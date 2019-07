Curiosidades: 'El rey león', árboles contra el cambio climático y ratones Beethoven

Por Juan Luis Nugent



Echar raíces

En la batalla contra la crisis climática, plantar muchos árboles es la clave para un futuro más sostenible.



Un billón. O sea, en nuestro idioma, un millón de millones de árboles. Esa es la cifra que debemos tener en mente. De acuerdo con una investigación realizada por científicos suizos del Crowther Lab, existen en el planeta alrededor de 9 millones de kilómetros cuadrados disponibles para plantar nuevos árboles.



¿Por qué, se preguntaría uno, la urgencia de arar tanta tierra a la vez? Pues porque, de acuerdo con las pesquisas del mismo grupo de investigadores especializados en encontrar soluciones sostenibles para el cambio climático, es la manera más eficaz y económicamente viable de frenar y mitigar los efectos de la amenaza planetaria que vivimos. El crecimiento de tales volúmenes de vegetación podría regular mejor las temperaturas, salvar de la extinción a miles de especies y hacer de lugares inhóspitos verdaderos paraísos.



Como informan AP y Reuters, tal cantidad de árboles podría absorber hasta 750 mil millones de toneladas métricas de dióxido de carbono en la atmósfera. La región tropical es la que tendría mayor potencial para sembrar la cantidad de árboles. Rusia, Canadá, Estados Unidos, Australia, Brasil y China, predeciblemente, cuentan con espacio de sobra para la plantación masiva que podría salvar a nuestro planeta. Pero los biólogos exhortan a cualquier mortal, independientemente de su ubicación geográfica, a empezar a plantar árboles como si no hubiera mañana.



Suena bien

Nuevas herramientas genéticas para prevenir la sordera hereditaria



Cuando pensamos en editar genes, nuestra debilidad por la ciencia ficción (¿ya vieron la nueva temporada de Stranger things, por cierto?) nos hace pensar en científicos locos, conspiraciones y mutantes. Pero los usos y aplicaciones de la edición de genes, afortunadamente, van por otro camino para los investigadores médicos de Harvard. Estudiando un tipo de ratones, conocidos como ‘ratones Beethoven’, lograron hallar y editar un gen defectuoso que hace que estos animalitos pierdan la audición de manera progresiva al igual que el célebre compositor alemán. Normalmente, estos ratones la pierden por completo a los seis meses, pero gracias a la terapia genética lograron evitar la sordera. Lo interesante es que este proceso se hizo también en células con ADN humano con resultados similares.



Lo mejor del tratamiento es que solo altera a los genes defectuosos, lo que desde ya destierra temores de daños colaterales. Aún queda mucho pan por rebanar (y genes por tratar) antes de que el método esté disponible para los humanos.

León dormido

La nueva versión del Rey león tiene leones ‘de verdad’, pero no los muestra como son en realidad



La apuesta de Disney por volver de carne y hueso a todos esos personajes animados que galvanizaron la infancia de millones en películas animadas iba a tocar fibras sensibles. Eso se sabía. Sin embargo, sorprende que quienes han alzado la voz de manera iracunda por la selección de una actriz afrodescendiente para el rol de la Sirenita no hayan protestado con similar virulencia por el Rey león y su poco realista representación de las dinámicas sociales de los leones.



Pasemos por alto los diálogos e intercambios imposibles entre cuadrúpedos. Un artículo en la web de National Geographic cita a especialistas en estos felinos para desmontar las mentiras que Disney nos quiere hacer creer.



Por ejemplo, que los leones regresan a su manada (nunca ocurre) o que las hembras tienen un rol secundario como el de Nala o la mamá de Simba (que nadie recuerda cómo se llama) y que las melenas negras son para los villanos antisociales como Scar y no para los alfa carismáticos como Mufasa. Más rigor, señores de Disney. Esto es serio.