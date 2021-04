Este domingo 11 de abril más de 25 millones de peruanos votarán en las elecciones generales 2021 en la que se elegirá el próximo presidente de la República, integrantes del Congreso y del Parlamento Andino para el periodo 2021-2026. Sin embargo, a solo seis días de realizarse los comicios aún existen dudas en los ciudadanos sobre el horario de votación, las multas, miembros de mesa, compensación económica y si podrán votar o no con el DNI vencido, entre otros.

Uno de los requisitos indispensables para participar en un proceso electoral y hacer cumplir su derecho al voto es contar con el documento nacional de identidad (DNI). Pero ¿Qué pasa si tiene su DNI vencido, lo ha perdido o se lo han robado? ¿Podrá votar? ¿Qué debe hacer?

En caso de pérdida o robo

El Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) había dado plazo hasta el 30 de marzo, en Lima y Callao, para que las personas soliciten el duplicado de su DNI por pérdida, robo o esté en muy mal estado con a finalidad de ser entregados antes de las elecciones. En el interior del país el plazo venció el 19 de dicho mes.

En el caso extremo de extraviar el DNI en el último tramo antes del 11 de abril, el gerente de Restitución de la Identidad y Apoyo Social de Reniec, Jorge Puch, indicó que la persona deberá presentar la denuncia policial de robo o pérdida para que luego se efectúe el trámite administrativo ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) en el cual sustente la justificación de por qué no ha podido sufragar y de esta manera evitar la multa.

En caso de caducidad

Si usted tiene su DNI vencido o esté por caducar no se preocupe, podrá ir a sufragar con total normalidad. Esto, debido a que el 24 de diciembre del 2020 se publicó la Resolución Jefatural 207-2020- Reniec que amplía la vigencia de dicho documento hasta el 30 de junio del presente año.

De esta manera, durante los próximos meses los ciudadanos podrán realizar cualquier trámite comercial, civil, administrativo o judicial, así como participar en los comicios.

“Los trámites y cualquier necesidad que tengan respecto a la presentación del documento lo podrían hacer con un DNI vencido, al igual que el tema electoral”, aseguró Silvia Chinga, subgerente Coordinación Regional del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec).

En el caso de los jóvenes mayores de edad que tengan DNI amarillo, incluidos los que cumplen 18 años el mismo 11 de abril, deberán acudir a votar obligatoriamente sin importar que aún no cuenten con el DNI azul, es decir, podrá sufragar con el amarillo.

¿Cómo solicitar dispensa para no pagar multa?

Este domingo probablemente muchas personas no podrán acudir a votar por diversas circunstancias; ya sea por enfermedad, no contar con su DNI, viajes, fallecimiento de un familiar, etc. Por ello, deberán presentar una justificación de manera virtual ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) para evitar pagar la multa en caso esta se ajuste a la legislación electoral.

El trámite de dispensa electoral para presentar las justificaciones de inasistencia y de multa se deberá realizar al siguiente día de las elecciones generales a través de la plataforma virtual que habilitó el JNE. El servicio estará habilitado las 24 horas del día y los siete días de la semana, y las solicitudes registradas serán atendidas en un plazo máximo de dos días. De acuerdo con el JNE, las solicitudes de justificación y dispensa presentadas después del plazo serán declaradas improcedentes. Por lo que deberá cumplir con el plazo establecido.

Para realizar el trámite deberá pagar un costo de S/23,40 en caso de inasistencia a la instalación de la mesa de sufragio. En caso de inasistencia al sufragio el monto a pagar es de S/23,60 soles. Si cuentan con ambas omisiones en un mismo proceso electoral se cancela el monto menor (S/23,40). El derecho de pago debe acreditarse por cada proceso electoral S/23,60. El pago por derecho de trámite se realiza en cualquier agencia del Banco de la Nación al código 01465 o por medios virtuales a través del portal https://pagalo.pe

Una vez que haya ingresado a la plataforma virtual deberá digitar el número de DNI, código de ubigeo, grupo de votación —estos datos se encuentran en el DNI de cada ciudadano—, y el código captcha. Podrá hacerlo desde su celular o una PC.

