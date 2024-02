Incluso, fuentes cercanas a la dirigencia naranja indicaron a El Comercio que existe respaldo unánime a Moyano.

De acuerdo al testimonio ofrecido por “El filósofo” el 31 de enero último, la también presidenta de la Comisión de Constitución del Parlamento le habría solicitado a Benavides Vargas la remoción del fiscal superior Rafael Vela y del fiscal José Domingo Pérez del equipo especial Lava Jato, que debe sustentar la acusación contra Keiko Fujimori por presunto lavado de activos y organización criminal en el juicio del Caso Cocteles que inicia en julio próximo.

Moyano, en Willax TV, ha negado que ella le haya hecho este pedido directamente a la suspendida fiscal suprema, pero sí ha reconocido que le dio este mensaje a Villanueva para que se lo transmita a su jefa.

Al respecto, el secretario general de Fuerza Popular, Luis Galarreta, confirmó a este Diario que no habrá “ninguna sanción” a la parlamentaria a la interna de su partido y bancada.

“Moyano ha dicho que sí ha participado en reuniones con la fiscal de la Nación, que no son clandestinas, porque ella ha ido a la oficina de la fiscal, lo ha hecho a bordo de un auto oficial como primera vicepresidenta [del Congreso]. Ella no puede ingresar por la cola, por donde entra el público. La congresista no ha negado las reuniones que tuvo con Villanueva ni Benavides”, manifestó.

Galarreta aclaró que Moyano acudió a estas citas a título personal y no en representación de su agrupación.

“Ella ha dicho que sí le comentó a Villanueva sobre la necesidad de la salida de estos dos señores fiscales, pero Villanueva no ha dicho que ella los haya amenazado ni coaccionado para esto, tampoco le dijo ‘tienen que sacarlo ahorita’. Todo lo que ha dicho este señor, lo ha confirmado Martha. Para nosotros, no hay ningún delito”, remarcó.

“Sí, existen elementos”

El abogado penalista Andy Carrión consideró que sí existen los elementos suficientes para que el fiscal de la Nación Interino Juan Carlos Villena inicie una investigación preliminar a Moyano por el presunto delito de tráfico de influencias.

“En el tráfico de influencias no tiene que verificarse si el funcionario público ha sido coaccionado, aquí estamos hablando de una integrante importante de un partido político que se ha reunido con la fiscal de la Nación. Para traficar influencias no se requiere presionar o supeditar a un tipo de favor”, explicó en diálogo con El Comercio.

Carrión afirmó que Villena debe iniciar pesquisa a Moyano para determinar si hubo o no un intento de esta de influir en el Ministerio Público para retirar a Vela y Pérez del proceso a Fujimori Higuchi.

También señaló que las eventuales diligencias tendrán que permitir determinar si la congresista actuó sola o en representación de la cúpula de su partido.

Detalló que, en la etapa de investigación preparatoria, el Ministerio Público solamente puede solicitar el impedimento de salida del país, así como incautaciones y allanamientos.

Una posición similar tuvo la abogada penalista Liliana Calderón, quien refirió que Villena con los elementos que tiene hoy en día puede abrir una investigación contra Moyano por presunto tráfico de influencias. “Ella ha ido a solicitar la remoción de unos fiscales que le son contrarios a Keiko Fujimori y a su partido, que le son incómodos”, expresó a este Diario.

Calderón indicó que “El filósofo” deberá, además, aportar pruebas de lo que está diciendo.

Respaldarán formación de comisión

El secretario general de Fuerza Popular adelantó que la bancada naranja respaldará en el Congreso la formación de una comisión multipartidaria que tiene facultades para investigar los hechos que han sido revelados por “El filósofo” en relación al ex fiscal de la Nación Pablo Sánchez, Vela, Pérez y el Jurado Nacional de Elecciones (JNE).

Hasta el cierre de esta nota, existen dos mociones para crear esta comisión, una de Esdras Medina (Unidad y Diálogo) y la otra de José Cueto (Renovación Popular).

“Nosotros vamos a respaldar esas mociones, creemos que se tiene que llegar a la verdad, se debe saber sobre esta toma del Ministerio Público con objetivos políticos durante un determinado tiempo para saber desde cuándo. Imagino que en la Junta de Portavoces se juntará en una sola moción. Esto no puede pasar por alto”, expresó Galarreta.

Galarreta señaló que la pesquisa en el Parlamento no debe incluir a los congresistas mencionados por Villanueva, porque estos ya están siendo citados al Ministerio Público.

