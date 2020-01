Sky Airlines anunció el lanzamiento de su nueva ruta internacional Lima-Punta Cana, Punta Cana-Lima. Con ello, informó, se convierte en la primera aerolínea low cost en operar vuelos directos entre ambas ciudades.

Comentaron también que la apertura de esta nueva ruta responde a los altos niveles de preferencia por parte de los peruanos hacia este destino, el cual ha crecido 7% en promedio durante el 2019. Esto se debe a su amplia oferta de naturaleza, cultura y diversión acompañada de un excelente clima tropical.

Sky inicia la venta con precios de introducción que van desde los US$ 351 o S/1,176 en tarifa Zero hasta los US$ 434 o S/1,454 en tarifa Plus, la cual permite volar con equipaje de mano y de bodega.

Estos montos son para viajar ida y vuelta y ya contemplan las tasas aeroportuarias e impuestos. La empresa dio a conocer que las promociones son 30% más económicas que las tarifas ofrecida por la competencia y estarán disponibles desde el 20 al 22 de enero para volar desde abril hasta junio del 2020.

“Punta Cana cuenta con un gran atractivo para los peruanos. Solo el año pasado volaron cerca de 280,000 pasajeros entre nuestro país y este destino”, expresó Franco Chaparro, gerente comercial de Sky en Perú.

Los vuelos iniciarán el 2 de abril del 2020 y se realizarán los lunes, martes, jueves y sábados, con la flota de aviones A320neo.