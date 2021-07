Conforme a los criterios de Saber más

El pleno del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) declaró improcedentes, por unanimidad, las cinco apelaciones que interpuso Fuerza Popular en contra de las proclamaciones descentralizadas de resultados que emitieron los jurados electorales especiales de Huancavelica, Huamanga, San Román, Chota y Cajamarca. Con ello, la última carta del fujimorismo para dilatar la proclamación de los resultados oficial ha quedado descartada.

Entre los motivos del tribunal electoral para rechazar las referidas solicitudes está que los argumentos expresados por la excongresista Milagros Takayama, personera legal de Fuerza Popular, “resultan ajenos a las causas por las que puede discutirse legítimamente la validez de los resultados plasmados” en las actas descentralizadas cuestionadas, “puesto que no versan sobre cuestiones numéricas”.

Los jueces electorales- Jorge Salas Arenas, Víctor Rodríguez Monteza, Jovián Sanjinez y Jorge Rodríguez Vélez- también advirtieron que Takayama pretendía “un reexamen” de pronunciamientos que ya habían sido emitidos por el JNE sobre 139 apelaciones de recursos de nulidad de mesas de sufragio por temas de forma.

La exparlamentaria había alegado que dichos pronunciamientos “adolecen de vicio de nulidad”, no solo por la conformación del pleno del jurado, sino “porque fueron emitidos sin ser vistos en audiencias públicas” y que, por lo tanto, “no deberían ser consignadas en el acta de proclamación”.

El JNE refirió, sobre el particular, que el artículo 178 de la Constitución establece que sus resoluciones “son dictadas en instancia final, definitiva y no son revisables”.

“En ese sentido, los pedidos de nulidad que pretendan realizarse de manera indirecta a través de las apelaciones contra las Actas de Proclamación, sobre causas ya resueltas y de materia distinta a la presente, no solo desnaturalizan dicho recurso, sino que, además, resultan dilatorias en atención a las etapas del cronograma electoral”, subrayó el tribunal.

Los argumentos del JNE para declarar improcedente apelación sobre proclama de resultados emitida por el JEE Huancavelica. (Foto: El Comercio)

El jurado, además, recordó que un acuerdo de su pleno del 2 de julio de 2018 estableció que el artículo 35 de la Ley Orgánica de Elecciones respecto a que están impedidos de integrar los JEE los menores de 45 años y los mayores de 70 años, no era aplicable en el caso del segundo miembro de los jurados electorales especiales. ¿La razón? El literal B del artículo 33 de la Ley Orgánica del JNE permite que “un fiscal jubilado ejerza el cargo”.

Esto en razón de que el fujimorismo señaló que el magistrado Máximo Acosta Sihuas, representante de la Junta de Fiscales Superiores en el JEE de Huancavelica, tenía un impedimento para integrar el colegiado.

El JNE concluyó que las impugnaciones de Fuerza Popular a las actas de proclamación de resultados “carece de sustento legal”, porque “los argumentos esbozados no se amparan ni se subsumen en supuestos cuantitativos, por lo que deviene en improcedente”.

Julio César Castiglioni, integrante del equipo legal de Fuerza Popular, dijo que ellos respetarán las decisiones que adopte el Jurado Nacional de Elecciones.

“Fuerza Popular no va a hacer ningún recurso ante el Poder Judicial. No se piensa apelar el resultado final ni el acta de proclamación, porque es inapelable”, manifestó en breve comunicación con El Comercio.

Los próximos pasos

El abogado José Tello, experto en derecho electoral, indicó que las proclamaciones descentralizadas, tras la decisión del JNE, ya están firmes.

“No, no es apelable. No se puede apelar las decisiones del JNE, que es la segunda instancia [de la justicia electoral], no hay un órgano por encima de este. Tampoco se puede apelar la resolución de proclamación general. No existe ningún tipo de argumento para solicitar ello”, refirió.

Tello, en comunicación con El Comercio, estimó que el martes o el miércoles, el JNE debería estar emitiendo el acta de proclamación de resultados de la segunda vuelta.

De acuerdo al conteo al 100% de la ONPE, Pedro Castillo, de Perú Libre, supera por poco más de 44 mil votos a Keiko Fujimori, de Fuerza Popular.

“Desde que se emite el acta de proclamación ya le pueden entregar las credenciales [a Castillo], lo cual es importantísimo para que se inicie el proceso de transferencia”, subrayó.

El abogado Enzo Elguera, experto en derecho electoral, dijo que Fuerza Popular ya agotó la instancia del JNE.

“Ya se terminó esta etapa, no existe otro tipo de recurso respecto a las apelaciones resueltas que se puedan presentar [en el JNE]. Este conteo de votos ha sido cuestionado de todas las formas posibles”, manifestó a este Diario.

Elguera también remarcó que la publicación de la proclamación general de los resultados “no debería pasar del miércoles” de esta semana. “Lo idóneo es que se emita la resolución, que se haga pública, y al día siguiente [se haga la entrega de credenciales]”, añadió.

De otro lado, el letrado precisó que es “probable” que el Poder Judicial declare “improcedente” la acción de amparo y la medida cautelar presentada el último fin de semana por Lourdes Flores Nano, expresidenta del PPC, para paralizar la proclamación de Castillo como jefe de Estado.

“No es competencia de otro poder del Estado ni de otra institución jurídica cuestionar el procedimiento del JNE, esto por un principio constitucional, y en el hipotético caso que un juez declare fundada [la medida cautelar], esta no tendría ningún efecto jurídico para retrasar la proclamación o impedirla”, acotó.

Tello coincidió, en el sentido, de que el JNE puede no acatar una resolución judicial que afecte el cronograma electoral.

Esta es la resolución completa del JNE en el caso de la apelación al JEE de Huancavelica:

