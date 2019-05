Jennifer Widom, profesora de la Universidad de Stanford: "Debemos reflexionar más sobre la tecnología"

Mientras estudiaba Música en la universidad, decidió llevar un curso electivo que incluía la computación. Esto cambió su vida. Ha trabajado en IBM y ha desarrollado un curso en línea por el que ha recibido premios. Su trabajo en el manejo del big data, le abrió las puertas de la Academia Nacional de Ingeniería de Estados Unidos. Hoy Jennifer Widom está a cargo de la Escuela de Ingeniería de Stanford, una de las universidades más prestigiosas del mundo.

Visita por cuarta vez el Perú invitada por la UTEC. Dice que esta universidad, al igual que Stanford, ha sido creada por innovadores. En el auditorio se han formado filas de alumnos para escucharla. Ella los mira y comenta con cierta humildad: “Espero darles un buen discurso”.

Usted creó en 2011 un curso en línea. ¿Qué diferencias tiene con los presenciales?

Fue uno de los primeros cursos en línea que aparecieron y fue muy masivo e importante en su momento. Aquello fue, tal vez, mi trabajo más innovador. En ese momento, estaba intentando hacer algo nuevo y se presentó esta idea a la que me dediqué enteramente. Yo creo que un curso en línea permite tener un contacto directo con los estudiantes, que a veces no se logra en las aulas. Los miras hablar entre ellos, notas gran interacción, lo cual es beneficioso para ellos y para mí. Hasta te envían regalos.

Como decana de una universidad tan prestigiosa, ¿qué proyectos tiene en mente?

Una de las cosas que deseamos hacer en Stanford es reflexionar más sobre el impacto de la tecnología en la sociedad. Es un área sumamente importante en la cual debemos enfocarnos, por ejemplo, ver los efectos de la automatización, de la inteligencia artificial en las personas. Algunos efectos son buenos, mientras que otros no. Creo que se han desarrollado muchos avances y no nos hemos detenido a pensar en su impacto. Stanford es una universidad única porque tenemos una gran Escuela de Ingeniería, pero también tenemos escuelas de Ciencias Sociales, Humanidades, Economía, Leyes. Estamos uniendo todos estos campos de estudios para entender el fuerte impacto de los avances tecnológicos en nuestras vidas.

Su charla tuvo que ver con las brechas de género en la ciencia. ¿Cómo superar esto?

Soy la segunda decana mujer de la Escuela de Ingeniería; la primera fue la que me precedió. Creo que los y las estudiantes y otros miembros de la facultad aprecian tener a una mujer en esa posición, pues sirve como un modelo. Es una prueba de que las mujeres pueden consolidar su liderazgo en la ciencia.

Jennifer Widom vino a Lima a dar una charla en la UTEC sobre las brechas de género en la ciencia. UTEC

¿Cree que el científico sigue siendo un campo muy masculino y que por eso a las mujeres les resulta difícil acceder a él?

No estoy segura de si en Estados Unidos haya sido tan difícil como en otras partes del mundo. Personalmente, no he sentido que se me haya impuesto alguna barrera por el hecho de ser una mujer; sin embargo, sí creo que puede verse como un reto acostumbrarse a un ambiente en el que la mayoría son hombres. Hasta puede ser incómodo para algunas, pero es ahí donde una debe estar más segura de demostrar sus habilidades.

¿Cómo fue su primer acercamiento a las Ciencias de la Computación?

Yo estudiaba Música. Me había dedicado a tocar la trompeta durante mis primeros años en la universidad, y tomé un curso electivo que se llamaba Aplicación de la Computación en la Investigación Musical. Encontré esa clase sorprendentemente interesante, así que decidí dedicarme a ello en el posgrado.

¿Y cómo asume el reto de estar a cargo de la formación de una generación tan distinta a la suya?

Acabo de leer un libro sobre 'millennials' [se ríe]. Uno de mis retos más personales ha sido aprender sobre cada uno de los campos que abarca la ingeniería porque creo que la computación es solo uno de los tantos que existen. Como yo estudié Música como pregrado, nunca llevé clases de Física o Química, por lo que ahora busco acercarme, aprender y disfrutar de la Ingeniería Química o de la Bioingeniería. Todo esto es un gran reto para mí.