El líder del Partido Morado, Julio Guzmán, adelantó que la bancada parlamentaria de su agrupación tendrá un trabajo “constructivo” junto con el Ejecutivo, al que -dijo- respaldarán en todas las iniciativas que consideren positivas para el país, luego del flash de América TV-Ipsos Perú.

“El Partido Morado va a ser una bancada constructiva con el Ejecutivo. El Partido Morado va a apoyar todas las iniciativas constructivas que tenga el presidente Martín Vizcarra. Tiene que terminar su mandato el 2021”, aseguró ante la prensa desde el local partidario donde recibieron los resultados a boca de urna.

► Flash electoral de América TV-Ipsos Perú: Acción Popular, APP y Partido Morado lideran votación a Congreso

Según el flash de América TV-Ipsos Perú, el Partido Morado obtuvo el 8,1% de los votos a nivel nacional. Acción Popular obtuvo 11,8%, y Alianza Para el Progreso 8,8%.

“Quiero darle las gracias a todos los peruanos que están confiando en nosotros, pero también quiero decirles que los resultados no se pueden quedar en promesas y todavía el Partido Morado no le ha ganado a nadie. Ha recibido el apoyo de millones de peruanos, pero no le ha ganado a nadie”, manifestó Julio Guzmán.

El dirigente de la agrupación política aseguró que se podrá considerar que han vencido a alguien luego de cumplir con las propuestas que le hicieron al país, siendo coherentes con sus principios.

“La próxima bancada en el Congreso (del Partido Morado), su prioridad va a ser la lucha contra la corrupción, que el equipo especial Lava Jato tenga toda la tranquilidad para poder trabajar”, añadió el excandidato presidencial.

Julio Guzmán comentó que el Partido Morado es una “institución” y que, por eso, se mantendrán unidos en el nuevo Legislativo, al cual estarían llegando como la tercera agrupación con mayor representación según el flash América TV-Ipsos Perú.