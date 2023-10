La Agencia de Promoción de la Inversión Privada (Proinversión), anunció que, en los próximos seis meses, adjudicará ocho proyectos de Asociaciones Público Privadas (APP) y Proyectos en Activos por hasta US$ 5.700 millones, anunció José Antonio Salardi, director Ejecutivo de Proinversión, durante el evento “Oportunidades para en Perú”.

Los proyectos a realizarse en estos seis meses son dos líneas de transmisión eléctrica, por US$ 833 millones; el Ferrocarril Huancayo-Huancavelica, por US$ 340 millones; el PTAR Puerto Maldonado, por US$ 89 millones; el Parque Industrial de Ancón, por US$ 762 millones y la Carretera Longitudinal de la Sierra Tramo 4, por US$ 914 millones. Asimismo, las iniciativas privadas Anillo Vial Periférico, por US$ 2.380 millones y el Nuevo Terminal Portuario San Juan de Marcona, por US$ 405 millones, pueden adjudicarse si no se presentan terceros interesados.

“Se trata de proyectos de gran impacto económico y social que contribuirán a mejorar nuestra productividad, competitividad y la calidad de vida de millones de peruanos”, resaltó el titular de Proinversión.

Salardi anotó que al cierre del tercer tirmestre del 2023, Proinversión ha recuperado el ritmo de adjudicaciones de proyectos, tras cuatro años de estancamiento. Con ello, al cierre de setiembre, la agencia ha adjudicado 12 proyectos público - privados por US$ 1.262 millones, el doble del monto total registrado en los cuatro años previos, que fue de US$ 656 millones.

Durante el evento, el ministro de Economía, Alex Contreras, afirmó que el Perú es uno de los países donde la adjudicación ha empezado a reactivarse; sin embargo, con miras al 2026, reconoció que en la lista de proyectos aún faltan el sector cultura, ambiente y salud.

“Hemos visto la enorme brecha que hay en salud en el país y vemos modelos de éxito en el caso de las APP (...) cómo la inversión privada le puede cambiar la vida a los ciudadanos”, dijo.

Asimismo, anotó que de acuerdo con el Plan Nacional de Infraestrutura, la brecha en infraestructura es de S/ 117 mil millones en el corto plazo y de S/ 363 mil millones en el largo plazo, “más de cinco veces el presupuesto”, agregó.

Javier Beverinotti, economista País del BID, anotó que, de acuerdo con sus estimaciones, la brecha que existe en América Latina y El Caribe en términos de infraestructura es de más de US$ 2 mil millones hasta el 2030, para alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

“La compleja situación económica y fiscal, entre otros temas, nos impulsa a buscar alternativas eficientes como las asociaciónes público - privadas, para convertir retos en oportunidades y promover el desarrollo económico”, agregó.

PPP Américas 2025

En el evento, se anunció que el Perú será sede del la duodécima edición de Public Private Partnership - PPP Américas 2025, el más importante de Asociaciones Público - Privadas de América Latina y El Caribe.

“Perú tiene uno de los entornos de APP más activos de la región y ha puesto un plan de infraestructura que hace hincapié en la promoción de una diversidad de mecanismos de financiación y en la ampliación del apoyo financiero del gobierno a los proyectos”, dijo Beverinotti.