en Moquegua y otra en Ayacucho y Apurímac, a favor de empresas vinculadas al empresario Luis Pasapera. Afirmó que Alcides Villafuerte, gerente de Obras de Provías Descentralizado, le dijo que debía cumplir “con los de arriba” en el pago de sobornos. Esto en referencia al expresidente Martín Vizcarra y otros altos funcionarios. Hugo Meneses Cornejo

Colaborador eficaz Empresario. Meneses dijo que del 3% de la obra en Moquegua pagado como soborno por la empresa china Gezhouba Group Company Limited Sucursal Perú, el 2,5% era para los de “arriba”, en referencia a Vizcarra Cornejo. El 0,5% restante era para Villafuerte “y su gente”. Así se lo contó el empresario Marco Pasapera Adrianzén. Alcides Villafuerte Vizcarra

Colaborador eficaz Gerente de Obras de Provías Descentralizado Recientemente, se acogió a la colaboración eficaz y se comprometió a brindar detalles sobre cómo operó presunta red criminal encabezada por Vizcarra. Entregó S/500 mil de los sobornos que realizó la organización. Colaborador eficaz “CE-08-2023” Indicó que existía “la solicitud tácita” para todas las empresas, a fin de que estas realicen el pago de 3,5% del costo directo de la obra para que no pierda la buena pro”. Añadió que Villafuerte le dijo a Luis Pasapera que “los moqueguanos estaban invadiendo” el MTC y que se tenía que “alinear” con el pago. También dijo que esta orden había venido de “arriba” en referencia a Revilla y Vizcarra. Colaborador eficaz “CE-26-2023” Reconoció a diferentes integrantes de la red criminal, entre ellos a Revilla, Villafuerte y Meneses. Testigo protegido TP-02-2023 Narró que a raíz de rumores de que iban a cambiar al titular del MTC y al director de Provías Carlos Revilla, se le consultó a Villafuerte Vizcarra sobre esto y que la respuesta fue que no, porque el segundo era cercano al presidente. Villafuerte, de acuerdo a la declaración del testigo protegido, refirió que Revilla le mostró los chats que tenía con el jefe de Estado y, además, le dijo que iba seguido a Palacio de Gobierno. Testigo protegido TP-03-2023 Ante el Eficcop, indicó que durante la administración de Vizcarra Cornejo, Carlos Revilla entregó maletines con “millonarias sumas de dinero” directamente al entonces presidente. Estos recursos, agregó, fueron dispuestos por los familiares y allegados al ex gobernador regional de Moquegua “que estaban al servicio” de la presunta red criminal “para la compra de bienes y pago de servicios”. Testigo protegido TP-04-2023 Contó que Hugo Misad, ‘El Turco’, en una reunión le mostró a una mujer a la que “afanaba” un voucher bancario, donde aparecía que tenía medio millón de soles en su cuenta. Luego, ‘El turco’ le preció al testigo protegido que ese dinero era en realidad de ‘El jefe’, en referencia a Vizcarra. Agregó que Misad aceptó que estos recursos eran de coimas por obras en el MTC y que él hacía el pitufeo, es decir el lavado de activos.

Comprometen a “los de arriba”

En su declaración del 7 de febrero último, Enciso Torres contó que recibió S/100 mil por ayudar a direccionar las licitaciones en Moquegua y de Pampas. Ese dinero le fue entregado en dos partidas por Villafuerte. La primera se dio en una oficina de PVD en la cuadra 6 del jirón Camaná, en el Centro de Lima.

En aquella oportunidad, el hoy colaborador eficaz dijo que le reclamó a Villafuerte por la cantidad debido a que el mejoramiento del camino vecinal era por más de S/63 millones. No obstante, este le comentó que tenía que cumplir con los otros dos miembros del comité de selección y “con los de arriba”.

Esto en referencia a Carlos Revilla Loayza, director general de Provías Descentralizado; y el presidente Vizcarra “puesto que ese negocio ya ellos también lo tenían monitoreado”.

Meneses, socio de la empresa china Gezhouba Group Company Limited para la obra en Moquegua, narró que a fines de octubre de 2020 (tres semanas después de que hayan pagado el soborno solicitado por “Los Intocables de la Corrupción”), se reunió a almorzar con Marco Pasapera Adrianzén, a quién le consultó sobre los pormenores de esta negociación.

Marco Pasapera Adrianzén- de acuerdo al testimonio del nuevo colaborador eficaz- le dijo que su hermano, Luis Pasapera Adrianzén, había dado este dinero a Villafuerte.

Y, además, le detalló cómo había sido la distribución. De ese 3% [del valor total de la obra] pagado, el 0,5% era para Villafuerte “y su gente”, es decir para los integrantes del comité de selección de la licitación. Y el 2,5% restante se le entrega a “arriba”.

“Con lo cual entendía que hacía referencia a Revilla, director de Provías Descentralizado; al exministro de Transportes y Comunicaciones Carlos Estremadoyro y al expresidente Martín Vizcarra”, sostuvo.

