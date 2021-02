Conforme a los criterios de Saber más

Cuando George Forsyth Sommer decidió –aun sin hacerlo público– iniciar su aventura presidencial, quiso hacerlo con un partido propio. Los complejos requisitos de la nueva legislación electoral para inscribir nuevos partidos, sin embargo, lo obligaron a buscar un plan B en una organización política ya inscrita. Tras una frustrada negociación con Somos Perú, el entonces alcalde de La Victoria terminó por cerrar el trato con Restauración Nacional.

Pese a que el partido fundado hace más de 15 años por el pastor Humberto Lay ha cambiado de ‘look’ con la llegada del aliancista –se llama ahora Victoria Nacional y la tradicional espiga ha sido reemplazada por una campana roja con las siglas partidarias–, entre los militantes antiguos aún habita el espíritu de lo que fue Restauración Nacional. Y, como todo cambio relativamente brusco, no han faltado las discrepancias internas. Un campo de desacuerdo, por ahora, estaría en la agenda de género.

Unión civil

En octubre del 2020, George Forsyth dio su primera entrevista luego de anunciar su candidatura a la presidencia. En diálogo con la revista ‘Cosas’, anunció que la ideología del partido estaba siendo transformada.

“Lo estamos refrescando (el partido). Porque, definitivamente, soy parte de otra generación. Ellos lo crearon, tenían evidentemente un tema sumamente religioso. Entonces, nosotros vamos a entrar a temas más modernos, que son propios de la época en la que estamos viviendo (…). Se ha conversado con el partido que vamos a cambiar la ideología y eso ha quedado muy claro”, dijo.

Pero no había quedado tan claro. Fuentes de El Comercio en Victoria Nacional comentan que la declaración de Forsyth generó incomodidad entre los militantes clásicos de la organización. Al ser consultado sobre este dicho, John Fernández de Paredes, presidente del partido y militante desde sus orígenes, aseguró que de ninguna manera el partido se encontraba en proceso de cambio de ideología. La declaración de Forsyth, señala, fue el resultado de un malentendido: lo que se estaba haciendo era refrescar el lenguaje del ideario, pero no el fondo.

“Él [George Forsyth] se refería a lo que tenía conocimiento, que se estaba haciendo un cambio en el lenguaje del ideario, mas no en la ideología ni en la doctrina. La ideología de un partido debe ser cambiada por su máximo órgano, que es la Asamblea General (…). Ni siquiera el Comité Ejecutivo Nacional podría cambiar la ideología o el ideario, menos un presidente del partido o un militante, en este caso, o candidato a la presidencia. Nosotros tenemos nuestro ideario. Ya lo hemos cambiado y lo hemos puesto en un lenguaje más dócil, pero sigue siendo lo mismo”, señaló.

Las discrepancias sobre las ideas que debe impulsar Victoria Nacional, sin embargo, van más allá de una declaración anecdótica. Si bien el apoyo a la unión civil fue un consenso al que se llegó entre los militantes antiguos y las personas convocadas por Forsyth, qué implica exactamente esta figura no es tema pacífico dentro del partido.

Según Fernández de Paredes, Victoria Nacional apoyará la unión entre personas del mismo sexo en base a una fórmula similar a la que quedó establecida en el dictamen de la unión solidaria, que recogió las propuestas que Humberto Lay, Martha Chávez, el pastor Julio Rosas y Martín Belaunde Moreyra presentaron como alternativas al proyecto de unión civil entre personas del mismo sexo, propuesto por Carlos Bruce.

Según Fernández de Paredes, la propuesta que promoverá Victoria Nacional es una que crea obligaciones de asistencia mutua y alimentaria, permite la pensión de supervivencia y da el derecho a visitas en centros de salud y penales, además del derecho a autorizar procedimientos médicos. La figura, sin embargo, no es exclusiva para personas del mismo sexo y no crea un nuevo estado civil, por lo que no reconoce vínculo familiar entre los beneficiados. En esto último, señala el dirigente, el partido se mantendrá firme.

“[Apoyaremos una]Unión civil a la cual se puede acoger cualquier ciudadano peruano para dar sus bienes a cualquier persona que quiera”, precisa.

En el entorno de Forsyth, sin embargo, no piensan lo mismo. De hecho, en el plan de gobierno se habla expresamente de unión civil entre dos personas del mismo sexo –y no entre personas, independientemente del sexo, como propone Fernández de Paredes–. Joaquín Rey, candidato al Congreso y parte de los militantes convocados por Forsyth, sostiene que la bancada de Victoria Nacional apostará por la unión civil entendida como una figura análoga al matrimonio entre personas de distintos sexos.

Página 29 del plan de gobierno de Victoria Nacional para el periodo 2021-2026.

“Los mismos derechos que tiene una pareja heterosexual [proponemos que] los tenga una pareja homosexual. No se va a llamar ‘matrimonio’, sino ‘unión civil’, explicó.

Cabe señalar que en la página 65 plan de gobierno se consignó como meta al 2026 el “proyecto de ley de matrimonio civil igualitario presentado al Congreso de la República”. Fernández de Paredes y Rey coinciden en que la contradicción –hecha notar por la columnista de El Comercio, Daniela Meneses– se trató de un error de redacción, y que la propuesta oficial es la unión civil.

En cuanto a por qué se opta por la unión civil y no por el matrimonio igualitario, Rey señala que en el partido consideran que las conquistas en materia de igualdad se dan de manera gradual, por lo que creen que será un “gran avance” si se logra concretar la unión civil en el próximo quinquenio.

