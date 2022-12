—¿Cómo nació la misión Artemis?

La misión de Artemis ha tardado mucho en llegar. No sé el año exacto en el que se inició, pero es una continuación del programa del transbordador espacial. Puedes ver en el sistema SLS (‘Space Launch System’) de la NASA que se ve muy similar. Tiene elementos de Apolo y también elementos de los transbordadores espaciales. En ese sentido, nació hace mucho tiempo. Con todos esos desarrollos en términos del Módulo de Servicio Europeo (ESM, por sus siglas en inglés), fue hace diez años que se discutió y decidió la asociación entre la Agencia Espacial Europea (ESA, por sus siglas en inglés) y la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA, por sus siglas en inglés). Luego comenzamos a diseñar y desarrollar el ESM. Ha sido una década de preparación para llegar a este punto.

—¿Cuándo comenzará la misión? Regresaremos a la luna después de 50 años.

Exactamente. Fue en 1972 cuando (el astronauta) Gene Cernan pisó la Luna, ha sido la última persona en caminar sobre sobre nuestro satélite. Entonces, sí, ya han pasado más de 50 años. La primera misión Artemis tripulada se dará dentro de un par de años. Veremos el primer aterrizaje de astronautas en la luna en 2025.

—¿Por qué es importante volver a la luna después de tanto tiempo?

Esta vez vamos a volver de una manera un poco diferente a la era Apolo. Con la era Apolo, íbamos solo por unos pocos días. Tomamos algunas muestras lunares, hicimos algunos experimentos y regresamos directamente a la Tierra. Esta vez vamos para tratar de ver si podemos sustentar la vida en la Luna y ser un poco más perseverantes en nuestra presencia en el satélite. ¿Podemos construir hábitats? ¿Podemos construir las tecnologías y las cosas que se requieren para mantener viva a la gente en la Luna? Y luego, por supuesto, queremos comenzar a construir tecnologías y procesos para que podamos usar la Luna para nuestro beneficio, de modo que podamos extraer elementos del regolito (polvo fino que cubre la Luna), por ejemplo, para ayudar a fabricar el aire que los astronautas necesitan para respirar o incluso para hacer propulsores y combustibles que podrían usarse para ir más lejos en el espacio.

—¿Es importante también pensar en la sostenibilidad de las misiones? ¿Cómo podemos prevenir una eventual “depredación” de la luna?

Absolutamente. Realmente tenemos que ser sensibles respecto a cómo usamos la Luna y cómo regresamos allí. Personalmente, creo que esta es una oportunidad para nosotros. Sabemos mucho sobre la Tierra, sabemos cómo estamos arruinando las cosas aquí en la Tierra. Así que ir a la Luna ahora es una oportunidad para hacerlo bien esta vez. Sí, podemos usar la Luna para nuestro propio beneficio, pero podemos hacerlo de una manera que sea amable y sostenible, que proteja tanto a la Luna como, por supuesto, a la Tierra en los términos de las cosas que podemos traer para beneficiarnos.

—¿Cómo se beneficiaría la Tierra?

Hay algunas cosas tangibles que podemos hacer. Podríamos recuperar recursos que encontremos en la Luna. Podríamos traer de vuelta a la Tierra aquellos recursos que nos falten, pero también podemos -es un poco más abstracto- lograr que las tecnologías y procesos que desarrollamos en la Luna también puedan beneficiarnos en la Tierra. Tal vez se trate de nuevos procesos para extraer ciertos elementos, o de nuevas construcciones o procesos de construcción para los que luego podamos encontrar aplicaciones en la Tierra. Es realmente una especie de sistema de dos vías.

—La idea es llegar a la luna y volver con frecuecia.

Absolutamente. Las misiones de Artemis están destinadas a hacerse cada año. Es decir, una misión tripulada a la Luna una vez al año. Esos astronautas permanecerán en la superficie lunar durante algunas semanas. Realmente comenzaremos a ver presencia humana en la Luna.

—¿Significa esto que podríamos vivir en la luna en el futuro?

No creo que hagamos esto con el objetivo de trasladar a la población de la Tierra a la Luna, no vamos en esa dirección. Es más bien enviar un pequeño número de humanos de la Tierra a la Luna para realizar trabajos útiles que nos beneficien aquí en la Tierra. Desde mi perspectiva, las misiones de Artemis son solo eso. En el futuro, si comenzamos a ver turismo espacial, esa es una pregunta completamente diferente, pero no se trata de intentar trasladar a toda la raza humana a otro planeta.