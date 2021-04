Conforme a los criterios de Saber más

A solo tres días de los comicios generales, el jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), Piero Corvetto, aclara que solamente de manera “excepcional” los miembros de mesa, a solicitud de un personero, pueden pedir a un ciudadano que se baje la mascarilla. Agregó que la palabra “fraude” tiene que “borrarse” del diccionario electoral del Perú.

— El ministro de Salud, Óscar Ugarte, refirió que “no está en el protocolo sanitario” de las elecciones que los votantes se bajen la mascarilla. ¿En qué casos puntuales se solicitará?

En principio debo decir que los siete protocolos aprobados en noviembre último fueron realizados de la mano del MINSA, de dos equipos de especialistas en enfermedades tropicales y de otras enfermedades. Fue dos equipos de profesionales que tardamos dos meses estudiando [la situación] y a partir de la experiencia comparada, saber cuáles eran los mejores protocolos, conductas y prácticas que debemos tener en el Perú.

Es una posibilidad remota, remota el bajarse la mascarilla . De darse el pedido de un personero que impugne la identidad de algún elector, solo en ese caso. Yo he conversado con el ministro de Salud, no ha habido en ningún momento mala intención de él, no le hicieron llegar la información correcta, pero anoche [martes] he tenido una conversación muy larga y cordial con el doctor Ugarte y le ha quedado claro que [la solicitud para bajarse la mascarilla] está en los protocolos desde noviembre. Y esto no será una práctica común, sino, por lo menos en el caso peruano será excepcional.

— ¿No cree que esa medida puede desanimar que se vaya a votar?

No lo creo y no lo creo por dos motivos que son fundamentales. El primero porque es absolutamente excepcional. No se le va a pedir a los ciudadanos que se bajen la mascarilla y eso debe quedar claro. Solo será en casos extraordinarios, solo a solicitud de los personeros, y cuando la imagen del ciudadano no coincida con la del padrón .

Y el segundo motivo es que este no es un invento peruano. Esta [levantarse la mascarilla] es una práctica internacional obligatoria. En el Perú es excepcional, pero lo invito a revisar los protocolos y las prácticas de las elecciones en Bolivia, Chile, Ecuador, Paraguay, Uruguay, México, Estados Unidos, Honduras, Indonesia, Italia, Lituania, Nigeria, San Vicente y Singapur. En todos estos países, donde se han hecho elecciones exitosas en pandemia, se les pide a todos los electores que se bajen la mascarilla, en el Perú no es así, se le va a pedir de manera extraordinaria…

— Puede darse el escenario de que el personero de un partido, que busque obstruir la elección, pida a los miembros de mesa de manera reiterativa que los electores se bajen la mascarilla. ¿Los miembros de mesa pueden decir “no”?

Los miembros de mesa pueden decir “no”, acordar que “no”.

— ¿Y el voto no queda impugnado?

Eso es si los miembros de mesa evalúan y acuerdan que en tal situación hay un problema […] Quiero que sepan que hemos construido toda la elección pensando en la salud de los ciudadanos . A los ciudadanos no se les va a pedir que se bajen la mascarilla, solo si lo pide un personero y con la aprobación de la mesa, y esto, reitero, se dará cuando la imagen de las personas no coincida con los datos, es absolutamente excepcional. Y te invito a que analices cuales son los antecedentes de votos impugnados por identidad, me sobran los dedos del cuerpo [para contar]…

Piero Corvetto: "La palabra fraude tiene que borrarse del diccionario electoral en el Perú"

— ¿Cómo cubrirán a los miembros de mesa, si los primeros en votar serán los adultos mayores?

Lo primero que debemos decir es que ninguna persona adulta mayor o con algún tipo de vulnerabilidad será invitada a conformar una mesa de sufragio. Segundo, al día de hoy más de 260 mil peruanos sorteados como miembros de mesa ya fueron capacitados, es un récord histórico el que la ONPE haya podido capacitar a un número tan importante antes de una jornada electoral. Por lo tanto, no creemos que vamos a tener a problemas en la conformación de las mesas.

