La Defensoría del Pueblo, la Asociación Civil Transparencia, la Sociedad Interamericana de Prensa, el Consejo de la Prensa Peruana (CPP), el Instituto Prensa y Sociedad (IPYS), la Asociación Internacional de Radiodifusión (AIR), entre otras entidades, rechazaron el jueves pasado las recientes agresiones a periodistas en la campaña electoral. El último miércoles, un equipo de Canal N fue atacado por seguidores de Perú Libre en Ayacucho.

La Defensoría del Pueblo condenó “todo discurso o acto de violencia” que se pueda cometer en contra de los periodistas en esta campaña. De manera específica, criticó la violencia contra los periodistas que cubrían las actividades de Pedro Castillo en Ayacucho. Asimismo, la entidad instó a todos los medios a “realizar una labor plural y objetiva al informar sobre las actividades de campaña de ambas candidaturas”.

Transparencia condenó también la “escalada de violencia” y los ataques tanto contra periodistas como autoridades electorales. Estas acciones, anotaron, vulneran la Proclama Ciudadana que los candidatos Castillo y Keiko Fujimori (Fuerza Popular) firmaron hace solo unos días.

La SIP instó a las autoridades a investigar con celeridad y profundidad los hechos y señalar a los responsables. Su presidente, Jorge Canahuati, recordó que “Castillo viene ejerciendo una campaña de estigmatización contra periodistas y medios”

El CPP, IPYS y ANP condenaron la violencia contra el equipo de Canal N, y emplazaron a que se respete la libertad de expresión. La AIR señaló que los agravios de Castillo y los ataques de sus simpatizantes afectan gravemente el ejercicio de la libertad de expresión e información en el Perú.

Respuesta de Castillo

Ayer Castillo rechazó los ataques que han recibido los periodistas durante la cobertura de su campaña. Sin embargo, a través de un tuit que luego borró, tuvo expresiones agraviantes contra los medios. “Nuestra crítica sobre la prensa basura va hacia quienes controlan el monopolio de los medios de comunicación y venden líneas editoriales a intereses privados”, escribió. Más tarde, en Huancavelica, Castillo llamó a la calma a sus simpatizantes. “Hay que mantener el respeto, estamos en el marco democrático”, comentó.

Más agresiones

Los periodistas Carlos Paredes y Jorge Dett también fueron agredidos ayer por simpatizantes de Perú Libre.

En Huancavelica, Dett reportero de Latina, fue jaloneado por una persona de Perú Libre cuando le preguntaba al candidato, precisamente, por los hechos de violencia. “El nivel de violencia fue grande. ¿Por qué? Lo único que me queda es porque la pregunta les incomodó, o es que hay alguna orden de evitar preguntas incómodas”, comentó a este Diario.

En Huancayo, Paredes también fue atacado. “No es un hecho aislado”, escribió.

Sin embargo, la violencia física y verbal no es exclusividad de Perú Libre. Ayer, el excandidato presidencial Rafael López Aliaga, quien en más de una oportunidad ha empleado contra la prensa los mismos calificativos que usa ahora Castillo, escribió un tuit de respuesta a la periodista Juliana Oxenford, en el que hablaba de “prensa mermelera, asesina e ignorante”, entre otros adjetivos agraviantes.

Fujimori se pronuncia

La candidata de Fuerza Popular se manifestó en contra de las agresiones a los periodistas. “Rechazamos estas actitudes de intolerancia, de totalitarismo y de violencia”, dijo a la prensa.

“De mí, durante años, se ha dicho de todo. Me han puesto las peores caricaturas, burlándose de todo, pero jamás he presentado una denuncia ni he generado un acto de violencia”, dijo.

“Los peruanos valoramos vivir en paz”, agregó.

OPINIONES

Un problema de fondo que apunta a las instituciones

Gonzalo Banda, analista político:

Me parece que es un síntoma de una enfermedad más profunda. Se comienza a acunar una especie de odio contra los poderes fácticos de la sociedad peruana. Lo más paradójico es que el discurso está en la extrema izquierda y en la extrema derecha, que alzan incluso las mismas etiquetas. Creo que eso es lo que está de fondo. No sé si los llamados de los candidatos vayan a suavizar eso. Hay un deterioro generalizado de la credibilidad de casi todas las instituciones y eso me parece peligroso. Hay que defender esa institucionalidad, pero también habría que hacer algo de autocrítica. Hay que encontrar un sano balance para ver ese problema de fondo.

Iván Lanegra, secretario general de Transparencia:

Sin duda incitar a la violencia en general es algo antidemocrático. Por esa razón, estamos haciendo un inmediato llamado de los candidatos a evitar cualquier tipo de expresión de esa naturaleza. Además, pedir a sus militantes y simpatizantes que rechacen ese tipo de acciones. El problema principal es que no es la primera persona que está haciendo ese tipo de llamados. Un excandidato presidencial llamó a la muerte del rival político. Eso nos preocupa, una escalada en esta situación, y que empecemos a ver este tipo de situaciones no ayuda en nada a la campaña. Efectivamente, el ir por ese rumbo es colisionar con la Proclama Ciudadana.

