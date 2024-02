Poco después, el entonces embajador de Perú en Chile, Carlos Pareja, no solo recibió el agradecimiento de Piñera por el obsequio, sino también comentarios de las páginas leídas.

“Fueron ocho tomos que me costó mucho conseguir porque estaban agotados en las librerías. Y se dio el tiempo de leer y comentar diversos capítulos a pesar de que tenía mucho trabajo como presidente. Le interesaba mucho la historia del Perú. Era admirador de nuestra cultura y pasado, de la época del incanato” , recordó Pareja.

La relación entre Piñera y el Perú y su interés por la cultura peruana ha quedado documentada. Incluso, durante la campaña electoral que lo llevó a su primer mandato (2010-2014), nacionalistas chilenos le señalaron que “ser un poco peruanista le podía restar votos”, recordó la periodista Diana Seminario, quien se encargó de la cobertura de su asunción de mando.

En noviembre del 2010, Piñera fue condecorado por Alan García en Palacio de Gobierno, con la Orden El Sol del Perú, y contó en tono jovial: “Hoy fui sorprendido. Una periodista, Sol Carreño, me sostuvo con mucha fuerza que yo era descendiente de Huayna Cápac. Y me mostró antecedentes que están siendo verificados en este instante, porque eso podría hacerme pariente del presidente Alan García. Si así fuese, podría haber una incompatibilidad en que el presidente me esté condecorando”.

Seis años después volvió a referirse al tema en diálogo con RPP. “Era verdad, porque una hija de Huayna Cápac se casó con un español que se fue a Chile con Pedro de Valdivia en la expedición. De esa unión desciende, generación tras generación, todo registrado y documentado, la familia Echenique, de la cual mi madre es una miembro y, por tanto, yo también” .

El dos veces presidente de Chile falleció el martes pasado cuando el helicóptero que pilotaba se precipitó a las aguas del Lago Ranco, a 780 kilómetros al sur de Santiago.

En cuerdas separadas

El internacionalista Francisco Belaunde destacó que Piñera “entendió muy bien la importancia de las relaciones entre Perú y Chile”.

“Comprendió, como empresario, que las relaciones tenían mucho que ganar si se mantenían en buenos términos, a nivel económico y en general”.

Por ello, puso en cuerdas separadas los vínculos políticos, diplomáticos, comerciales y económicos entre ambos países y la controversia por la delimitación marítima que se resolvería en la Corte de La Haya.

En su primer año de mandato, su visita al Perú fue duramente criticada por la oposición de su país, que en ese entonces lideró el expresidente chileno Ricardo Lagos.

No obstante, aquella vez Piñera señaló en entrevista con El Comercio. “A la corte lo que es de la corte, y a los pueblos, gobiernos y presidentes lo que es nuestro. Nuestra tarea es fortalecer la integración en infraestructura y energía, proyectarnos en forma conjunta hacia el mundo del Asia Pacífico”.

Durante su primer mandato, Piñera sostuvo reuniones bilaterales con Alan García y Ollanta Humala. En su segundo gobierno (2018-2022) hizo lo propio con Pedro Pablo Kuczynski, Martín Vizcarra, Francisco Sagasti y Pedro Castillo.

Pareja lo recuerda “como un hombre de estado, sumamente inteligente, que enfrentaba las crisis con dinamismo y capacidad. Y aunque gobernó con el partido Renovación Nacional, que era de derecha, fue un hombre de derecha moderada”.

En opinión del embajador en retiro, Piñera ostentó una habilidad especial para los momentos de crisis debido a su formación como empresario. Recordó, por ejemplo, que en su primer año de gobierno, en el 2010, le tocó enfrentar los estragos de un terremoto que afectó las regiones de Valparaíso, Metropolitana de Santiago, O’Higgins, Maule, Biobío y La Araucanía.

Alianza del Pacífico

“Tengo claro que solos podemos avanzar más rápido, pero juntos podemos llegar más lejos”, dijo Piñera a El Comercio en el 2010, en referencia a las relaciones entre Perú y Chile.

Poco después, en abril del 2011, se constituyó la Alianza del Pacífico, un bloque de integración económica y comercial entre México, Colombia, Chile y Perú.

Belaunde destacó que Piñera “se mostró muy entusiasta con ese proyecto”. La idea fue conformar un grupo unísono para, entre otros asuntos, simplificar el tránsito migratorio, armonizar vínculos comerciales y conquistar estratégicamente el mercado asiático y de la cuenca del Océano Pacífico.

“Ahora la Alianza del Pacífico está un poco en modo de espera porque ni Andrés Manuel López Obrador [presidente de México] ni Gustavo Petro [presidente de Colombia] quieren mucho a Dina Boluarte y no son necesariamente presidentes tan amantes del libre mercado”, precisó Belaunde.

En tanto, la comunicadora Constanza Cea, exdirectora ejecutiva de Imagen Chile, destacó que para Piñera, “Perú fue un eje clave de su política internacional”.

“Creía firmemente en la integración y colaboración de ambos pueblos y por eso a impulsó con convicción la Alianza del Pacífico, los gabinetes binacionales, la labor del consejo empresarial Chile - Perú. Admiraba la cultura peruana, disfrutaba de su gastronomía y tenía grandes amigos peruanos, como Mario Vargas Llosa”.