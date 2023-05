“Hola, buenas tardes, puedes preguntarme lo que quieras”.

Con esas palabras iniciaba este miércoles su intervención Hiperia, el primer avatar en asistir a un Congreso Internacional de la Lengua Española.

Con aspecto de joven moderno —pendientes, pelo azul y morado; facciones andróginas, propias de la era Instagram—, y una voz con cierto deje metálico que delataba su condición de robot, este contenido visual creado con inteligencia artificial (IA) participó en una sesión dedicada a analizar el impacto de este tipo de herramientas tecnológicas sobre la sociedad.

El avatar, una creación de Radiotelevisión Española (RTVE), dialogó con la vicepresidenta primera y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital del Gobierno de España, Nadia Calviño, quien preguntó a su interlocutor virtual por cómo está transformando el mundo la inteligencia artificial. Con un discurso bien estructurado, Hiperia replicó que esta tecnología permite impulsar el crecimiento económico, automatizar procesos, facilitar el ahorro energético y mejorar ámbitos como el diagnóstico de enfermedades, entre otras bondades; aunque también alertó de los desafíos éticos que conlleva y del riesgo de que aumenten las desigualdades si no se utiliza de forma justa. Frente a esta réplica, Calviño concluyó: “Por todo eso es tan importante que la IA piense en español. Es fundamental que el español esté en esta fase de concepción de la IA, porque si no va a pensar en inglés o en chino y va a tener una visión del mundo como lo entienden esas lenguas”.

De hecho, la voluntad de que el español se abra camino en el desarrollo de la IA es una de las principales líneas de trabajo del proyecto estratégico (PERTE) de la Nueva Economía de la Lengua, una iniciativa gubernamental coordinada por Cristina Gallach, quien precisamente presentó la sesión en la que participó Hiperia, titulada La inteligencia artificial está cambiando el mundo y celebrada en uno de los auditorios del Palacio de Congresos de Cádiz, ciudad que desde el lunes alberga la novena edición del CILE.

La importancia de la formación

Tras el diálogo entre Hiperia y Calviño, cinco especialistas —esta vez, de carne y hueso— en el ámbito de la IA profundizaron en las oportunidades y desafíos que plantea la aparición de herramientas como ChatGPT, que están suscitando gran atención por su rápida evolución y fácil manejo.

La lingüista computacional Carmen Torrijos, de la empresa Prodigioso Volcán, ahondó en el sistema de aprendizaje de las máquinas: “Aprenden observando nuestros datos”, relató esta experta en IA, quien también recalcó que “se pueden hacer muchísimas cosas, de hecho lo que muchas veces nos falta es imaginación”.

Esa última idea también resonó en las intervenciones de Ruth Falquiña, de Estado Latente, quien afirmó que “lo importante no es la tecnología, sino lo que puedas hacer con ella”. En ese sentido, aseguró que el desarrollo de la IA dibuja “un momento extraordinario”, con la creación de “nuevos empleos que no existían”.

Enrique Ruiz, director de Empleabilidad de Microsoft, describió por su parte los problemas que tienen empresas como la suya para encontrar perfiles profesionales adecuados para manejar la IA, por lo que animó a la ciudadanía a formarse, sobre todo teniendo en cuenta “que la tecnología no es compleja y no hay necesidad de tener conocimientos de programación”.

Pere Vila, director de Tecnología, Innovación y Sistemas de RTVE, destacó las posibilidades que ofrece la IA en el ámbito audiovisual, tanto para la creación de contenidos como para llevar a cabo tareas auxiliares o de gestión. “No es que la IA vaya a sustituir a las personas sino que las personas que manejan la IA sustituirán a personas que no la manejan. Vamos a tener que formarnos para usar estas herramientas”, afirmó.

La necesidad de adaptación también guio parte del discurso de Marta Guerrero, coordinadora del Instituto de Ingeniería del Conocimiento, quien puso énfasis en la urgencia que tiene el español para afianzar su presencia en el ámbito de la IA. Guerrero recordó que las empresas que lideran este campo “son las grandes multinacionales, que lo hacen en lengua inglesa”. Así pues, ¿cómo competir con estas empresas que tienen los medios necesarios, los datos necesarios? Su consejo: “Ir hacia campos del saber con dominios específicos donde tenemos una ventaja porque tenemos los datos, que son privados y de difícil acceso”.

La sesión concluyó con la intervención de la divulgadora lingüística en YouTube Elena Herrainz, quien abordó las posibilidades que ofrece ChatGPT. Herrainz explicó que el popular software creado por la compañía OpenAI se ha programado para imitar el lenguaje humano “aunque a veces sus respuestas puedan no ser coherentes”. ¿Un ejemplo? El intento de la youtuber para que ChatGPT contara un buen chiste. No hubo manera. De momento, parece que los humoristas no tienen que temer por su puesto de trabajo.

