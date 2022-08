Aseveró que las fuerzas recesivas provienen principalmente del frente externo, ante la desaceleración de economías como Estados Unidos, China y Europa. Ello impacta negativamente en el precio internacional de los metales que el Perú exporta y, por lo tanto, esto tendría consecuencias, en general, sobre las exportaciones. Mientras que, por el lado local, Burneo advierte una situación política “particularmente conflictiva” así como políticas monetarias y fiscales que “han operado claramente en la dirección de enfriar la economía”.

El diagnóstico del ministro finaliza afirmando que la situación descrita justifica un plan de reactivación que gire en torno a la política fiscal.

Cifras y evidencia

Técnicamente, una recesión implica principalmente la caída de la actividad económica por dos trimestres consecutivos y que esto se propague a otros sectores a través de menor consumo y producción, según explica Víctor Fuentes, economista principal del Instituto Peruano de Economía.

No obstante, ello no ha sucedido. “Por el lado de la producción, el PBI desestacionalizado registró un crecimiento trimestral de 0,7% en el primer trimestre y 0,1% en el segundo. Este resultado, en realidad, confirma que la economía se ha desacelerado como resultado del impacto que ha tenido la inflación sobre los rubros vinculados al consumo, y por la paralización de la producción minera”, señaló.

Es por ello que para Luis Arias Minaya, exjefe de la Sunat, no existe hoy un riesgo de recesión. “El ministro se está encargando de desinflar completamente las expectativas y esto es con la finalidad de ingresar a una etapa de mayor gasto público”, sostuvo.

Sin embargo, sí consideró que hoy existe un riesgo de desaceleración. “Desacelerar el crecimiento es muy distinto a que empiece a caer dos trimestres consecutivos. Los números no están mostrando eso. El PBI no primaro en el primer semestre ha superado de manera positva las expectativas. El segundo semestre va a ser más difícil, pero no veo ese riesgo”, agregó.

Factores

Jaime Reusche, vicepresidente de Moody’s, explica que la previsión actual de crecimiento para la economía peruana es de 2,5%. “Sí nos sorprendieron un poco al alza algunos de los resultados de crecimiento de este año. Estábamos observando la posibilidad incluso de ajustar un poco más al alza la proyección de crecimiento. Sin embargo, queremos esperar para ver qué indicaciones de la actividad económica hay en julio”, dijo.

Es así que la posibilidad de recesión resulta difícil para el año en curso, pero el riesgo se eleva en el 2023. “Se ve difícil que este año caiga en recesión la economía peruana, pero se vuelve un poco más probable el próximo año dependiendo de lo que esté pasando a nivel global”, dijo.

Reusche agrega que la situación de la economía estadounidense es aún incierta, por lo que resulta difícil realizar proyecciones sobre la magnitud de su desaceleración. “En tanto, en la economía china sí hay señales más claras de desaceleración. Hay una preocupación real de que se desacelere hacia el resto del año y eso pesará sobre la demanda global y el precio de las materias primas y, posiblemente, la economía peruana”, recalcó.

Respuestas efectivas

Para Luis Miguel Castilla, director ejecutivo de Videnza y exministro de Economía y Finanzas, la respuesta a la desaceleración de la economía está en recuperar la confianza empresarial.

“Lo que se ha parado es la inversión privada por la culminación de proyectos como Quellaveco y porque el ambiente se mantiene pesimista por las medidas del Gobierno y todo el tema político que nos aqueja”, sostiene.

A su turno, Elmer Cuba, socio de Macroconsult, consideró que la política fiscal pierde potencial reactivador en un contexto de expectativas pesimistas.

“Una manera de quebrar ese estado de cosas sería derogar conjuntamente las normas laborales que han hecho que las empresas se vayan del CNT. Eso nunca ha ocurrido. Que se revise el tema de tercerización y huelgas fuera del pliego de reclamos. Eso ayudaría a ganar credibilidad”, agregó.