“El filósofo” apuntó a la cúpula fujimorista

En su declaración del 31 de enero en calidad de testigo de la investigación a la ex fiscal de la Nación, Villanueva también relató que Moyano le reclamó a Benavides a inicios de 2023 por haber abierto una investigación preliminar en contra de la presidenta Dina Boluarte y el primer ministro, Alberto Otárola, por el presunto delito de genocidio y otros por las muertes en las protestas.

Moyano- de acuerdo a “El filósofo”- le dijo a la entonces titular del Ministerio Público que así como el fujimorismo la apoyaba a ella, “también estaba apoyando al gobierno y esa [la pesquisa] no era una buena señal porque debilitaba” al Ejecutivo. Incluso, la parlamentaria exhortó a Benavides a archivar la investigación a Boluarte y Otárola.

En agosto último, Benavides le contó a Villanueva que ya había conseguido “un canal directo con la alta dirección de Fuerza Popular”. Pero le recomendó que él continúe “coordinando” con la parlamentaria para que esta “no se resienta”.

A la ex fiscal de la Nación, según el testimonio de su ex asesor, no le gustó el reclamo de Moyano respecto a Boluarte y Otárola ni tampoco sus continuos pedidos.

Villanueva narró que en el contexto en que el Congreso no decía si debatía o no el informe de la Comisión de Justicia y DD.HH. para destituir a los integrantes de la Junta Nacional de Justicia, Benavides lo llamó para decirle que los fujimoristas querían que se abra una investigación por prevaricato en contra de los jueces que concedieron una cautelar a los miembros de la JNJ.

“Ella [Benavides] me llamó de Arequipa y me dijo que ella estaba coordinando con la alta dirección de Fuerza Popular, yo entiendo que con la señora Fujimori, porque antes ya me había dicho que había conseguido un canal director con Fujimori y Luis Galarreta”, remarcó.

En respuesta, Galarreta dijo que “no he tenido el gesto de tener una coordinación” con la ex fiscal de la Nación.

“Seguro habríamos coordinado temas institucionales, no la conozco, no la conoce Keiko Fujimori a la señora, nunca le hemos enviado un mensaje, no hay un intermediario”, sostuvo.

En otro momento, cuando “El filósofo” detalló que se reunía con Moyano en el Congreso, sin que sus ingresos y salidas fueran registrados, mencionó que en una de las citas participaron los congresistas Patricia Juárez, el hoy fallecido Hernando Guerra García y Miguel Torres, integrante del CEN de Fuerza Popular y asesor de la bancada naranja.

Este encuentro se habría realizado entre setiembre y octubre de 2022. En aquella oportunidad los temas que se abordaron fueron las denuncias constitucionales contra Benavides y la posibilidad de que se presente una contra el entonces presidente Pedro Castillo, como finalmente sucedió.

“Entonces, ahí se acuerda que ellos van a apoyar en todo lo posible a Patricia Benavides, nos piden también por el tema de la investigación de Lava Jato, a ver en que se les puede apoyar y yo no respondí nada porque yo tenía que transmitirle a Benavides”, complementó.

Villanueva, además, dijo que cuando Benavides presentó la denuncia constitucional contra Castillo, se volvió a reunir con Moyano. Y ella le dijo que esta denuncia no iba a prosperar.

“Textualmente me dijo ‘si abrimos esa puerta después cuando nos toque a nosotros [estar en la Presidencia], Keiko va a estar llena de investigaciones’ y me comentó que más bien iba a ir por el lado de la vacancia”, acotó.

Al respecto, Torres indicó que la reunión se produjo en la primera vicepresidencia del Congreso, donde Villanueva y Miguel Girao “se presentaron formalmente” como asesor y coordinador parlamentario, respectivamente de Benavides. Agregó que ambos estaban preocupados sobre cómo procedería el Congreso sobre las denuncias de Benavides en contra de Castillo Terrones.

En comunicación con El Comercio, Torres dijo que la respuesta de Fuerza Popular fue que actuarían conforme a la ley y la Constitución.

“Y como yo no confiaba en ellos hice la precisión que no pedíamos absolutamente nada a cambio”, finalizó.

Más información

Giulliana Loza, abogada de Keiko Fujimori, informó que solicitará formalmente “la exclusión” de Pérez y Vela “de todo proceso e investigación” en contra de su patrocinada. “Las recientes declaraciones [de Villanueva] evidenciarían un sesgo en su contra y una falta de objetividad en su actuar”, declaró a El Comercio.

También afirmó que el partido Fuerza Popular denunciará penalmente a los referidos fiscales, así como al periodista Gustavo Gorriti “por los hechos declarados por el testigo Jaime Villanueva”.