Al ingresar por primera vez al sistema se le mostrará un modal de ayuda donde le indicarán cómo realizar una solicitud de dispensa. Entre ellos, los siguientes pasos que debe seguir es seleccionar la opción “Mis Multas”. Cuando ubique su multa, deberá de dar clic en “seleccionar trámite” y aceptar los términos y condiciones para poder continuar.

Posteriormente, se habilitará una línea de tiempo con los pasos que debe seguir, entre las cuales se tiene: iniciar solicitud, adjuntar requisitos, confirmar pago y enviar solicitud. Para iniciar el procedimiento, el ciudadano debe de seleccionar la causal por la cual no asistió a votar o a ser miembro de mesa, cada causal cuenta con requisitos los cuales necesitan documentación que sustente su solicitud.

Los documentos que adjunte el ciudadano no deben de estar borrosos y deben de ser legibles para que los profesionales de Servicios al Ciudadano puedan verificarlos y aprobarlos para que su solicitud no tenga observaciones y se pueda tramitar rápidamente. Los archivos permitidos son: PDF, WORD, JPG, JPEG, PNG.

Aquí le dejamos la tabla general de causales que aplican en el otorgamiento de justificación y/o dispensa:

Una vez que concluya con todos los pasos de la línea de tiempo, el ciudadano podrá consultar el estado de su justificación y/o dispensa a través del portal web del JNE colocando el número de su DNI. Para más información, podrá leer el manual que fue elaborado por el Jurado Nacional de Elecciones.

Cabe precisar que, en estos comicios, por realizarse durante el estado de emergencia por el coronavirus (COVID-19), el JNE incluyó a todas las personas consideradas de riesgo por este virus.

Los grupos de riesgo, establecidos por la Autoridad Nacional Sanitaria, comprenden a los mayores de 65 años y a quienes sufren de enfermedades cardiovasculares graves, pulmonares crónicas, hipertensión arterial no controlada, diabetes, cáncer, entre otros.

También se incluye a quienes, por presentar una temperatura superior a 37.5 grados, se vean impedidos de ingresar a los centros de votación, cuyos nombres serán registrados por el personal de la ONPE.

“El protocolo es claro: mediremos la temperatura, si tiene 37.5 no entrará, el ciudadano esperará 10 a 15 minutos y, si sigue con la misma temperatura, consignaremos su nombre en un aplicativo para que no pague la multa, pero no podrá ingresar, sería un riesgo para todos”, aseguró el jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), Piero Corvetto

Según el portal web del JNE no requiere pago por derecho de trámite la solicitud de justificación y/o dispensa cuando se sustenten las siguientes causales:

Desastres naturales / Desastre humano.

Error en el padrón.

Defectos en la organización y ejecución de actividades durante el desarrollo de la elección atribuible a las entidades del sistema electoral.

Impedimento del ejercicio de derecho a la instalación, en los casos originados por incidencias electorales.

Discapacidad física, mental, sensorial y/o intelectual.

Prisión.

Función Electoral.

Casos contemplados en la sexta y séptima disposición final del Reglamento de Justificación y Dispensa Electoral.

¿Cómo consultar mi local de votación?

De acuerdo con el padrón electoral elaborado por el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) y aprobado por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), esta vez han sido habilitados 25.287.954 ciudadanos peruanos para participar en los comicios, incluidos 549.648 jóvenes que cumplieron y cumplirán 18 años entre el 11 de abril de 2020 y el 11 de abril de 2021. Del total de electores, 12.745.409 son mujeres.

Para ello, el 18 de febrero, la ONPE habilitó una plataforma web para consultar, con tu número de DNI, dónde votar en las elecciones 2021 y si fuiste elegido miembro de mesa. Una vez que haya ingresado a consultamiembrodemesa.eleccionesgenerales2021.pe.

Digita tu número de DNI en el rectángulo blanco que está ubicado debajo de “Consulta tu Local de Votación y si eres Miembro de Mesa”. Presiona clic sobre “Consultar”. Inmediatamente serás dirigido a una ventana donde se te informará cuál es tu local de votación, con su respectiva dirección. También se te indicará el número de tu mesa de sufragio y el tipo de voto que ejercerás el 11 de abril. La ONPE te sugerirá imprimir y/o anotar los datos revelados para que el día de las elecciones puedas ubicar rápidamente tu mesa, pabellón y número de orden en la relación de electores.Pr

Precisar que el número de orden que le indica la plataforma, la deberá brindar a los miembros de mesa para facilitar la búsqueda de su nombre a la hora de votar.

