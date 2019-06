“Sanken Rei” se empezó a gestar hace siete meses, pero en realidad su origen viene desde mucho más atrás, desde la época en que Santiago Pillado y Mariana Tschudi todavía no se conocían, y menos aún sabían que iban a ser pareja y tener una hija en camino. El inicio de este espectáculo, que este fin de semana presentarán en el centro cultural Cine Olaya, de Chorrillos, se remonta a la época en que ambos, de manera separada, empezaron a investigar en los saberes ancestrales, en las plantas maestras, y a realizar viajes de autodescubrimiento y sanación con chamanes y Q’eros.

Santiago es músico y Mariana artista visual. “Lo nuestro fue una feliz coincidencia”, dicen. Luego, Mariana agrega: “Veníamos pensando en el proyecto desde hace mucho, pero en el momento que me enteré que estaba embarazada, le dije a Santi: ‘Ya, es el momento’. Tenemos siete meses y medio para crear todo esto. Y no hemos parado. Sabía que iba ser intenso, pero una vez que la barriga se pone dura y te cuesta bailar, te das cuenta en lo que te has metido”.

El resultado de este proceso lo han llamado “Sanken Rei” (en shipibo antiguo designaba a alguien conectado con su corazón), un espectáculo que une sonido, música, performance, video, danza y proyecciones de mapping. Un viaje audiovisual que busca conectarnos con ese lado femenino que todos los seres humanos llevamos en nuestro interior.

¿Cómo fue el proceso de investigación previo al proyecto?

Santiago: De hecho, cuando nos conocimos, por una feliz coincidencia ambos ya veníamos investigando en estos temas de manera personal. En mi caso, era una investigación medicinal, una búsqueda de conectarme con mi centro, y en ello lo sonoro siempre estuvo presente. En cada sesión que he tenido con las plantas maestras, a través de lo sonoro iba encontrando cosas diversas.

Mariana: Para mí también fue una búsqueda personal. Estuve visitando a chamanes y eso lo trasladaba a mi trabajo como artista. Mis tres proyectos grandes previos —“Pacificum”, “La Muyuna” y “Urania”— tocan estos temas, y mientras más me introdujo en ellos, más cosas quiero decir. Es una complementariedad muy interesante la nuestra, él aporta el lado musical y yo el visual performático.



¿Y de qué manera sus búsquedas personales fueron decantándose en este espectáculo?

Santiago: Empezamos a investigar en particular el lado femenino de todos los seres humanos, de mujeres y hombres, y encontramos cómo en los Andes el concepto de complementariedad, la dualidad femenino-masculino, oscuridad-luz, caos-orden, todos son dos lados, que ellos integran constantemente.



Es algo que mantienen todas las culturas ancestrales, y que comenzó a perderse más bien con la llegada de la cultura occidental

Mariana: Sí, y desde ahí te hacen pensar que hay un lado que es bueno y otro que es malo. Es bien curioso porque el lado izquierdo, que es el femenino, es el del caos, de la oscuridad, el sexto sentido. Todo este lado, incluida a la mujer misma, es lo que ha estado negado, aplastado históricamente. Ese es el lado que estamos tratando de rescatar y levantar, pero para integrarlo con el otro, no para ponerlo por encima de la otra racionalidad.



¿No buscan la confrontación, sino la complementariedad?

Mariana: Según los Q’eros, en los Andes, ese es el camino de la evolución, la integración de ambos lados a través del amor y la ternura, que es la llave para poder integrarlos.



¿En el espectáculo siguen más la cosmovisión de los Q’eros?

Santiago: Hemos hecho unos retiros con ellos…

Mariana: Con el linaje Apaza, básicamente, ese es el lado de los Andes. Por mi parte, también he estudiado muchísimo la obra de Mario Osorio Olazábal, quien fue mi maestro. Por el lado amazónico, cada uno de nosotros ha realizado su propia búsqueda.



Mencionabas la ternura y resulta curioso que esta palabra esté tan subvalorada, vista más bien como un síntoma de debilidad y no de fortaleza.

Mariana: Es una palabra que casi no le gusta a la gente escuchar. Pero cuando descubres que en quechua la palabra “gracias” es “Urpillay sonqollay” (palomita de mi corazoncito), te das cuenta de que el idioma en sí mismo es de un nivel de ternura increíble. Yo aprendí esto de los Q’eros. Si para los hindúes uno se eleva espiritualmente a través del séptimo chakra, para los Q´eros lo de arriba es tan importante como lo de abajo: el Hanan Pacha es tan importante como el Uku Pacha, y al medio está el corazón. Ellos se expanden espiritualmente a través del amor. El amor a las plantas, a la tierra, a las semillas, a todo.



Santiago: Son cosas muy tangibles. Uno podría creer que todo lo mágico es invisible, pero toda acción tiene una respuesta de parte de la naturaleza. Y como te decía, creo que ese lado invisible se vincula bastante bien con el sonido, pues ayuda a despertar esa sensibilidad. Y en lo visual, como lo trabaja Mariana, se genera toda una iconografía…

Mariana: Para mí es importante el uso de animaciones. Ese lado invisible no se puede filmar, no se puede registrar con una cámara. En las animaciones puedes más o menos imaginarte este mundo y proyectarte.



Lo que buscan con “Sanken Rei” es despertar esa sensibilidad que el ser humano ha perdido o extraviado en algún momento de la civilización.

Mariana: Como dicen los Q’eros, estamos en el nuevo Pachacuti, la nueva era, y estas dos partes, la racional y la mágica, tienen que unirse como está sucediendo ya en la ciencia con la mecánica cuántica. Ya nada es lineal.

Santiago: Efectivamente, es conectar con otros planos. Es como si estuviéramos adormecidos, en realidad. Al bloquear este lado femenino de la naturaleza misma, el hombre occidental ha tratado de beneficiarse, entre comillas, porque ha considerado la naturaleza como una especie de sirviente, y la ha depredado como si fuera el único ser vivo sobre la tierra.



Mariana: Nosotros veníamos pensando en el proyecto hace tiempo, pero cuando me enteré que estaba embarazada, le dije a Santi “Ya, es el momento”. Y los últimos siete meses y medio han sido muy intensos. Ya no tenemos más tiempo (risas).

Santiago: Más tarde sería como dar a luz en escena.



