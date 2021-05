Conforme a los criterios de Saber más

Cuatro semanas después de su encuentro en Chota (Cajamarca), los candidatos a la Presidencia Pedro Castillo (Perú Libre) y Keiko Fujimori (Fuerza Popular) volvieron a debatir. Esta vez la polémica fue en Arequipa, donde el sábado la comitiva naranja fuera recibida con piedras y huevos podridos. Esto originó que la exparlamentaria mostrara durante varios pasajes del diálogo una de las rocas que impactó en una de sus seguidoras.

Y si bien hubo propuestas de toda índole, el profesor y la excongresista se lanzaron pullazos en todos los bloques del debate. Aquí los cinco momentos más polémicos.

1. La pandemia, entre propuestas y las primeras críticas

Aunque este fue el segundo bloque, fue en la práctica el arranque el debate. En el inició de la polémica, los candidatos Pedro Castillo (Perú Libre) y Keiko Fujimori (Fuerza Popular) debían hablar sobre su visión hacia el bicentenario, pero sus comentarios fueron generales. Al momento de abordar la salud y el control de la pandemia, ambos no solo lanzaron sus propuestas, sino también intercambiaron los primeros cuestionamientos.

Fujimori reiteró que en una eventual administración del partido naranja se realizarán 70 mil pruebas moleculares diarias para detectar el coronavirus, se instalarán 100 plantas de oxígeno y se cumplirá con la deuda social para los profesionales de salud. Y anunció la construcción de tres “grandes hospitales” en las macro regiones del norte, centro y sur del país.

La excongresista también le preguntó directamente a Castillo cómo ejecutará un programa de vacunación, a lo que el profesor no respondió. Ella estimó que, al día, su gobierno vacunará a 160 mil personas al día.

Castillo, por su parte, propuso implementar 1.000 camas UCI, y vacunar a todos los peruanos mayores de 18 años antes del 31 de diciembre de este año. También planteó construir un hospital materno infantil en cada región, y concretar la instalación de un Ministerio de Ciencia, Tecnología e Investigación.

El profesor criticó que el fujimorismo en los 10 años que tuvo de gobierno en los noventa y con la mayoría que ostentó en el Congreso que fue disuelto en el 2019, no haya puesto como agenda prioritaria la salud como derecho fundamental.

“El fujimorismo con 10 años de gobierno y con una mayoría parlamentaria nunca agendó la salud como derecho fundamental […] la salud tiene que ser un derecho, no un negocio”, manifestó.

En respuesta, Fujimori Higuchi le recordó a Castillo que, en Junín, la administración de Vladimir Cerrón, líder del partido del lápiz, no terminó ni uno solo de los hospitales que comenzó.

“Si [Pedro Castillo] quiere hablar de gestión, parece que le ha dado amnesia, me gustaría que usted le pregunte al presidente de su partido, al señor Cerrón, quien se denomina el médico del pueblo, ¿cuántos de los hospitales que inició en Junín se culminaron? La respuesta es cero. Es inaceptable”, subrayó.

Castillo, en otra parte de su alocución, refirió que Perú Libre respetará la ciencia y la tecnología. “no permitiremos que se diga que las vacunas tienen agua o que la saliva es un desinfectante”, expresó en clara referencia al virtual congresista Ernesto Bustamante, quien aún es el coordinador de Salud del equipo técnico de Fuerza Popular.

2. Pan y trabajo

En el bloque sobre la reactivación económica, Fujimori Higuchi sostuvo que la pandemia de COVID-19 ha destruido millones de puesto de trabajo, siendo los más afectados los “emprendedores”, a quienes, agregó, se debe dejar de perseguir. “Tenemos que construir la formalidad, basta ya de dobles sanciones, que te cierren [el local] y te pongan una multa”, manifestó.

“Por eso hemos dicho “Licencia cero al momento de nacer”, no se van a pagar los cobros que piden las municipalidades y ministerios, con dos años de tributación cero, para que el momento que estés creciendo puedas hacerlo con total libertad”, agregó.

También anunció el programa de créditos “Volver a empezar” que otorgará a un millón de mypes, créditos de hasta 10,000 soles a cada una con cinco años de gracia, para pagar el préstamo a partir del quinto año.

Castillo negó que un gobierno de Perú Libre se vaya a confiscar los fondos de las AFP.

“Nosotros no vamos a quitarle sus ahorros a la gente que trabaja, respetaremos la propiedad privada, no vamos a permitir los abusos de las AFP y la ONP, los trabajadores son los dueños de sus ahorros, vamos a impulsar una economía popular de mercado, el mercado no puede controlar al Estado, es el Estado el que debe controlar los mercados”, remarcó.

El candidato de Perú Libre a la Presidencia señaló que su administración comprará las deudas de “aquellas personas que hoy están en zozobra económica”.

El profesor, además, cuestionó que el actual modelo económico promueva la “miseria” y la “desigualdad”.

“Cómo es posible que en un país tan rico haya tanta miseria y desigualdad, y solamente lucren los grandes, y se coman el pan incluso las personas que nunca trabajan”, expresó.

Fujimori Higuchi aprovechó que Castillo hizo referencia al pan para subrayar que su propuesta de cerrar las importaciones, haría que el precio de este producto pase de 20 céntimos la unidad a 1 sol con 60 céntimos. “Las propuestas de Castillo afectarán directamente tu bolsillo”, manifestó.

Castillo, a modo de réplica, indicó que él no ha hablado de prohibir las importaciones (aunque en Chota sí lo planteó), sino a “proteger al producto nacional”.