Sin embargo, trabajando también sobre la posibilidad, espero yo negada, de que eso se pueda dar, nosotros hemos comenzado a invitar a los ciudadanos que quieran servir al país.

— ¿Es suficiente el llamado a los jóvenes?

Yo creo que sí, es que no es solamente un llamado a través de las redes sociales, estamos mandando SMS y correos electrónicos. También estamos sensibilizando. Hay muchos ciudadanos que quieren sacar adelante la elección, yo creo que la gran mayoría de peruanos queremos que este 11 de abril tengamos elecciones.

— ¿Y estas personas que se presenten de voluntarios recibirán la bonificación de S/120? ¿Cómo?

Exactamente, igual a como lo estamos haciendo ahora para los miembros de mesa sorteados. Más de 100 mil miembros de mesa ya entraron a nuestra plataforma y consignaron el banco, su cuenta y cómo quieren que les paguemos sus S/120. A partir del 12 de abril vamos a tener un registro de quienes son los ciudadanos que se ofrecieron como miembros de mesa y los vamos a incorporar en la base de datos. Ellos van a tener un tiempo para llenar sus datos y definir el modo de pago. Dos semanas después se le hace el depósito.

— ¿Cuánto es el ausentismo que han previsto?

Mira, nosotros nos basamos en dos datos: el histórico y los sondeos de opinión. En el histórico lo que vemos es que la participación de los ciudadanos cae, en la última elección del año pasado, sin pandemia, en enero, la participación fue del 76%. Sin embargo, en esta oportunidad si usted revisa los sondeos de opinión de todas las empresas, nueve de cada diez peruanos afirma que irá a votar. Y lo hará porque ve que nosotros estamos haciendo un trabajo integro, profesional y que nuestros protocolos frente al COVID-19 son seguros. Eso en el ámbito nacional.

Sobre los peruanos en el exterior, hay que ser conscientes de que desde que se quitó la multa por no sufragar para ellos, la participación ha venido cayendo de manera sostenida. En enero del año pasado, solo uno de cada cinco votó, el 20% [de 997 mil]. Nosotros creemos que, teniendo la imposibilidad legal de hacer elecciones en Chile, donde tenemos a 120 mil peruanos, y en Venezuela, donde hay 20 mil peruanos, y con todas las restricciones que existen en el exterior, la participación en el extranjero se va a reducir en esta oportunidad.

— Usted menciona que en el 2020 la participación fue de 76%. ¿Manejan alguna proyección para este domingo?

Solamente nos podemos basar en las encuestas, recuerda que nosotros lo que hacemos es procesar las actas, pero tomando en consideración lo que las encuestas dicen, el 90% va a votar.

"Es una posibilidad remota que le pidan a un elector bajarse la mascarilla", afirmó Corvetto. (Foto: Hugo Pérez | El Comercio)

— Los peruanos que residen en Chile y en Venezuela no podrán ejercer su derecho al voto por las medidas sanitarias de esas naciones. ¿Hay otros países donde también existan ciertas limitaciones? ¿Cuáles, por ejemplo?

Nosotros venimos coordinando con la cancillería, que está haciendo un gran trabajo para organizar la elección en este contexto de la pandemia a nivel internacional. La información que tenemos es que en Chile y Venezuela no vamos a poder hacer elecciones, porque no nos han dado facilidades. En Venezuela no nos las dan desde hace tres procesos electorales. Y en Chile es por los cierres y limitaciones que ha dictado ese gobierno ante la agudización de su segunda ola. Y en el caso de otro país, no tenemos ninguna información respecto a cierres. Seguramente habrá algunas restricciones porque algunos han ampliado sus toques de queda y la reducción de la movilidad de sus ciudadanos. Pero en todos los países donde vamos a hacer elecciones no hay ninguna alerta.

— En las últimas semanas, se ha denunciado que se ha aplicado la vacuna contra el COVID-19 a los integrantes de los colegios profesionales, algunos realizan trabajo remoto. ¿Cree que esas vacunas debieron ser destinadas a los miembros de mesa?

