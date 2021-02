Conforme a los criterios de Saber más

Un mes atrás, este Diario envió invitaciones a los candidatos presidenciales de todos los partidos políticos para que escriban una columna en la que expresen su visión del país. Allí se les pidió que expongan sus ideas sobre la política nacional, reactivación económica, lucha contra la corrupción, seguridad ciudadana, gestión de la salud y educación.

El Comercio recibió 15 artículos de los 17 candidatos presidenciales, los que serán publicados este fin de semana. En la versión digital, todas las opiniones se publicarán en simultáneo; pero en la edición impresa irán en dos tandas siguiendo el orden de última encuesta de El Comercio-Ipsos.

El sábado, saldrán las opiniones de Ollanta Humala, del Partido Nacionalista; Alberto Beingolea, del Partido Popular Cristiano; Pedro Castillo, de Perú Libre; Ciro Gálvez, de Renacimiento Unido Nacional; Marco Arana, del Frente Amplio; Rafael López Aliaga, de Renovación Popular; Andrés Alcántara, de Democracia Directa; y Rafael Santos, de Perú Patria Segura.

Mientras, el domingo saldrán las columnas de George Forsyth, de Victoria Nacional; Keiko Fujimori, de Fuerza Popular; Julio Guzmán, del Partido Morado; Verónika Mendoza, del Frente Amplio; Daniel Urresti, de Podemos Perú; Yonhy Lescano, de Acción Popular; y César Acuña, de Alianza para el Progreso.

Con estas columnas, los lectores podrán hacerse una buena impresión sobre el país que imaginan y las metas que quieren conseguir en los próximos cinco años los candidatos que postulan a Palacio de Gobierno. Allí, ellos plasman sus planes, pero sobre todo su mirada a futuro.

Dos candidatos no aceptaron la invitación. Este Diario se puso en contacto con Hernando de Soto, de Avanza País, y dos personas de su equipo de campaña, así como con Daniel Salaverry, de Somos Perú, y su equipo, pero no recibimos sus artículos. La participación en el intercambio de ideas alimenta a los electores para que tomen una decisión informada. No hacerlo quita luz.

La candidatura de José Vega fue declarada improcedente y el JNE tiene hasta el 10 de febrero para responder a la apelación. No fue incluido en la lista de candidatos invitados por El Comercio hasta que se resuelva su situación.

La invitación a escribir también se hizo extensiva a los cabeza de listas al Congreso por Lima de todos los partidos políticos, incluso a aquellos que no tendrán candidatos presidenciales como el Frepap y Unión por el Perú. Sus artículos se publicarán en los siguientes días.

De ellos, aceptaron la invitación: Jorge Nieto, de Victoria Nacional; Hernando Guerra García, de Fuerza Popular; Susel Paredes, del Partido Morado; Roberto Sánchez, de Juntos por el Perú; Carlos Anderson, de Podemos Perú (en su caso número 3 y jefe del plan de gobierno); Gladys Echaíz, de Alianza para el Progreso; Wilfredo Pedraza, del Partido Nacionalista; Pablo Secada, del Partido Popular Cristiano; Roger Nájar, de Perú Libre; Leyla Berrocal, del Frente Amplio; Jorge Montoya, de Renovación Popular; y Javier Espinoza, de Democracia Directa.

Este Diario también había invitado a los representantes del Partido Aprista, pero esta agrupación decidió retirarse de la contienda electoral.

