El Directorio de la minera Volcan dio a conocer que aprobó el financiamiento de US$ 975 millones por parte de un conjunto de entidades financieras chinas a favor de Cosco Shipping Ports Chancay Peru S.A, para el desarrollo del Proyecto del Puerto Multipropósito de Chancay.

Mediante un hecho de importancia comunicado a la Superintendencia de Mercado de Valores (SMV), la minera complementó lo que había adelantado con anterioridad a la SMV en torno a las decisiones de su directorio.

Aclaró que la aprobación de Volcan se da en calidad de accionista de Cosco Shipping Ports de la cual posee el 40% de las acciones.

“Por ende, aprueba, en calidad de accionista, el Financiamiento otorgado por las entidades financieras (..) La suscripción de los documentos del Financiamiento se ha llevado a cabo el día de hoy 28 de marzo de 2023″, remarca.

Los prestamistas son Bank of China (Hong Kong) Limited, Bank of China Limited, Sucursal de Shanghai, Bank of China Limited, Grand Cayman Branch, quienes participan como ‘Joint Mandated Lead Arrangers y Book-runners’.

Mientras que como ‘Joint Lead Arrangers’ están Bank of Communications Co., Ltd, China Minsheng Banking Corp., Ltd, Shanghai Pilot Free Trade Zone Branch, y Shanghai Rural Commercial Bank Co., Ltd. Como ‘Facility Agent’ se encuentra el Bank of China (Hong Kong) Limited.

Además, Volcan informó que está evaluando llevar a cabo una reorganización societaria o posiblemente escisión de su participación en el Puerto Multipropósito de Chancay en un nuevo vehículo societario.

“Ello permitirá un aislamiento de los riesgos mineros y portuarios de la Sociedad; así como potenciar adecuadamente el valor de los activos del puerto pues ahora no serán vistos como parte de un negocio minero sino de manera independiente”, señaló.