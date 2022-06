Rafael Valdez, gerente general del Grupo Santa Elena, representó a nuestro país en el evento EY World Entrepreneur Of The Year, desarrollado en Mónaco entre el 8 y 10 de junio. El empresario había sido reconocido en abril pasado con el máximo galardón del Premio Líderes Empresariales del Cambio (LEC), organizado por EY, El Comercio y Asbanc.

En la actualidad, Valdez dirige un equipo dedicado a la crianza y comercialización de aves, como pollos y gallinas. Uno de sus logros, según refirió, fue implementar, en tres semanas, un servicio de delivery propio. “Salimos rápido y llegamos a atender 2.000 pedidos diarios”, comentó.

En el evento internacional, han participado representantes de más de 40 países. Precisamente, de Latinoamérica participaron empresarios de Argentina, Brasil, Chile, México, Perú y Venezuela.

La gala se realizó en Mónaco.

En esta edición, el ganador mundial fue Gaston Taratuta, de Argentina, quien es fundador y CEO de Aleph. Se trata del segundo ganador en Sudamérica en los 22 años de historia del premio.

Taratuta, de 49 años, fundó su empresa Internet Media Services (IMS) en 2005 con el fin de desarrollar el ecosistema digital en su natal Argentina y permitir el crecimiento de la industria tecnológica global. En ese camino, formaron Aleph Group, Inc., compañía global de publicidad con presencia en 90 mercados en cuatro continentes.

Gastón Garatuta, reconocido como el máximo ganador a nivel internacional.

“Ser emprendedor es más que solo construir un negocio exitoso, se trata de crear y aprovechar oportunidades donde no existen o no son fáciles de alcanzar. Pocas industrias han experimentado más evoluciones en las últimas dos décadas que la publicidad digital y es exactamente por eso que me apasiona tanto forjar su futuro”, expresó.