El Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción del Poder (Eficcop) investiga una presunta red criminal que operó en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) en el gobierno de Martín Vizcarra, quien sería su cabecilla, según la indagación fiscal.

Si bien la pesquisa se centra en Provías Descentralizado, a inicios del mandato de Vizcarra también se dieron cambios en Provías Nacional (PVN). Estos llevaron a que funcionarios que laboraron en el Gobierno Regional (GORE) de Moquegua, cuando Vizcarra estuvo a cargo (2011-2014), pudieran elegir a los miembros de los comités de selección de las obras viales. PVN es una entidad ejecutora del MTC con un presupuesto de unos S/6 mil millones al año.

Uno por uno

El 28 de marzo del 2018, días después de asumir la presidencia, Vizcarra nombró titular del MTC a Edmer Trujillo, quien fue gerente general en su gestión en el GORE de Moquegua. Con su designación vinieron otras.

El 4 de abril, Trujillo nombró viceministro de Transportes a Carlos Estremadoyro, un moqueguano que fue jefe de proyectos del Hospital de Moquegua y de la carretera Moquegua-Omate, también con Vizcarra como gobernador.

Al día siguiente, Trujillo pasó a Carlos Lozada, hasta ese momento cabeza de la Dirección de Caminos y Ferrocarriles del MTC, a la jefatura de Provías Nacional.

Sin embargo, luego de que Lozada asumiera PVN, Estremadoyro nombró a otros de Los Moqueguanos, como se denomina al grupo de confianza de Vizcarra.

El 6 de abril, Estremadoyro designó jefe de la Oficina de Administración (OAD) de PVN a Joel Faver Zapata, exdirector de Logística de la gestión de Vizcarra en Moquegua.

Cuatro días después, nombró al moqueguano Franz Flores Flores director de la Gerencia de Obras de PVN, la unidad de la entidad con más presupuesto para ejecutar proyectos viales. Flores trabajó en el GORE de Moquegua como jefe de proyectos. Luego laboró en C y M Vizcarra S.A.C. Ingenieros Contratistas, firma de la familia de Martín Vizcarra.

Los comités

El 27 de junio del 2018, Carlos Lozada emitió una resolución por la cual otorgó facultades a la Oficina de Administración de PVN para que interviniera activamente en los procesos de licitaciones públicas convocadas por la entidad. Según fuentes de El Comercio, lo hizo por sugerencia de Estremadoyro.

La Resolución Directoral 1092-2018-MTC/20 da a la OAD, a cargo de Faver, facultades como aprobar o modificar el plan de contrataciones, y designar a los integrantes de los comités de selección para contratar bienes y servicios.

Los comités de selección de las licitaciones están compuestos por tres personas. Antes de la resolución, dos integrantes eran designados o propuestos por la unidad encargada de la contratación y uno por la Oficina de Administración. Con el cambio, la OAD, a cargo de Faver, en la práctica comenzó a designar a los tres miembros de los comités de los procesos de selección de las empresas o consorcios.

Meses después, en noviembre, se dio otra modificación. Trujillo creó una nueva estructura interna en PVN, de forma que todas las unidades estuvieran bajo esta, denominada Dirección de Infraestructura.

Así, Franz Flores pasó de ser director de la Gerencia de Obras a ser director de Infraestructura de PVN. A su cargo quedaron las subdirecciones de Puentes y Estudios, áreas que sugerían a miembros de los comités.

Con ambas modificaciones, según fuentes del MTC, las coordinaciones entre el despacho del viceministro de Transportes, ubicado en el piso 11 del MTC, y los encargados de la selección de los comités en PVN empezaron a ser más fluidas.

Este Diario buscó comunicarse con Estremadoyro, Lozada, Faver y Flores para recoger su versión. Solo Faver contestó.

El exfuncionario del MTC señaló que llegó a PVN por la llamada de un asesor de Carlos Estremadoyro, a quien conocía del GORE de Moquegua. Sostuvo que estuvo tres meses en el cargo y que renunció porque encontró “situaciones poco transparentes”.

“Hice saber a mi jefe, el director ejecutivo de PVN, para que se corrija, pero no me decían nada. No obtuve respuesta y quedé como ‘congelado’”, dijo Faver sin detallar las situaciones irregulares que observó.

Según Faver, nunca lo llamaron para declarar en ninguna de las investigaciones contra Vizcarra.

Sobre las facultades que recibió la OAD que dirigió, afirmó que, por lo que recuerda, la elección de miembros de comités de selección era para contrataciones menores relacionadas con bienes y servicios.

