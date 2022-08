Además…

El déficit fiscal anual del Sector Público No Financiero para el 2022 no debe ser mayor a 3,7% del PBI, en tanto que la deuda bruta total del Sector Público No Financiero no debe ser mayor al 38% del PBI.





Carlos Oliva, ex ministro de Economía, anotó que la ex viceministra de Hacienda, Betty Sotelo, podría regresar a su puesto de directora general del Tesoro y Endeudamiento.