La congresista Ruth Luque se pronunció el lunes en sus redes sociales para responder a Vladimir Cerrón.

"A diferencia de un prófugo de la justicia y en clandestinidad, yo no tengo nada que ocultar. No he realizado ninguna gestión a nombre de ningún fiscal, o chantajear a nadie por supuestos vínculos con fiscales. Iniciare una querella. "Mis posiciones políticas han sido públicas siempre, y he sido respetuosa de la autonomía y debido proceso. No permitiré que se juegue con mi imagen para su beneficio personal. Claramente hay quienes buscan no responder a la justicia, y que sus casos en el Ministerio Público no prosperen", enfatizó Luque.





¿Qué había dicho Cerrón?

"Ha quedado demostrado que el Ministerio Público aperturó carpetas fiscales para chantajear a los políticos. El caso de Rafael Vela Barba y Richard Rojas Gómez, ambos de lavado de activos, es real. Ruth Luque intermedió y me citó a nombre de ellos, la reunión sí se dio en su departamento en Pueblo Libre, entre junio-julio 2021. Según Villanueva, Vela queria ser Supremo; y Luque me pidió los cinco ministerios y el premierato para Verónika Mendoza. La oferta era archivar el caso de Dinámicos del Centro y Lavado de Activos. No cedí a ningún chantaje y entonces vinieron los allanamientos, los embargos, las incautaciones y las prisiones preventivas. Querían doblegar al gobierno a través de estas investigaciones".