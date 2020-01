Pocos temas generan tanta polarización como el debate sobre género. Representantes de los partidos que lideran las encuestas respondieron las siguientes preguntas:

1. ¿Están a favor de la inclusión del enfoque de género en la educación?

Luis Alberto Velarde. Candidato con el número 12 por Lima de Acción Popular.

AP promueve una educación pública de calidad. Así lo demuestran los esfuerzos y resultados de los dos gobiernos del presidente Fernando Belaunde. Valentín Paniagua –presidente de la transición democrática del 2000-2001– promovió el Proyecto Educativo Nacional como elemento sustantivo de una sociedad justa. El enfoque de género, en tanto contribuye a entregar mayores oportunidades a las niñas en una comunidad que aún contiene rasgos machistas y discriminatorios, tiene un objetivo claro y estratégico. Nuestro compromiso es el de una sociedad que educa a sus ciudadanos pero respeta los valores familiares y aquellos que los padres cultivan en sus hijos.

Ricardo Vásquez Kunze. Candidato con el número 4 por Lima de Fuerza Popular.

Como cualquier enfoque, el de género es ideológico y yo no estoy de acuerdo con esa visión del mundo. Por el contrario, en los países en los que más se aplica [este enfoque], como en Suecia, es donde se produce la mayor cantidad de denuncias de agresiones sexuales y de otra índole hacia la mujer. La educación debería enfocarse medularmente en la cívica, urbanidad y caballerosidad como aspectos positivos para prevenir la violencia contra la mujer, lo que no desmerece la igualdad de derechos.

Alberto Velarde, candidato de Acción Popular. (Foto: José Rojas/GEC)

Alberto de Belaunde. Candidato con el número 6 por Lima del Partido Morado.

Sí. El enfoque de género en la educación permite formar ciudadanos y ciudadanas más libres e iguales, enfrentando al machismo que existe en nuestra sociedad y que genera tanta violencia. Seguiremos haciendo frente a las campañas de desinformación que buscan asustar a los padres de familia para que nada cambie.

Yessenia Lozano. Candidata con el número 27 por Lima de Alianza para el Progreso.

Desde los años noventa, la educación fue desplazada para poner en libros y diarios lo que más le favorecía al gobierno de turno. Cuando se define el enfoque de género, nos centramos en «los roles socialmente construidos, comportamientos, actividades y atributos que una sociedad considera como apropiados para hombres y mujeres” (WHO 2013). La educación basada en igualdad de oportunidades desde el enfoque de género es primordial para hombres y mujeres, generando la prevención de violencia, erradicación del machismo y promoviendo la acción positiva.

Rennán Espinoza. Candidato con el número 1 por Lima de Somos Perú.

En Somos Perú creemos que las cosas se tienen que decir conforme a la madurez de los niños. No podemos decirle lo mismo a un niño de 5 años que a uno de diez. Lo que no debemos hacer a estas alturas es tener miedo respecto a cosas que hace muchos años se concebían como un tabú. Si no podemos hablarle de sexo a nuestros niños, estamos totalmente equivocados. Los especialistas podrán saber diferenciar en qué momento habrá que hablarle de todo ello. No estamos en contra del enfoque de género [del Ministerio de Educación].

Ricardo Vásquez Kunze, candidato de Fuerza Popular. (Foto: Andrés Cuya/GEC)

Gabriela Salvador. Candidata con el número 6 por Lima del Frente Amplio.

Si queremos avanzar hacia la reducción de brechas y desigualdades entre mujeres y hombres e intentar erradicar los feminicidios, es necesario implementar el enfoque de género en la educación. Esto nos permitirá, además, avanzar en la lucha contra la violencia de género. Dentro de nuestra agenda país es importante que este enfoque sea transversal y esté presente en todas las políticas públicas. Por ellos, debemos empezar desde las propias escuelas, en aras de formar nuevas generaciones con mayor conciencia en estos temas.

Miguel Bayona. Candidato con el número 26 por Lima de Vamos Perú

El enfoque de género en la educación es importante para educar a nuestros niños en la igualdad absoluta, eliminando por completo comportamientos machistas, sobre todo en los primeros años. Las diferencias entre hombres y mujeres no solo se hacen desde el hogar, dando por sentado los roles de cada uno. La educación con el enfoque de género entra a tallar desarrollando un papel fundamental. Necesitamos niñas y niños con libertad de elección, sin ningún tipo de chip impuesto para que desarrollen un rol en la vida con igualdad de oportunidades sin importar sexo, raza o religión.

