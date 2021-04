El candidato presidencial de Acción Popular, Yonhy Lescano, señaló que su agrupación política tomará una decisión “democrática” durante la segunda vuelta al evaluar un posible respaldo a alguno de los dos contendores que estarían participando en ella.

“El Perú está nuevamente en un escenario donde tenemos que buscar entre el ‘mal menor’ o tomar determinación democrática, pero tenemos el deber patriótico de decidir porque no vamos a decidir entre dos opciones, sino tenemos que optar por el destino del Perú”, dijo esta mañana en declaraciones a Exitosa.

Según el conteo rápido al 100% de Ipsos difundido por América Televisión, la segunda vuelta sería entre Pedro Castillo, con 18.1%, y Keiko Fujimori, con 14,5% de votos válidos. El tercer lugar lo ostenta Rafael López Aliaga con 12.2%, seguido por Hernando de Soto con 10,7%.

Según estas cifras del sondeo de Ipsos, Yonhy Lescano ocupa el quinto lugar con 9.8%, mientras que la candidata de Juntos por el Perú, Verónika Mendoza, logró un 7.9%.

“Hay dos opciones que no nos garantizan nada. Al contrario, han estado destruyendo el Perú, no han construido. ¿Cómo decidir entre dos opciones que no han hecho nada, han atrasado al país? Eso tienen que resolverlo el partido, que con sus formas, condiciones y trayectoria política tiene que tomar una determinación democrática, ni con la violencia que destruyó al país ni con la corrupción”, indicó Lescano.

El excongresista evitó señalar si sería posible que en segunda vuelta vote por Keiko Fujimori ante sus críticas directas contra la candidatura de Pedro Castillo y los vínculos que se le han atribuido con sectores radicales como Movadef (brazo político de Sendero Luminoso).

“Yo puedo dar mi opinión en estos momentos pero lo responsable como candidato es esperar la decisión partidaria”, concluyó.

