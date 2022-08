La Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas (Confiep) confirmó a través de una entrevista a El Comercio que reclamará ante la Organización Internacional del Trabajo (OIT) por presuntas irregularidades del Ejecutivo en la publicación del Decreto Supremo 014-2022-TR. La norma modificó más de 30 artículos del reglamento de la ley de relaciones colectivas de trabajo.

“Ya enviamos nuestro reclamo y estamos en proceso de detallar algunos de los temas para que la OIT pueda involucrarse y hacer valer los convenios que el Perú ha suscrito”, indicó Oscar Caipo, presidente de la Confiep.

El decreto, que fue aprobado en fines de julio, fortalece los incentivos para una mayor afiliación de trabajadores a los sindicatos, flexibiliza las condiciones para legalizar las huelgas y limita la posibilidad para que las empresas puedan mitigar los efectos de estas paralizaciones.

Asimismo, la norma dispone que solo los sindicatos puedan acudir a un arbitraje si no hay acuerdo con el empleador en una negociación por rama y en otros niveles. Así, se impide que sea únicamente el empleador el que eleve un caso a arbitraje.

Según Caipo, la norma no fue discutida en el Consejo Nacional de Trabajo (CNT) a pesar de que estaba dentro de los puntos en agenda que se tocarían en el marco de la ley del código laboral. Asimismo, advirtió que la norma vulnera las libertades sindicales.

“En el decreto supremo no se promueve la libertad sindical del individuo de pertenecer a un sindicato o no, de plegarse a una huelga o no hacerlo. En este caso está lleno de incentivos para que todos los trabajadores tengan que pertenecer a un sindicato y plegarse a la huelga así ellos quieran ir a trabajar. Eso vulnera los principios de libertad de la constitución vigente”, resaltó.

Asimismo, indicó que una de las flexibilizaciones a las huelgas es que estas no deben ser aprobadas directamente por el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo para su realización, sino que serán autorizadas si la cartera no se pronuncia tres días después de que se presente el requerimiento.

“Esto no permitiría dialogar, tampoco tomar en cuenta que los bienes [de la empresa por los que se realiza] la huelga pueden ser considerados como esenciales”, agregó.

Cabe recordar que previamente la OIT también se pronunció en contra de la modificación al reglamento de la tercerización laboral, que también fue promulgada sin que se debata en el CNT.

Retiro del CNT

Días después de la emisión del decreto supremo, los gremios empresariales suspendieron su participación en el CNT. El MTPE les envió una carta el pasado 12 de agosto para solicitar una reunión con los gremios. Estos no aceptaron.

De acuerdo a Caipo, los gremios están dispuestos a retornar al diálogo tripartito siempre que se deroguen los decretos supremos que modificaron los reglamentos de la tercerización y las relaciones colectivas para que estos sean debatidos dentro de la agenda del CNT.

“Lo que queremos es restituir el diálogo con los temas que están en la agenda del CNT. Quien está vulnerando el diálogo es el Gobierno al sacar los temas y emitirlos por decreto supremo de manera unilateral”, resaltó.