Coordinaciones para el archivo de investigación del congresistas José Balcázar

“En octubre del 2022, 16 recuerdo porque en el despacho de la Dra. Patricia Benavides nos reunimos; Elmer Ríos, Patricia Benavides y yo, porque habíamos ido Miguel y yo a pedir el voto del congresista Balcázar, y en otra oportunidad Miguel, Abel yo, y el congresista nos pidió que lo ayudemos con el archivo de una investigación que él tenia en Chiclayo, esa investigación la tenía la Dra. Miranda, entonces le comuniqué el pedido de Balcázar a la Dra. Benavides, entonces ella me ordenó que me comunique con la Dra. Miranda, y yo me comuniqué primero por WhatsApp presentándome mediante un mensaje, acreditándome como asesor de la Fiscal de la Nación, y luego me comuniqué telefónicamente con al Dra. Miranda, el indiqué el pedido del congresista Balcázar, y ella me dijo que iba a resolver de acuerdo a ley, y me choteó, entonces yo le dije eso a la Dra. Benavides, es ahí donde la Dra. Benavides llama a Elmer Ríos y le pide que vaya a Chiclayo, literalmente le dice que se invente una diligencia para ir a Chiclayo, para que él hable en persona con la Dra. Miranda, entonces yo participé de su reunión para explicarle a Elmer Ríos lo que Balcázar me había explicado y que quería de su caso, que era un tema vinculado a cuando fue decano del Colegio de Abogados, no sé si de Lambayeque o de Chiclayo, entonces el Dr. Elmer efectivamente fue, y ya no volví a reunirme con Elmer sobre el tema, pero ya Patricia me dijo que la coordinación había sido infructuosa que la Dra. Mirando no había aceptado archivar el caso, y que traslade ello al congresista Balcázar, cosa que hice, y luego otras reuniones con Elmer (sobre todo ha sido cuando a él nombran coordinador de Cuello Blancos, ahí si nos reuníamos en la sala de directorio, y al Dra. Patricia, Benavides le indicaba Elmer Ríos que fiscales tenía que proponer.”





“(Carmen Miranda) Ella es la fiscal de Chiclayo, yo sólo me comunique primero por mensaje de WhatsApp con ella presentándome y luego por teléfono, y yo hablé con ella por llamada de WhatsApp para pedirle el tema del congresista Balcázar, para decirle si ella tenía la investigación, me comentó que si, para pedirle si se podía apoyar al congresista en el caso que tenía cuando fue decano del colegio de abogados, apropiación ilícita me parece, y la Dra. me dijo que no que ella iba a resolver de acuerdo a ley, entonces yo le comunique eso a Patricia Benavides y ahí fue que envió a Elmer Rios como ya referí en mi anterior declaración."

(Jaime Villanueva. 24 de enero 2024)