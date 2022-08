El Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi) declaró como barrera burocrática ilegal a la prohibición de tercerizar las actividades de forman parte del núcleo del negocio de una empresa, medida aprobada a través del Decreto Supremo N°001-2022-TR en febrero de este año. La decisión fue tomada luego de la denuncia de Cosapi Minería S.A.C., realizada en abril pasado.

La resolución de la entidad, firmada el 18 de agosto pasado, también consideró como una barrera burocrática ilegal a la exigencia de considerar como desnaturalización de la tercerización al desplazamiento de trabajadores por parte de la empresa tercerizadora para desarrollar actividades del núcleo del negocio. Este es el primer caso de este tipo que se hace público.

Según Indecopi, el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE) no contaba con las competencias para imponer lo establecido en el Decreto Supremo. Asimismo, indicó que la norma contraviene la Ley de Servicios de Tercerización, que establece que los contratos de este tipo tienen como objetivo que una empresa tercerizadora se haga cargo de una parte de sus procesos sin establecer limitaciones respecto a las actividades que realizará.

Además, la resolución establece que las modificaciones al reglamento contradicen a la Ley General de Minería, la cual permite que los negocios contraten empresas especializadas para la ejecución de trabajos de exploración, desarrollo, explotación y beneficio y que son consideradas como actividades nucleares de su proceso productivo.

El documento indica que la inaplicación de las barreras burocráticas consideradas ilegales tienen efecto general, es decir, serán favorables para todos los agentes económicos, empresas y ciudadanos afectados por la medida. Este efecto tomará vigencia un día después de que esta información se publique en el diario oficial El Peruano.

Si bien el MTPE aún tiene la posibilidad de apelar el fallo, el Indecopi dispuso como medida correctiva que la cartera “informe a los administrados acerca de las barreras burocráticas declaradas ilegales en el presente procedimiento, en un plazo no mayor a cinco días hábiles de notificada la resolución”.

El Decreto Supremo N° 001-2022-TR regula la tercerización laboral, impidiendo la contratación de personal bajo esta modalidad en áreas nucleares del negocio, además de otras restricciones. Según la norma, se entiende como actividad nuclear a “la actividad de la empresa que suele reportarle mayores ingresos”. Los cambios entraron en vigencia desde el hoy, 23 de agosto.

Jorge Toyama, socio del estudio Vinatea & Toyama, declaró a este Diario en julio que más de 200 empresas presentaron medidas cautelares contra esta norma y en dicho mes “más de 50″ ya disponían de medidas cautelares para que no se les apliquen las restricciones.

Según la resolución de Indecopi, el MTPE presentó tres argumentos para que la Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas de la entidad no vea el caso. En primer lugar señaló que la comisión no tenía la competencia para conocer la denuncia de Cosapi y que la pertinencia del Decreto Supremo solo podía verse a través de procedimientos de un proceso de Acción Popular (en Lima se presentaron diez de estos procedimientos). También indicó que la comisión no contaría con competencias para emitir una declaración en abstracto sobre el caso.

Asimismo, el ministerio solicitó que se desestimara el procedimiento porque previamente la minera había iniciado un proceso de amparo ante la Corte Superior de Justicia de Lima.

Indecopi la desmintió lo dicho indicando que su Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas “posee competencias para conocer, entre otros, una disposición administrativa -como lo es un reglamento aprobado por un Decreto Supremo-”.

El Comercio buscó comunicarse con el MTPE, pero indicaron que durante el día publicarán un comunicado refiriéndose al tema.