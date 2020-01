Podemos Perú es -junto al Partido Morado- uno de los últimos partidos políticos creados con el sistema electoral que se cambió con la reforma política del 2019. A dos años de su constitución, envuelta en una polémica por su inscripción, la agrupación de José Luna Gálvez se perfila a ser una de las fuerzas en la nueva correlación legislativa.

José Luna Gálvez, excongresista y exsecretario general de Solidaridad Nacional, fundó Podemos Perú tras su alejamiento de Luis Castañeda y una serie de disputas internas en el partido del sol. Por essos días, Luna Gálvez ha preferido mantener un perfil bajo, debido a una serie de circunstancias políticas y empresariales: solicitó una licencia partidaria tras las imputaciones en su contra respecto a la entrega de dinero ilícito por parte de constructoras brasileñas a Luis Castañeda; y su universidad Telesup. Su centro de estudios no obtuvo el licenciamiento de la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria.

El único pronunciamiento de José Luna Gálvez se dio a través de su redes sociales y fue a favor de la candidatura de su hijo, José Luna Morales, quien postula con el número 3 en la lista por Lima de Podemos Perú.

Pero los problemas de los aportes brasileños y de su universidad no son los únicos pasivos que arrastra José Luna y su partido Podemos. La primera gran polémica surgió en la constitución de la organización política, cuando a finales del 2018 se reveló que presuntamente habían presentado ante el Jurado 1,200 firmas falsificadas. En los planillones figuraban nombres y firmas de políticos, futbolistas y hasta de chefs reconocidos en la escena nacional. La justificación desde el partido fue que las firmas objetadas no eran de los planillones validados que y no sirvieron para inscribir al partido.

“No son firmas falsas, son inventadas”, dijo. por entonces Daniel Urresti, hoy cabeza de la lista congresal.

-De la subnacional a la congresal-

La denuncia de las firmas falsas no pareció repercutir mucho en Podemos Perú. En los comicios subnacionales del 2018, el primer proceso electoral al que se presentaba, logró 22 alcaldías distritales, 1 alcaldía provincial y 1 gobierno regional.

Sus resultados no fueron nada despreciables. Podemos Perú logró ganar la gobernación de Lambayeque, quitándole a Alianza para el Progreso uno de sus bastiones en el norte. Lambayeque, además, fue la región donde mejor le fue al partido de José Luna: además del gobierno regional, obtuvo una alcaldía provincial y 7 alcaldías distritales.

Otra regiones donde tuvieron resultados positivos, a nivel distrital, fueron Pasco (5), Cajamarca (3) y Áncash (3). Aunque quizá la victoria más representativa es la de su candidato Alex Gonzales en la Municipalidad de San Juan de Lurigancho, el distrito de mayor bolsón electoral en la capital y que había estado en manos de Alianza para el Progreso. Gonzales Castillo tiene el perfil de las autoridades que representan actualmente a Podemos Perú: independientes que han ido saltando de partido en partido.

Desde 1986 hasta el 2018, Alex Gonzales había postulado con ocho partidos distintos a cargo de elección popular.

En Lima, además, Podemos Perú estuvo cerca en la pugna por la alcaldía de Lima. Con Daniel Urresti como candidato, Podemos Perú sacó 1,042,481 votos, quedando segundo por debajo del actual alcalde Jorge Muñoz (Acción Popular). Ese posicionamiento le valió a Urresti ser hoy la cabeza de lista congresal de Podemos.

-Proyecciones-

Fuentes consultadas por El Comercio explicaron que las proyecciones partidarias arrojaban unas 9 curules a nivel nacional: 5 en Lima y 4 en regiones. La dirigencia de Podemos Perú confía en obtener escaños en Lambayeque, cosechando los buenos resultados subnacionales del 2018, además de Cajamarca y Piura. En esta última región su candidato es Jhony Peralta Cruz, excongresista aprista.

En Lima, según las mismas fuentes, Podemos Perú espera tener en el hemiciclo a su cabeza de lista, Daniel Urresti, junto a José Luna hijo, Aron Espinoza, María Teresa Cabrera y Luis Felipe Castillo Oliva, este último hijo del actual alcalde de Los Olivos.