Lilian Alvarado. Candidata con el número 10 por Lima del Partido Popular Cristiano

A favor del enfoque de género en la educación. Muchos confunden este [concepto] porque la palabra género los alarma de sobremanera y pretenden satanizar algo tan importante para nuestra sociedad si queremos igualdad de oportunidades para mujeres y varones. Por eso, estoy orgullosa de pertenecer a un partido como el PPC, pues es el único que desde sus liderazgos tiene a Alberto Beingolea (presidente) y a Marisol Pérez Tello (secretaria general) compartiendo responsabilidades. Además, nuestra lista al Congreso es la única que tiene perfecta paridad y alternancia.

Alberto de Belaunde, candidato del Partido Morado. (GEC)

Patricia Tubilla. Candidata con el número 7 por Lima del Partido Aprista.

Estoy a favor de una educación donde se inculque que mujeres y hombres gozamos de los mismos derechos y deberes. Los roles que se impusieron en otras épocas donde se destinaba a la mujer a ser ama de casa y no tener acceso a la educación deben ser completamente abolidos. Pero también se debe considerar que los padres deben ser partícipes y conocedores de la educación que se le brinda a sus hijos. El Estado debe garantizar que nunca más se cometan errores como los que vimos en los textos escolares.

2. ¿Están a favor de despenalizar el aborto en casos de violación? ¿y en casos en general?

Luis Alberto Velarde. Candidato con el número 12 por Lima de Acción Popular.

AP es un partido pro vida. Nuestra filosofía es el “Humanismo situacional”, desarrollada por Francisco Miró Quesada. En ese sentido, somos una organización pro vida. En temas vinculados a las creencias religiosas, respetamos las decisiones de conciencia de cada uno de nuestros afiliados. En lo personal, sí estoy a favor de despenalizar el aborto en casos de violación, pero no generalizar esta figura legal.

Ricardo Vásquez Kunze. Candidato con el número 4 por Lima de Fuerza Popular.

Hay que partir de una premisa fundamental: cada ser humano tiene el derecho de disponer de su vida como quiera. Si se entiende esto, es fácil llegar a la conclusión que a lo que no tiene derecho es a disponer de la vida ajena, sobre todo si se trata de una vida inocente. Si acordamos que la vida humana empieza desde la concepción, como dice nuestra Constitución, el aborto está fuera de lugar. La única excepción sería cuando el embarazo pone en riesgo mortal la vida de la madre, siendo esta la primera en tener el derecho a decidir entre su vida y la del ser humano por nacer.

Yessenia Lozano, candidata de APP.

Alberto de Belaunde. Candidato con el número 6 por Lima del Partido Morado.

El plan de gobierno para el Congreso del Partido Morado propone la despenalización en casos de violación y en caso de malformación que haga inviable la vida del feto fuera del vientre. Presentaremos el proyecto de ley que ya fue presentado multipartidariamente en el Congreso anterior, el cual fue consensuado con organizaciones de la sociedad civil.

Yessenia Lozano. Candidata con el número 27 por Lima de Alianza para el Progreso.

Nuestra Constitución establece que toda persona tiene derecho: “a la vida, a su identidad, a su integridad moral, psíquica y física y a su libre desarrollo y bienestar. El concebido es sujeto de derecho en todo cuanto le favorece”. Por ende, el respeto y salvaguarda de la familia como institución básica de la sociedad es fundamental. Sin embargo, en los casos de violación existe la preponderancia de dos derechos la vida desde una postura, y desde la otra, la integridad. Pero nuestro derecho termina cuando se vulneran los derechos de otra persona. En consecuencia, no podemos legislar en contra de nuestra norma fundamental.

Rennán Espinoza. Candidato con el número 1 por Lima de Somos Perú.

No estamos a favor de la despenalización del aborto en casos de violación. Creemos que la tecnología ha ayudado, podríamos optar por otros caminos como la pastilla del día siguiente [después de una violación]. No podemos colocar en riesgo la vida de la mujer y someterla a un asunto quirúrgico después del trauma de haber sido abusada. También estoy en contra de la despenalización en general porque hay alternativas. Si una mujer es violada, hay alternativas para darle solución a ese trauma, [para] no llegar a la concepción.

Rennán Espinoza, candidato por Somos Perú. (Foto: Jesús Saucedo | El Comercio)

Gabriela Salvador. Candidata con el número 6 por Lima del Frente Amplio.

Considero que la despenalización del aborto por violación es un derecho que el Estado mantiene en deuda con las mujeres, niñas y adolescentes de este país. Es el proyecto de vida de las mujeres lo que el Estado debe preservar ante la ausencia de políticas públicas que realmente nos permitan desarrollarnos. Por otro lado, la despenalización del aborto en general es el derecho a decidir por nosotras mismas, pero también es empezar a sincerar una realidad que mata a miles de mujeres. Los abortos clandestinos a los que estamos expuestas no sólo generan muertes, sino que son producto de esa deuda que la norma tiene con las mujeres. El derecho como herramienta de cambio social falló al no querer ver una realidad.

