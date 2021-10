Conforme a los criterios de Saber más

El empresario agroexportador Fernando Cillóniz señaló este domingo que su sector “ha sido excluido” del grupo de trabajo que acaba de conformar el gobierno para elaborar los lineamientos y el plan de acción de la llamada segunda reforma agraria. Esta iniciativa fue lanzada este domingo por el presidente Pedro Castillo en el Cusco.

El exgobernador regional de Ica también consideró que ve un “apresuramiento extrañísimo” para lanzar esta iniciativa cuando recién la semana pasada el gobierno formó el grupo de trabajo que elaborará el respectivo plan de acción.

“No hay plan, acaban de conformar al equipo de trabajo, el jueves pasado, el plan lo tienen que presentar el 31 de diciembre, lo dice la misma resolución ministerial, y están celebrando como si hubieran logrado los cometidos del futuro plan, me parece que están fuera de foco”, declaró en entrevista a Latina.

Cillóniz también criticó que el lanzamiento se haya programado para hoy 3 de octubre, fecha en la que se dio el golpe de Estado del militar Juan Velasco Alvarado en 1968, quien fue el impulsor de la reforma agraria en el país.

“El hecho de aprovechar el 3 de octubre constituye un mensaje, simboliza un proceso golpista, expropiador, estatista y fallido, no entiendo qué de bueno le ven al 3 de octubre”, subrayó el empresario.

Esperan ser convocados

Cillóniz comentó que espera que el gobierno no solo convoque a los empresarios agroexportadores como él sino también “a otros gremios productores que también han sido excluidos”. En cambio, dijo, se ha convocado a más de 20 burócratas.

Consultado sobre las necesidades de los agricultores, Cillóniz señalo que también espera que se logre la conectividad en beneficio de estos. “Todos queremos eso, pero ya estamos bien acostumbrados en nuestro país a escuchar buenas intenciones y pésimos resultados”, dijo.

También mencionó que existen experiencias positivas de desarrollo para el sector, que se han logrado sin la intervención del Estado. “Las exportaciones de palta de Huancavelica, Ayacucho y Apurímac, sobre la base de encadenamiento con la actividad agroexportadora de Ica, denota un proceso virtuoso, estamos muy complacidos de cómo la pequeña agricultora de la sierra se ha integrado al tren agroexportador y eso lo han hecho las empresas y los comuneros, el Estado no ha participado en nada, sí se puede y ese es el camino”, refirió.

Midagri “esta atiborrado de burócratas”

Señaló, además, que la conectividad no solo debe darse en telefonía e Internet, sino también debe ser vial, y que corresponde al Ministerio de Agricultura garantizarla.

“Esas son funciones inherentes al Ministerio de Agricultura que para eso existe, para conectar a los pequeños agricultores al mercado, para brindarles asesoramiento técnico, llevarles tecnología, integración a mercados”, aseveró.

Productores de Ica temen que la segunda reforma agraria destruya un sector que ha estado creciendo.

Según dijo, después de llevar agua y conectividad a los agricultores ya se puede hablar de financiamiento a los pequeños productores, de lo contrario no podrán pagar los créditos pues no podrán sacar sus productos por falta de vías para su comercialización.

“Se requieren pequeños y medianos reservorios, no se requiere mucho dinero, pero el ministerio (de Agricultura) esta tan atiborrado de burócratas, consultores y procedimientos que todo el presupuesto del sector se va para pagar burocracia y nada va al campo”, señaló.

Mencionó que por ejemplo el proyecto Sierra Sur es una buena iniciativa. “Tiene 300 millones de soles al año, no construye ni un solo reservorio y los 300 millones se van para (pagar a los) burócratas, si eso no se corrige no llegará un centavo al campo”, puntualizó.