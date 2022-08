Por su parte, la compañía Minerals and Metals Group Limited (MMG Ltd.), operadora de Las Bambas, indicó ese mismo día que revisaba la posibilidad de dar un pago de renta anual a las comunidades en conflicto, y no pagos únicos.

“Intentaremos buscar esquemas anuales y regalías en los que los pagos continúen durante varios años”, señaló Ross Carroll, director financiero de la compañía china, según reportó Reuters.

Como se recuerda, la minera Las Bambas ha realizado ya un pago por compensación de reasentamiento que ascendió a S/615 millones a más de 500 comuneros de Fuerabamba. En promedio, S/1,18 millones por beneficiado. Además, ha destinado más de S/718 millones a cumplir los acuerdos realizados con dicha comunidad.

Gasto

Aunque las dos compañías prefirieron no declarar para este informe, Rómulo Mucho, exviceministro de Minas, consideró que estas estrategias representan gastos económicos significativos. Por ello, sostuvo que se debe buscar un punto medio que atienda las necesidades de las empresas y los derechos de las comunidades, teniendo al Estado como intermediador.

Agregó que las comunidades tienen que negociar condiciones que les generen bienestar a largo plazo, “condiciones de educación, capacitación, becas, para poder sentir que la comunidad también se siente beneficiada”, aseveró.

Por su parte, Carlos Gálvez, expresidente de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía, apuntó que, en el caso de Las Bambas, resolver los problemas de corto plazo podría comprometer su desarrollo al largo plazo.

“Esa estrategia no ha dado ningún resultado. El único resultado ha sido que las comunidades pidan más, exijan más y cada vez con mayor frecuencia”, acotó.

En esa misma línea, Carroll, de MMG, declaró en una conferencia con analistas que “lo que heredamos y continuamos fue una serie de pagos únicos, obviamente, el dinero [así] se puede gastar [por parte de las comunidades]. Y una vez que se gasta el dinero, alienta a las personas a regresar por más”.

Producción

Southern Cooper informó que en el segundo trimestre del año su producción de cobre en el Perú fue de 25,3% frente al mismo periodo de 2021, atribuido principalmente a una pérdida de producción de 22.208 toneladas en la mina Cuajone. Además, el Grupo México, principal accionista de Southern, prevé una nueva disminución en la producción cuprífera en Chile y Perú.

Adicionalmente, MMG señaló que la producción de cobre en Las Bambas cayó 60% en el segundo trimestre, comparado con el mismo periodo de 2021. También suspendió la entrega de sus objetivos de producción para este año.

Tanto Gálvez como Mucho explicaron que la caída en la producción del metal rojo para el 2022 se podría ser compensada con el inicio de operaciones comerciales de la mina Quellaveco, que debería producir 150.000 toneladas este año.

Desde Anglo American, operador de Quellaveco, indicaron que continúan con la gestión de autorizaciones ante el Gobierno para iniciar “próximamente” su producción comercial.