Miguel Bayona. Candidato con el número 26 por Lima de Vamos Perú

Consideramos que cuando una mujer ha sufrido una violación tiene el derecho a elegir si continúa con un embarazo no deseado y que fue llevado a cabo en circunstancias de violencia. Solo en ese caso se aprobaría el aborto, mas no en casos donde hubo mutuo acuerdo para engendrar a un niño. Debemos llevar un mensaje de prevención constante y apabullante para prevenir embarazos no deseados.

Lilian Alvarado. Candidata con el número 10 por Lima del Partido Popular Cristiano

En contra de la despenalización del aborto. Creo que es el Estado quien tiene que asumir con firmeza la responsabilidad de promover medidas para combatir las violaciones, así como castigos ejemplares para los violadores. El PPC defiende los derechos de las personas como prioridad para nuestra acción política, siendo el derecho a la vida de la madre y quien está en el vientre materno el primero. Sólo se acepta el aborto en casos donde esté en riesgo la vida o salud de la madre.

Gabriela Salvador, candidata del Frente Amplio. (Foto: Gabriela Salvador)

Patricia Tubilla. Candidata con el número 7 por Lima del Partido Aprista.

Mi primera opción siempre será la prevención. En las dependencias policiales se debe incluir un protocolo para que, si una mujer fue agredida sexualmente, sea evaluada por un especialista que le proporcione medicamentos que impidan la concepción, como la píldora del día siguiente. No se debe esperar a que la mujer salga embarazada para practicarle un aborto. Si la víctima es una adolescente o niña que por miedo no denunció a tiempo la agresión sexual, se puede practicar el aborto terapéutico dependiendo del estado de gestación. Estoy en contra de la despenalización del aborto en forma general, ya que debemos educar a las mujeres y hombres para cuidar su cuerpo mediante la planificación familiar.

3. ¿Están a favor del matrimonio entre parejas del mismo sexo? ¿y de la unión civil?

Luis Alberto Velarde. Candidato con el número 12 por Lima de Acción Popular.

AP es un partido pro derechos humanos y del ejercicio de las libertades dentro de una ética integradora que facilite la cohesión social. En lo personal, considero que la unión civil es la respuesta adecuada a las demandas de un importante grupo social con la finalidad de preservar derechos patrimoniales.

Ricardo Vásquez Kunze. Candidato con el número 4 por Lima de Fuerza Popular.

La finalidad fundamental del matrimonio es la protección de la familia y sus intereses referidos a patrimonio y patria potestad. Por eso, en la historia de la humanidad, aunque hubo sociedades que aceptaron abiertamente la homosexualidad, a ninguna se le ocurrió crear un matrimonio homosexual. Y la razón es que no tiene sentido. Para que lo tuviera los homosexuales tendrían que poder concebir hijos en sus relaciones sexuales, y eso es imposible. Por eso tienen que convertir la adopción en regla, cuando entre las parejas heterosexuales es la excepción. Soy partidario de un régimen jurídico que proteja el patrimonio y las decisiones concernientes a la vida en común de las parejas homosexuales.

Miguel Bayona (a la derecha), candidato de Vamos Perú.

Alberto de Belaunde. Candidato con el número 6 por Lima del Partido Morado.

El plan de gobierno del Partido Morado propone el matrimonio igualitario. Queremos una sociedad donde toda pareja que se ame y que decida hacer un proyecto de vida en común vea reconocidos sus derechos y obligaciones. Estas parejas ya existen: la ley no creará una realidad pero mejorará la calidad de vida de miles de personas.

Yessenia Lozano. Candidata con el número 27 por Lima de Alianza para el Progreso.

Desde Alianza para el Progreso se está llevando la propuesta de la unión civil. Sin embargo, se pueden debatir los derechos a adquirir mediante esta figura jurídica.

Rennán Espinoza. Candidato con el número 1 por Lima de Somos Perú.

No nos parece que estamos en la época de poder discutir el matrimonio igualitario. Primero, porque el tiempo que tiene este Congreso es muy corto para tratar un tema tan importante. Y en nuestro país tampoco estamos en un ambiente tal que podamos hablar de esto. Sobre la unión civil, no creo que este Congreso deba tratar el tema por ser tan importante y tan relevante. Amerita una discusión y mayor apertura de todos los peruanos para que no se vea como el triunfo de unos y la derrota de otros, sino que vamos avanzando hacia la igualdad de oportunidades. Nosotros creemos que la unión civil sí es un camino que debe considerarse. Las personas deben tener esa posibilidad, ese derecho.