Cabe recordar, que en un principio la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) habilitó la plataforma ‘Elige tu local de votación’ en donde los ciudadanos tenían la opción de elegir sus centros de votación que estaban más cerca su domicilio. Podían ingresar hasta tres locales de votación de su preferencia a fin de evitar la movilización masiva. Los que no pudieron ingresar dicha información, fueron asignados en función de la información geolocalizada de la dirección que figura en su Documento Nacional de Identidad (DNI).

¿A qué hora debo ir a votar?

A fin de que los electores puedan sufragar con mayor seguridad y minimizar los riesgos frente al COVID-19, la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) recomienda a toda la ciudadanía utilizar el próximo domingo 11 de abril la estrategia del voto escalonado. A continuación, te mostramos el horario establecido según el último dígito de tu número de DNI.

Miembro de mesa: ¿Cómo inscribirme para recibir la compensación económica?

Las personas que fueron sorteadas miembros de mesa tienen plazo hasta este 10 de abril para registrarse y recibir la compensación económica de S/120 por su labor en las elecciones generales del 2021.

Para ello, tienen que ingresar a este link en donde deberán completar una declaración jurada, indicar la modalidad de cobro y contestar las preguntas de validación.

Según informó la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), los que se inscriban hasta el 10 de abril recibirán la compensación de 120 soles a partir del 30 de abril. Si algún miembro de mesa no puede inscribirse en esta etapa o si el elector, por ausencia de titulares y suplentes, cumple el rol de miembro de mesa el 11 de abril, podrá inscribirse en un segundo grupo del 21 al 29 de abril. Este segundo grupo recibirá los 120 soles a partir del 10 de mayo.

Los S/120 soles serán entregados a quienes cumplan la función de presidente, secretario y tercer miembro de mesa, cuyos nombres y firmas figuren en el acta electoral, precisó la ONPE. De haber una segunda vuelta recibirán otros 120 soles.

¿Cuánto es la multa por no votar?

Según la Ley Nº 28859, los electores que no cumplan con ser miembro de mesas o no asistan a votar este domingo 11 de abril para las Elecciones Generales 2021 deberán pagar la siguiente multa:

Si vive en distrito no pobre: S/88

Si vive en distrito pobre no extremo: S/44

Si vive en distrito pobre extremo: S/22

En el caso de los miembros de mesa que no cumplan su función, la multa es:

Por no asistir como miembro de mesa: S/220

Por negarse a conformar la mesa electoral: S/220

En caso de no pagar una multa electoral, el ciudadano no podrá inscribir ningún acto relacionado con su estado civil (matrimonio, divorcio, viudez, etc.) ni intervenir en procesos judiciales o administrativos. Tampoco podrá realizar actos notariales ni firmar contratos, ser nombrado funcionario público, inscribirse en cualquier programa social u obtener brevete.

Para conocer si usted tiene una multa electoral pendiente de pago solo deberá ingresar AQUÍ colocando su número de DNI y el código inferior que le muestra la plataforma.

¿Cómo debo acudir al local de votación?

Recuerde que al acudir a su local de votación debe cumplir con los Protocolos de Seguridad y Prevención contra el COVID-19:

El uso de mascarilla y careta, además del distanciamiento físico y la higiene de manos, son las medidas más importantes para reducir el riesgo de transmisión.

Mantener el distanciamiento físico no menor de metro y medio. Se debe evitar en todo momento el contacto físico al saludar, despedirse, entre otros.

Lleva tu lapicero de tinta azul para que emitas tu voto en las elecciones y prevenir contagios de coronavirus.

Protocolo en los locales de votación

Protocolo para el lector

Protocolo para los miembros de mesa

Protocolo para los personeros de los grupos políticos

Protocolo para observadores

Protocolo para los periodistas

DATO:

- Más de 90 mil agentes de la Policía Nacional del Perú estarán desplegados, a nivel nacional, este domingo 11 de abril para la realización de las elecciones generales 2021. En Lima serán un aproximado de 20 mil policías, según informó el ministro del Interior José Elice.