Dichas ideas son, pues, bastante más progresista que las que sirvieron de sustento para la propuesta de asociación patrimonial solidaria planteada por el pastor Lay en el 2013. En la exposición de motivos del proyecto de ley 3594/2013, se señala que, con la fórmula de unión civil entre personas del mismo sexo “se pretende equiparar a la ‘unión civil’ con los institutos naturales llamados familia y matrimonio, desvirtuando totalmente su naturaleza” y que “dos personas del mismo sexo tienen todo el derecho a desarrollar libremente sus vidas (…) Sin embargo, ello dista mucho del derecho a fundar una familia como se afirma en el Predictamen [de unión civil entre personas del mismo sexo]”.

De acuerdo a Fernández de Paredes, aunque respetan “toda postura o idea contraria”, el partido no apuesta por la figura del matrimonio igualitario “porque pensamos que el matrimonio debe ser entre un hombre y una mujer”

Quizá por ello es que, en noviembre pasado, una declaración de George Forsyth en torno al matrimonio entre personas del mismo sexo generó tensiones con la militancia del partido, según contaron fuentes de El Comercio. Luego de que el Tribunal Constitucional rechazara la demanda de amparo interpuesta por el exministro Óscar Ugerteche, mediante la cual buscaba que el Reniec inscriba su matrimonio con el mexicano Fidel Aroche Reyes, el candidato a la presidencia desaprobó públicamente la decisión.

“Hoy el TC tenía oportunidad de hacer historia pero, nuevamente, negó la unión de dos personas que se aman. La verdad que es muy indignante. ¿Cuándo, al fin, vamos a tener un país moderno que reconozca a todos por igual? Esto no puede seguir así”, dijo en un video publicado en sus historias de Instagram. En Twitter escribió: “7 de cada 10 peruanos considera que la población LGTB es discriminada en el Perú. Hoy el TC se pone de lado de esa discriminación”.

Por su parte, Fernández de Paredes niega que las declaraciones de Forsyth hayan generado un problema mayor dentro del partido, aunque sostiene que estas fueron producto de una confusión.

“Él [George Forsyth] pensaba que [el caso Atoche] era un tema de unión civil. Hemos hablado después, hemos afinado el tema y efectivamente él está en la posición de que se debe respetar la unión civil”, indicó.

Este Diario intentó comunicarse con George Forsyth para conocer su postura oficial, pero no obtuvimos respuesta.

Aborto

En ninguna de las 158 páginas del plan de gobierno de Victoria Nacional se encuentra alguna referencia al aborto. En cuanto a los embarazos no deseados, solo se menciona que se promoverá el “bienestar estudiantil previniendo el embarazo adolescente y combatiendo el pandillaje, la drogadicción y la violencia sexual de docentes contra menores de edad”.

Fernández de Paredes señala que la postura de Victoria Nacional “hoy en día y siempre” es contraria al aborto, incluso si el embarazo es producto de una violación. Para este último caso, el presidente del partido informó que se presentará un proyecto de ley en la próxima legislatura para que el Estado brinde un auxilio médico y psicológico durante el embarazo a las mujeres y niñas víctimas de violación.

“Si la persona, dependiendo de la edad, desea continuar estudiando o empezar una carrera técnica o profesional, el Estado le dará todas las facilidades, inclusive beca. Este acompañamiento seguirá hasta el término de la carrera, no del embarazo. Terminada la carrera, el Estado se encargaría de poder ubicar a esta persona en un trabajo estable”, explica.

Terminado el embarazo, agrega Fernández de Paredes, “la persona decidirá si continua con el bebe o si lo entrega en adopción. Si decidiera continuar con el bebe, el Estado le facilita un seguro de salud cubierto por el Estado”.

La postura difiere con la que ha sostenido públicamente Patricia Arévalo, candidata al Congreso y a la vicepresidencia en la plancha presidencial de George Forsyth.

En el debate electoral de El Comercio, Arévalo consideró que había que legislar con respecto al aborto “y ver realmente en qué casos se debería despenalizar”.

“Hay 3 millones de mujeres que alguna vez en su vida han abortado. Hay 365 mil abortos al año. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿meter presas a 3 millones de mujeres? Eso no puede suceder y, en la práctica, es algo que no se hace. Lo que sí tenemos que hacer es legislar al respecto y ver realmente en qué casos se debería despenalizar. Hoy hay mucha restricción, está bien que haya restricción, no se desea que el aborto sea una medida usual, mucho menos que sea utilizado como una medida anticonceptiva, ni nada de eso. Pero hay una realidad ante la cual no podemos cerrar los ojos”, dijo.

Al respecto, Fernández de Paredes reiteró que la postura de Victoria Nacional es contraria al aborto en todos los casos y que “los militantes tienen el deber de informarse sobre el ideario, principios de doctrina y estatutos de sus partidos”.

Enfoque de género

En lo que sí coinciden plenamente en el partido de la campana, tanto nuevos como antiguos, es en su postura sobre el enfoque de género. Según John Fernández de Paredes, Victoria Nacional como partido está “totalmente a favor” de su implementación, incluso en el currículo escolar.

Si bien en el plan de gobierno no se hace mención a la educación escolar con enfoque de género, sí señala como metas al 2026 tener “100% de los PPSS [programas sociales] con intervenciones diferenciadas con enfoque intercultural y enfoque de género”, así como la “incorporación del enfoque de género en la gestión institucional de los ministerios y Gobiernos Regionales y Locales”.

El tiempo dirá si las fricciones que se asoman, apenas, en Victoria Nacional se convierten, una vez en el Congreso, en facciones dentro de una misma bancada.