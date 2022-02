Conforme a los criterios de Saber más

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) decidió la semana pasada invitar al Perú a iniciar el proceso de adhesión a dicha organización. Esto implica que el país tiene la intención de implementar los mejores estándares y prácticas que plantea este organismo de cooperación internacional, señaló la exministra de Economía y Finanzas (MEF), Mercedes Aráoz.

El propósito es hacer políticas públicas que nos permitan tener una mirada de economía social de mercado, con democracia, respeto a los derechos humanos, cuidado del medioambiente, mejoras en la gobernanza, mejor gestión fiscal, más crecimiento económico y equitativo, sostuvo la extitular del MEF.

Edgar Vásquez, exministro de Comercio Exterior y Turismo, felicitó esta iniciativa de Estado que ha logrado trascender gobiernos más allá de la coyuntura y el partido que esté gobernando.

Sin embargo, señala que es el inicio de un camino largo que hará que el país se encuentre en un periodo de negociación, adaptación y monitoreo constante antes de poder pertenecer a dicho organismo respecto al cumplimiento de sus estándares como parte de su acervo jurídico y de sus prácticas.

“ Serán años de intenso trabajo para poder revisar la normativa y prácticas peruanas y conocer si estas se ajustan para transitar a un camino de adecuación hacia los estándares requeridos . Una vez cumplidos, recién podrá hacerse viable la incorporación a este foro”, añadió.

Agenda pendiente

Aráoz señala que hay muchos temas que deben abordarse, empezando por armar una hoja de ruta e iniciar con la firma del documento “Memorándum inicial”, donde el Perú se compromete a adherirse a comités, hacer reformas e impulsar buenas prácticas en los diferentes temas que la agenda solicita.

Así, la carta pide avanzar hacia una economía digital inclusiva, tener transparencia en rendición de cuentas y temas de inversión, mejorar la calidad en infraestructura, tener un fuerte trabajo en la protección de la biodiversidad, valores de la democracia, derechos humanos y respeto al estado de derecho, anotó.

Para Vásquez, el esfuerzo debe concentrarse también en planificar en cómo vamos a aprovechar que el Perú sea miembro. Qué áreas vamos a trabajar, con cuáles se quiere mantener un intercambio de buenas prácticas para alcanzar el desarrollo o cuáles serán los países con los que se requiere una cooperación más estrecha .

Alonso Segura, exministro de Economía y Finanzas, anotó que los puntos específicos serán dados en las próximas semanas, pero, en general, son políticas públicas para el sector estatal y privado, que van a requerir de una adecuación del marco normativo del Perú. Así, tanto el Gobierno como el Congreso tienen que estar dispuestos a realizar los cambios para que no hayan retrocesos.

“Un tema sensible es el secreto bancario por parte de la Sunat, con proyectos de ley dando vueltas que quieren limitarlo. Esto restringe la capacidad de acceso no solo en el país, sino que no puedes compartir información con el resto del bloque, algo fundamental para combatir el lavado de activos, la elusión, etc.”, señaló.

¿Estamos preparados?

Vásquez señala que hay aspectos de competitividad en los que estamos bastante retrasados como en educación o salud, pero hay otros en los que el país está, probablemente, incluso por encima de otros países que ya son miembros, como los relacionados a la libertad de comercio y las libertades económicas.

Señala también que no solo será un esfuerzo multisectorial, sino que dependemos del ímpetu político y la priorización que se le dé. Así, en la práctica, este proceso podría tomar entre tres y seis años, pero dependerá de qué tan rápido y efectivo sea el Estado peruano en adecuarse a los estándares requeridos .

“Existen dudas porque muchos de los estándares de la OCDE se contraponen con algunos mensajes políticos del actual Gobierno. Si su accionar se mantiene como en estos primeros seis meses con mensajes contradictorios, el camino será más largo, complejo y difícil”, señaló.

Para Aráoz, tenemos que realizar un esfuerzo de gestión con calidad de funcionarios que estén a la altura del reto para que podamos dar el resultado esperado. Por ello, es sumamente importante la continuidad de la gestión con funcionarios que están trabajando los temas a largo plazo, porque podríamos perder el enfoque .

“Un tema preocupante es el cambio del director general de la Dirección General de Asuntos de Economía Internacional, Competencia y Productividad del MEF, que viene trabajando el tema por muchos años y pretenden colocar a una persona que no tiene las competencias para el cargo y sin experiencia”, resaltó.

Un tema en el que se estima que la organización nos llamará la atención, dice Aráoz, es en el cambio de las reglas en materia de educación pública, que afectaría la meritocracia. Por ello, debemos continuar con las reformas en educación y demostrar que realmente contamos con un desarrollo de inclusión real, lo mismo en salud y en otras áreas.

“Para eso necesitas equipos técnicos. No podemos tener este juego de cambios de ministros, seguimos viendo retrocesos en políticas públicas y ojalá se tomen las mejores decisiones. Hasta ahora el único sector donde se ve continuidad es en Cancillería, pero debe ser en todos ”, anotó.

Segura considera que los últimos meses no han sido favorables; sin embargo, hay países similares al nuestro que son parte, como Colombia y México. Debemos adherirnos a sus estándares, compromisos y reformas, refirió.

OCDE

La OCDE es un organismo de cooperación internacional compuesto por 38 estados, cuyo objetivo es coordinar sus políticas económicas y sociales. Es un bloque que tiene entre sus miembros a países desarrollados y en vía de desarrollo pero que comparten prácticas comunes que se ha demostrado que favorecen al desarrollo de los países: democracia, libre comercio, libertades económicas, control de la corrupción, simplificaciones administrativas, respeto del medioambiente, condiciones laborales, entre otros, señala Vásquez.

Así, añade, podremos aprovechar la transferencia de conocimientos y buenas prácticas tecnológicas, participar en los debates y exponer ideas y propuestas, así como seguir el camino de mejoramiento de la imagen del Perú como un país serio y de economía estable.

Para Segura, se ha llegado a este punto gracias al trabajo realizado desde gobiernos anteriores, pero ahora dependerá de este y la OCDE toma en cuenta los compromisos del Estado independientemente de la ideología del Gobierno. Así, tendrán que haber cambios profundos desde el más alto nivel de gobierno, ya que con los nombramientos y políticas que se están viendo, probablemente no se pueda continuar, finaliza el exministro.