Las declaraciones de Enciso Torres y Meneses coinciden con la que ofreció el colaborador eficaz N°08-2023, en noviembre pasado. Este afirmó que existió “la solicitud tácita” para que todas las empresas realicen el pago del 3,5% del costo de las obras licitadas en PVD. Y que el requerimiento del dinero “siempre sucedió en la etapa de perfeccionamiento del contrato”. Es decir, posterior al otorgamiento de la buena pro.

También indicó que Villafuerte fue claro al precisar que el pago de la coima era para Revilla y “que esta persona a su vez, se encargaría de rendir cuenta a gente de más arriba dando a entender que se trata del entonces presidente Vizcarra”.

Además, el colaborador eficaz N°08-2023 narró que el ex gerente de Obras de PVD le dijo a Luis Pasapera “que los moqueguanos estaban invadiendo” el MTC y que se tenía que “alinear” a la orden del pago del sobornos, porque esta “venía de arriba”, en referencia a Revilla y a Vizcarra. Y de no hacerlo, podría tener problemas en la firma de los contratos.

Las entregas en Palacio

A los cuatro colaboradores eficaces mencionados, se suman tres testigos protegidos, entre ellos el N°03-2023, quien detalló que Revilla habría entregado altas sumas de dinero dentro de maletines y de tubos de diseño a Vizcarra Cornejo en las visitas que realizaba a Palacio de Gobierno. Esta persona señaló que estos recursos fueron administrados por la ex primera dama Maribel Díaz y otros allegados al exmandatario, como Hugo Misad, ‘El turco’.

Precisamente, el testigo protegido N°02-2023 refirió que Villafuerte le comentó que el director de Provías Descentralizado visitaba Palacio de Gobierno de manera seguida y que era bastante cercano a Vizcarra Cornejo.

Y el testigo protegido N°04-2023 indicó que ‘El turco’, en una reunión, le mostró a una mujer a la que “afanaba” un voucher bancario, donde aparecía que tenía medio millón de soles en su cuenta.

Luego, Misad le precisó al testigo protegido que ese dinero era en realidad de ‘El jefe’, en referencia a Vizcarra.

Agregó que Misad aceptó que estos recursos eran de coimas por obras en el MTC y que él hacía el pitufeo, es decir el lavado de activos.

De acuerdo a la tesis del Ministerio Público, Vizcarra habría encabezado la red criminal de “Los Intocables de la Corrupción” y los ex titulares del MTC Edmer Trujillo, Carlos Estremadoyro y Carlos Lozada habrían sido parte.

(Foto: El Comercio)

Este Diario intentó comunicarse con Fernando Ugaz, abogado del expresidente Vizcarra, pero no respondió a nuestras llamadas.

El abogado penalista Gilmar Andía consideró que el Caso de “Los Intocables de la Corrupción” puede ser el más sólido que hay, hasta el momento, en contra de Vizcarra Cornejo. Agregó que la Fiscalía de la Nación debería tratar de avanzar en su pesquisa al exmandatario y a los exministros comprometidos al mismo ritmo del Eficcop.

“Este es el caso más fuerte y contundente que tiene el Ministerio Público contra el expresidente Vizcarra, es obvio que él está intentando desmerecer [la pesquisa], la importancia, diciendo que solo existe un testimonio, cuando no es así. Hay un colaborador que ha entregado dinero en efectivo, medio millón de soles que los tenía en su casa”, expresó.

Andía, ex viceministro de Justicia, indicó que no nos debería sorprender si en unos meses, el Ministerio Público pida medidas coercitivas en contra del ex jefe de Estado.

Este Diario informó el 5 de febrero último que el Eficcop ya le había remitido al fiscal de la Nación interino Juan Carlos Villena el informe sobre la participación de Vizcarra en la presunta organización criminal. No obstante, hasta el momento, no se conoce si le ha iniciado o no investigación preliminar.

Solo el titular del Ministerio Público puede investigar al ex jefe de Estado, quien tiene derecho a antejuicio.

La abogada penalista Romy Chang dijo que la situación del expresidente no es la misma que hace un mes, porque ahora existen otros elementos de prueba que refuerzan la tesis del Ministerio Público, así como nuevos colaboradores eficaces que lo señalan como participante de la red criminal.

“Además, habría recibido dinero, está bastante comprometido. Yo pienso que ya deberían haber abierto una investigación preliminar en su contra. Si el Ministerio Público actúa con la misma vara, lo debería hacer”, expresó a El Comercio.

Más información

La audiencia de prisión preventiva en contra de Revilla y de Elizabeth Ugarte, ex funcionaria del PVD, continuará este viernes.

Ugarte estaba fuera del país cuando se ejecutó al orden de detención. Ella ha sido señalada como parte de Los Moqueguanos.

La fiscalía también solicitó prisión preventiva contra Villafuerte. Pero se espera que se desista de este pedido, luego de que el ex funcionario se acogiera a la colaboración eficaz.