3. Las esterilizaciones en polémica

A los pocos minutos de iniciado el cuarto bloque referido a la educación, Castillo rechazó ser machista (ante una crítica de Fujimori en ese sentido) y exhortó a la candidata de Fuerza Popular a pedir perdón a las mujeres que fueron esterilizadas durante el gobierno de su padre, el encarcelado expresidente Alberto Fujimori.

“Antes me decían que yo soy machista, y yo tengo a mi madre, a quien la quiero mucho, a mis hijas y a mis hermanas. Me gustaría que mi contrincante, por primera vez en la historia, pida perdón a las mujeres que fueron esterilizadas, yo no voy a levantar una palanca para electrocutar a mi madre”, dijo el postulante de Perú Libre en uno de los primeros golpes fuertes de la noche.

La exparlamentaria negó que las esterilizaciones forzadas hayan sido una política de Estado durante el decenio fujimorista.

“Como mujer y madre voy siempre a rechazar cualquier posibilidad de esterilización forzada, esto se está investigando y será el Poder Judicial quien finalmente determinará si hubiera responsabilidad individual. Esa no fue una política de Estado, [Castillo] deje de lanzar piedras y de hablar piedras”, señaló, en alusión a que el sábado su comitiva fue recibida en Arequipa con rocas y huevos podridos.

Al cierre de su participación, Fujimori Higuchi criticó que Castillo se jacte de ser maestro de escuela rural, cuando ha dejado “abandonados” a sus alumnos y ha “vivido en los últimos meses o años” gracias a una licencia sindical.

Durante el referido bloque ambos candidatos fueron consultados sobre el enfoque de género, a lo que, primero la excongresista respondió que los contenidos del sector Educación serán también evaluados por los padres de familia, mientras que su oponente señaló que “la situación de género viene de casa” y de “la familia”. Claramente, se avizora un retroceso en esta materia sin importar cuál de los dos gane el domingo 6 de junio.

4. Dos sombras: Fujimori y Cerrón

El segmento respecto a la lucha contra la corrupción e integridad pública, no solo fue protagonizado por Pedro Castillo y Keiko Fujimori, sino por dos sombras que ambos candidatos arrastran: Vladimir Cerrón, sentenciado exgobernador regional de Junín; y Alberto Fujimori, encarcelado expresidente de la República.

“¿No les suena a ustedes que hablar de corrupción es sinónimo del fujimorismo? ¿No les suena a ustedes que para hablar de corrupción tienes que tener una pisca de moral?”, preguntó el profesor, irónicamente para hacer referencia a los pasivos del gobierno fujimorista.

Fujimori Higuchi respondió inmediatamente al señalar que, en el Congreso anterior, la bancada de Fuerza Popular aprobó una norma que impide que los corruptos y terroristas ingresen al Estado. “Esa es la razón por la que su papá político no se encuentra hoy, el quiso ser miembro de su plancha presidencial, pero está impedido, porque tiene una sentencia por corrupción. Basta ir a Junín para saber todas las obras inconclusas que se quedaron por la pésima gestión de Cerrón”, sostuvo.

El profesor le sugirió a su oponente que “trate de superar su obsesión” con Cerrón, porque él es el candidato y reiteró que en su eventual gobierno “no habrá personas vinculadas con extremistas”.

La postulante de Fuerza Popular consideró que es difícil creer que el exgobernador regional de Junín no tiene participación en Perú Libre, si él impidió que el economista Kurt Burneo se sume al equipo técnico de Castillo. “Ya sabemos quién manda, por favor las cosas claras”, añadió.

Burneo, a través de su cuenta de Twitter, precisó que a él nadie lo sacó. “Fui yo quien decidió no aceptar la invitación del profesor Castillo”, sentenció.

Los pullazos en este bloque continuaron hasta el cierre de este, cuando el candidato de Perú Libre le recordó a Fujimori Higuchi la investigación que la fiscalía le sigue por presunto lavado de activos.

“En esta noche, estamos al frente del Perú dos líderes, uno del magisterio, elegido por los maestros; y la otra, jefa de una red criminal, elegida por Odebrecht, la Confiep, Jorge Barata…”, expresó.

La postulante naranja replicó señalando que Cerrón es quien tiene una sentencia firme, mientras ella aún no llega a juicio oral.

“Red criminal la de ustedes, presidida por el señor Cerrón, quien tiene sentencia firme por corrupción…”, acotó.

5. El audio de Bermejo

En el último bloque de la polémica, de casi tres horas, Castillo volvió a defender su propuesta de una nueva Constitución, al argumentar que la actual Carta Magna fue escrita en “el marco de un golpe de Estado”. Agregó el Estado ha sido estructurado “para los de arriba y para los de abajo”, por lo que se deben ubicar a la persona en el centro.

“¿Alguien ha sido consultado para socializar la Constitución? No, porque se ha hecho en un régimen dictatorial y en el marco de un golpe de Estado y es por eso que no concibe a la persona como un ente fundamental”, manifestó.

Fujimori Higuchi dijo que le parece “extraño” y hasta “contradictorio2 que Castillo hable de los derechos humanos, cuando propone el cierre de la Defensoría del Pueblo y del Tribunal Constitución.

“Con qué autoridad viene hablar de derechos humanos, si va a cerrar las principales instituciones que se encargan de defenderlos”, remarcó.

La candidata de Fuerza Popular a la Presidencia también indicó que Castillo habla de una dictadura, pero parece que no escuchó el audio del virtual congresista de Perú Libre Guillermo Bermejo, quien dijo que si llegan al poder es para quedarse.

“[Castillo] habla de dictadura, creo que no ha escuchado al señor Bermejo [decir] que ellos plantean entrar al poder para quedarse. ¿Usted ve los medios de comunicación? Parece que no, señor Pedro tirapiedras, deje de hablar mentiras”, concluyó.