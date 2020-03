Está claro que el grupo coreano BTS no es una boyband cualquiera. También está claro que tiene una producción discográfica impresionante, coreografías, vestuarios y videos impecables, así como una maquinaria en redes sociales que les da contacto directo con sus miles fans con la intensidad de un reality. Este arduo trabajo se traduce en liderar los primeros puestos de los rankings del mundo y millones de dólares en ventas e ingresos para su país. Sin embargo, lo que nos preguntamos es cómo un grupo de chicos de menos de 28 años ha puesto a leer el clásico Demian de Hermann Hesse (cien años después de su publicación) y a aplicar el psicoanálisis de Carl Jung en las interpretaciones de la obra musical de sus 7 integrantes.

"Demian" de Hermann Hesse se publicó en 1919. El escritor alemán estuvo vinculado al psicoanalista Carl Jung. Estas teorías alimentaron la obra de Hesse.

“Creo que la clave de su éxito es que no solo se detienen en crear canciones como otras bandas que sacan una detrás de otra. Ellos trascienden más allá de la música”, nos dice Gimena Bernuy (24), miembro del staff del club de fans BTS Perú (@bts.peru) que cuenta con 126 mil seguidores en su fanpage y 80 miembros activos. Para ella BTS tiene una propuesta que sobrepasa lo que el pop puede entregar a su música. Han creado historias dentro de las historias, toman como fuente sus propia vida, su crecimiento personal así como el lado oscuro que también los desborda, así como también libros y pinturas. Gimena, al igual que miles de admiradoras, ha leído tanto la novela de Hesse como la propuesta de los arquetipos del psicoanalista Carl Jung. Sabe que, al conocerlos, comprenderá mejor lo que sus títulos quieren transmitir.

Diálogos con Demian

En ese tránsito se encuentran, dejaron la “etapa escolar”, de ser los niños buenos, ahora recrean sus conflictos interiores y encontraron en Demian de Herman Hesse el referente ideal para comunicarse.

En el álbum Wings (2016), BTS se mete de lleno en recrear la atmósfera de Demian. Al mismo tiempo, el grupo lanzó una serie de videos cortos super exitosos donde cada miembro de la banda convive con la frustración y los temores que Emil Sinclair, protagonista del libro, siente en su historia. También se les escucha leer algunos pasajes del libro. BTS apela al lenguaje onírico propio del psicoanálisis, con escenas desconcertantes similares a los sueños.

Sus videos están producidos de tal manera que ocultan referencias entre uno y otro, un diálogo que genera mayor interés en sus seguidoras. “Es como si todo estuviera planificado desde antes de su debut, es increíble, a veces me dan miedo las coincidencias y lo bien que está construida esta propuesta”, complementa Gimena.

La escena del encuentro de Emil con Demian es trascendental. Se ha interpretado como el encuentro entre el bien y el mal. Al igual que Emil los miembros del grupo buscan un refugio ante el desconcierto que sienten al volverse adultos. Esperan encontrar tranquilidad dentro de sí mismos para un nuevo comienzo. Los videos de las canciones “Blood Sweat & Tears” y “Boys Meet Evil” grafican bien estos tránsitos.

Abraxas, el bien y el mal

Algunos de los códigos más evidentes que entrelazan a BTS con la novela aparecen desde el primer corto. En su introducción, RM (Rap Monster) lee unas líneas del inicio de Demian. El silbido recurrente en los videos no pasa desapercibido y se percibe siniestro. “No había lugar, juego, trabajo o pensamiento adonde no llegara ese silbido que me esclavizaba y que era mi destino”, relata Emil sobre Kramer, personaje al que teme terriblemente. Un buen día el silbido desaparece, al igual que Kromer, gracias a la intervención de Demian.

El dios Abraxas es también aludido en los videos como la unión del bien y el mal: “El pájaro rompe el cascarón. El cascarón es el mundo. Quien quiera nacer, tiene que destruir un mundo. El pájaro vuela hacia Dios. El dios se llama Abraxas (...) Pero parece que Abraxas significa mucho más. Podemos pensar que es el nombre de un dios que tiene la función simbólica de unir lo divino y lo demoníaco”, cita la novela. Este encuentro es uno de los puntos principales de las ficciones que BTS quiere entrega a sus seguidores. Reconocen que la unión de los opuestos es parte de su crecimiento.

También aparecen el ave heráldica que Emil dibuja para Demian y la pintura que hace Emil, elemento clave en esta obra de Hesse.

Persona y Sombra

“Desde el 2015 hasta el 2017, hemos vivido la era Demian. Ahora estamos viviendo los arquetipos de Jung” afirma Gimena. Se refiera a la aparición del álbum de BTS, Mapa del alma: Persona, donde los arquetipos de Jung (Persona, Sombra, Ego, Ánima, Animus, etc.) están desde el título. Este álbum tiene como influencia el libro Mapa del alma según Jung de Murray Stein. “Interlude: Shadow”, interpretada por Suga y “Outro: Ego”, interpretada por J-Hope, son la canciones que ingresan al mundo psicoanalítico que sigue en diálogo con Demian. Recordemos que el escritor alemán conoció y leyó al psicoanalista, eran amigos, y los arquetipos de Jung influyeron en la construcción de sus personajes.

"Mapa del alma: Persona" se lanzó el año pasado. En febrero de este año una nueva versión de este disco celebra los siete años de creación de la exitosa banda. (AP).

Para Jéssica Cuadros (23), del club de fans BTS Perú, esta propuesta tiene para explotarse por mucho tiempo. Asimismo, más allá de la fascinación que les provoca, encuentra en ellos un referente de cambio en la sociedad: "Creo que BTS llegó en un momento preciso a nuestras vidas. Muchas personas quieren lograr una revolución, cambiar prejuicios y brechas de la sociedad en el mundo y en sus vidas, y BTS representa esto. Son como una esperanza, nos tranquiliza saber que hay alguien preocupado por mejorar el mundo con la capacidad de llegar a las masas”.

Si durante estos meses dialogaron con Hermann Hesse y ahora con Carl Jung, y se generaron debates en redes sociales e interesantes interpretaciones que se leen en plataformas juveniles como Wattpad, ¿qué nos deparan los próximos discos de la banda?