Gabriela Salvador. Candidata con el número 6 por Lima del Frente Amplio.

Soy lesbiana y lo digo a modo de reivindicación. Soy parte de una comunidad que no sólo es invisibilizada por su Estado, sino que también es vulnerada y atacada por este. El matrimonio igualitario es un derecho que debe ser reconocido y garantizado por el propio Estado. Somos un Estado laico y las creencias religiosas no pueden armar la agenda de derechos de un país. Los derechos no son favores, son obligaciones y, las personas que somos parte de la comunidad LGTBI debemos poder contraer los mismos derechos que tienen las demás personas que sí pueden casarse.

Lilian Alvarado, candidata del PPC. (Foto: Rocío La Rosa/GEC)

Miguel Bayona. Candidato con el número 26 por Lima de Vamos Perú

Estamos de acuerdo con la unión civil porque entendemos que todas las personas tenemos deberes y derechos, los cuales no se pierden por tu orientación sexual. Respetuosos de tu elección, como Estado debemos brindar los mismos derechos a todos los individuos. Esto permitirá hacer planes de vida con respaldo de las leyes. No estamos de acuerdo con el matrimonio entre personas del mismo sexo porque el matrimonio tiene otra connotación en la sociedad.

Lilian Alvarado. Candidata con el número 10 por Lima del Partido Popular Cristiano

En contra del matrimonio de personas del mismo sexo por respeto a las creencias de la gente que ve al matrimonio como una institución propia de la Iglesia, conformada por la unión de un varón y una mujer. No obstante, apoyo la unión civil pues considero que es un tipo de contrato permitido entre las personas, sin distinción de sexo. Lo principal es evitar la discriminación. Así como respetamos las creencias religiosas, es necesario respetar las decisiones de todos y todas.

Patricia Tubilla. Candidata con el número 7 por Lima del Partido Aprista.

En contra del matrimonio igualitario, ya que esta es una institución entre hombre y mujer con la intención de regular las relaciones sexuales, evitando el reconocimiento del incesto, adulterio y garantizando la reproducción y filiación de los hijos. Pero es necesario que se legisle la unión civil para que las parejas LGTBI puedan obtener un reconocimiento jurídico en su unión que permitiría garantizarles derechos patrimoniales y de asistencia.

4. ¿Tienen propuestas adicionales?

Luis Alberto Velarde. Candidato con el número 12 por Lima de Acción Popular.

Para proteger a las mujeres de los ataques que sufren por parte de sus parejas, los alcaldes distritales deben tener como primera tarea la organización social. Así como antes hicimos las rondas vecinales o los teléfonos comunitarios, hoy debemos crear vecindarios con casas de refugio transitorios para las urgencias. Los primeros avisos de violencia familiar al interior de una casa deben despertar la solidaridad de los vecinos de la cuadra o manzana. Se debe entrenar a las ciudadanas y ciudadanos en las tareas de prevención de esos delitos que cada día crecen más, tarea en la que deben contribuir las organizaciones obligadas por ley como los bomberos, las iglesias, las asociaciones pro viviendas, entre otros.

Alberto de Belaunde. Candidato con el número 6 por Lima del Partido Morado.

El plan de gobierno del Partido Morado incluye la ley de identidad de género para personas trans; la ley contra el acoso político a mujeres; y el compromiso de un presupuesto adecuado para los programas de prevención de la violencia de género.

Gabriela Salvador. Candidata con el número 6 por Lima del Frente Amplio.

Las leyes de identidad de género y la de cuota de participación LGTBIQ en el Parlamento. Respecto al control y fiscalización, nos centraremos en la situación de la mujer lesbiana en educación, salud y centros penitenciarios. Los ministerios de Educación, Salud, Mujer, Justicia y del Interior deberán responder por qué las mujeres lesbianas dejamos de estudiar, por qué no se nos atiende en hospitales, por qué nos violan y golpean en las cárceles y por qué nos atacan en las calles por decirnos “te quiero”.

Patricia Tubilla. Candidata con el número 7 por Lima del Partido Aprista.

Entre mis propuestas está la ley a favor de los niños huérfanos víctimas del feminicidio. Propongo una pensión del 25% de una remuneración mínima vital para que puedan educarse y alimentarse, ya que, al tener a la madre muerta y al padre preso, estos niños quedan en desamparo. Además, se debe brindar asesoramiento psicólogo para acabar con esta cadena de violencia. En el 2019 han sido más de 160 mujeres víctimas de feminicidio y más de 200 niños han quedado huérfanos.