El virtual congresista Daniel Urresti (Podemos Perú) aseguró que su futura bancada votará en bloque para que el Parlamento autorice que el Poder Judicial inicie el juicio en su contra por el Caso Hugo Bustíos, periodista asesinado en 1988 en Ayacucho.

“Quiero ser el primer congresista que cumpla con su palabra y que no se esconda tras ninguna inmunidad o que el Congreso le demore el proceso. Voy a ser el primero, la bancada está de acuerdo en votar en bloque para que el Congreso dé la autorización para que yo sea juzgado. Necesito ese juicio de inmediato, no es justo estar 11 años con esta situación”, dijo a RPP.

Urresti figura como el candidato que más votos consiguió en Lima, según informó la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) al 62.70% de actas procesadas, con 352,443. Además, según el conteo rápido al 100% de América TV – Ipsos Perú, Podemos Perú consiguió el 8,2% de votos válidos a nivel nacional.

El exministro del Interior dijo esperar que el Poder Judicial programe pronto la fecha para la audiencia en su contra. De lo contrario, presentará un hábeas corpus para que el proceso se inicie cuanto antes, aseguró..

“Yo quiero ser juzgado. Las audiencias se hacen una vez al mes, por lo que no tendré problemas para seguir trabajando como congresista. Voy a demostrar coherencia. Si no me hacen caso, la próxima semana presentaré un hábeas corpus para que me hagan el juicio”, indicó.

Urresti es acusado de haber participado en el asesinato del periodista Hugo Bustíos en 1988, en Ayacucho, cuando era capitán del Ejército y jefe de Inteligencia de un cuartel antisubversivo. En un primer juicio se determinó que era inocente; sin embargo, la Corte Suprema decidió anular este fallo y ordenar que se inicie un nuevo proceso.