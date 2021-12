Conforme a los criterios de Saber más

Verónica Zambrano, presidenta del Organismo Supervisor de la Inversión en Infraestructura de Transporte de Uso Público (Ositrán), aseguró que la entidad viene trabajando en conjunto con el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) la posibilidad de acercarse a 16 concesionarios viales para proponerles la renegociación de sus contratos, específicamente en el cálculo de sus tarifas de peajes.

En esta entrevista detalla que el principal motivo de esta medida es satisfacer los reclamos de los usuarios, prevenir el incremento tarifario y que solo podrán aplicarse los casos en caso de que lleguen a un acuerdo con los contratistas.

—¿En qué consiste la política para reducir el precio de los peajes que viene trabajando Ositrán en conjunto con el MTC?

Hemos recomendado al MTC que se revisen los contratos, pero no como una revisión unilateral del MTC o de Ositrán, sino una revisión que se tienen que hacer con las concesionarias. Eso es porque vemos que el impacto en el incremento de las tarifas golpea mucho en el bolsillo de los transportistas que son los que pagan los peajes.

—¿Considera que los incrementos de tarifa tan altos son injustificados?

El incremento de tarifas es justificado y está basado en las fórmulas tarifarias, pero estas tienen elementos que las componen que hacen que el incremento sea muy alto. Entonces la idea sería buscar la posibilidad de que de que esto se pueda solucionar y no golpee tanto a los usuarios.

—¿Qué variables tienen estos cálculos?

La fórmula de reajuste establecida incluye la variación del tipo de cambio, el índice de precios al consumidor y recursos extraordinarios que se debió aplicar ahora con el incremento del dólar, pero las empresas decidieron no hacerlo. Eso no quita que ese incremento golpee ahora y que cuando tengamos que volver a hacer la revisión de los peajes en enero y febrero cuando la mayoría de empresas reajusta en esos meses.

—Ositrán tiene la supervisión de 16 concesiones viales, ¿con qué concesionarios se debería de renegociar los contratos?

Cada peaje tiene una fórmula de reajuste y en todos se va a dar un incremento bastante alto porque tienen los elementos de los que te he hablado. De todas maneras habrá un incremento en las próximas revisiones que vienen en enero y febrero, tanto en las cofinanciadas como en las autosostenibles. No es un solo peaje el que está generando problemas, es todo el sistema y todas las normas que se han utilizado y que deberían ser materia, en nuestra opinión, de una revisión.

—¿Usted considera que modificando las fórmulas se puede llegar a un punto medio?

Si se determina que hay fórmulas o mecanismos para que, sin perjudicar a los concesionarios, se pueda llevar estos incrementos en peajes de una manera que golpee menos a los transportistas sería favorable.

—¿Se busca establecer un criterio uniforme entre el MTC y todos los concesionarios o será distinto para cada uno de ellos?

La mayoría de estos contratos son bastante antiguos, los procedimientos fueron vistos en otras épocas y las fórmulas de reajuste establecidas tomaron una serie de elementos que en su momento eran razonables y que probablemente hasta ahora pueden resultarlo. Pero sí vemos una protesta generalizada y por eso sería interesante de llevar a una situación de revisión. Esta no es una revisión ciega, que puede hacer el Estado solo, sino que tiene que hacerlo con el concesionario, respetando el equilibrio económico del contrato.

—¿Y cómo lo lograría sin afectar los ingresos de los concesionarios?

La fórmula podría modificarse a cambio de otro tipo de compensación, como más años de concesión. Así la fórmula puede no ser tan agresiva en algunos momentos. Eso podría generar que los transportistas tengan un incremento menor y si se da a más años el concesionario igual va a recuperar su inversión, pero tiene que ponerse de acuerdo con el MTC.

—¿En caso no se llegara a un acuerdo, qué tan grande sería el incremento de las tarifas?

Esta parte no te la puedo decir, porque el ajuste ordinario se da cada doce meses y estos se cumplen en diferentes momentos. La mayoría se cumplen en enero y febrero, pero otras se cumplen en los meses posteriores.

—¿Por qué este sería el momento indicado para realizar estos cambios?

Es un tema que lo venimos cargando hace mucho tiempo y tiene que ver con un error que se ha cometido al momento en que se firmaron los contratos de concesión de estas carreteras. En muchos casos el peaje no se ve reflejado en una obra, muchas veces parte de antes de que la obra esté concluida, entonces el ciudadano cuestiona con justa razón por qué la pista no está construida. Eso debe ser considerado en los próximos contratos que vengan.

—¿El argumento técnico es que por las variables como el tipo de cambio es que los peajes deben tener una renegociación de contratos para que no tengan grandes incrementos en los próximos meses?

En realidad no es un argumento técnico, es un argumento social. No hay nada técnico que me obligue a modificar las tarifas contractuales. Así como están no están mal, lo que sucede es que hay un clamor popular permanente, a veces toman las carreteras, no permiten que se instalen los peajes. Hay un descontento que al final afecta a todos los ciudadanos. En realidad no hay un argumento técnico, porque técnicamente el contrato está bien hecho y responde a una recuperación de la inversión que es correcta. Sí es un argumento social, porque hay mucho descontento con estos incrementos porque se consideran que son muy altos.

—¿Al no ser un argumento técnico, entonces el concesionario no estaría obligado a aceptar?

Por eso digo que mayor argumento técnico no hay, es un argumento social y por eso no puedo indisponer al concesionario. Es sentarte con el concesionario y negociar, porque el concesionario también tiene su visión. Para el concesionario el ciudadano sigue siendo un cliente, uno al que tiene que tener fidelizado porque si al día de mañana se quiere alterar algún aspecto de esta concesión, si el usuario está contento con el producto será el primero en salir a defenderlo. Entonces al concesionario le interesa consolidar su posición frente al usuario, ese es el incentivo para que junto al MTC se sienten a renegociar.

VIDEO RECOMENDADO

La rentabilidad de los fondos sufrió una caída durante el 2020 producto de la pandemia. Sin embargo, a noviembre del 2021, han logrado recuperar su rendimiento e incluso superar sus niveles del 2019. ¿Cuánto se han recuperado la rentabilidad de los fondos de pensiones? Más detalles en La Pregunta del Día.