No voy a opinar sobre el manejo de las vacunas, porque no depende de nosotros. Los protocolos de seguridad y de protección frente al COVID-19, aprobados en noviembre sobre la base de la experiencia exitosa de más de 88 procesos electorales en pandemia a nivel internacional, nos aseguran que las elecciones del 11 de abril serán seguras y tranquilas. No vamos a opinar sobre el proceso de vacunación, al cual nosotros somos ajenos.

— ¿Para la segunda vuelta se habrá vacunado a los miembros de mesa?

No depende de nosotros las vacunas, depende de la llegada de estas y de la priorización que el Ejecutivo haga. Pero es importante decir que, si usted analiza la experiencia comparada, a excepción de izquierda, que tiene un nivel muy alto de vacunación, en ningún otro país del mundo se vacunó ni a los electores ni a los miembros de mesa antes de un proceso electoral.

— El partido Renovación Popular, de Rafael López Aliaga, está denunciado que se gesta un fraude electoral. ¿Cuál es la respuesta de la ONPE?

La palabra fraude tiene que borrarse del diccionario electoral en el Perú . Nosotros hace más de 20 años hacemos elecciones limpias y transparentes y somos un referente en América Latina por la calidad de elecciones que hacemos. No solamente estamos garantizando los derechos políticos de los ciudadanos, sino también estamos cumpliendo todos los protocolos de seguridad en salud. No va a haber ningún fraude electoral, nosotros estamos organizando el proceso de manera inmaculada.

No solo vamos a presentar los resultados a nivel nacional, sino por cada región, provincia, distrito y mesa de sufragio. Las elecciones en el Perú son limpias . Quienes trabajamos en los procesos electorales, el JNE, la ONPE y el Reniec, somos gente íntegra, profesional y con experiencia, sabemos hacer elecciones, y las vamos a hacer bien.

— A diferencia de otras elecciones, el pase a segunda vuelta se definirá por poco margen. ¿Cuándo tendrá la ONPE los resultados al 100%?

Vamos a presentar un primer avance de los resultados oficiales el domingo a las 11:30 pm. ¿Por qué a esa hora? Porque las mesas se van a cerrar a las 7:00 p.m., por eso hemos corrido nuestra presentación y a partir de ese momento toda la información va a estar en la web y se va a ir refrescando de manera periódica. Es bueno decir que por problema de legibilidad y por errores en la suma habrá algunas actas que nosotros consideramos observadas o con inconsistencias, y esas actas se entregarán a los JEE, las resolverán y regresarán a la ONPE. Y después nosotros se lo entregados al JNE para que proclame a los ganadores.

Estamos haciendo un esfuerzo impresionante con 104 centro de cómputo para poder hacer nuestro trabajo lo más rápido posible. Nosotros esperamos reducir los tiempos en el mayor porcentaje, pero no depende ni de la ONPE ni del JNE tener los resultados de manera rápida, sino dependemos de cómo los miembros de mesa pueden haber llenado las actas. No estamos en la capacidad de poder decir qué día vamos a tener los resultados oficiales.

— ¿Cuáles son los protocolos sanitarios que deben seguir miembros de mesa y votantes? ¿Puede brindarnos sus recomendaciones?

A los electores les pedimos cuatro cosas. Lo primero es que no esperen al domingo, sino desde hoy consulten su local de votación. También que averigüen el horario en el que les toca votar. Lo tercero, les solicitamos a los ciudadanos que vayan con su mascarilla, una que le tape la nariz y la boca. Que lleve su lapicero, puede ser azul, negro o de otro color. Y que siempre guarde el distanciamiento social.

Respecto a los miembros de mesa, tengan la absoluta certeza que nosotros estamos trabajando para que tenga toda la seguridad que deben tener. Los miembros de mesa estarán ubicados a un metro y medio de distancia entre sí, no tendrán ningún contacto físico con los electores, van a recibir una mascarilla adicional a la que deben traer, protector facial, van a tener el material higienizado, van a tener alcohol en gel, y alcohol en spray. Esta será una elección segura y tranquila .