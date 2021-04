Conforme a los criterios de Saber más

Pese a haber sufrido una fractura durante el desarrollo de su campaña, Yonhy Lescano no detuvo sus actividades proselitistas. En medio de su recuperación los representantes de su entorno cercano continuaron activos y el mismo candidato presidencial de Acción Popular se sumó una vez recuperado.

Su campaña no ha parado, pues los representantes de su entorno cercano continúan activos. A diferencia de otros candidatos, no son muchos los que lo rodean. Los dos primeros de este círculo son sus candidatos a la vicepresidencia: Luis Alberto Velarde y Gisella Tipe.

Ambos son candidatos al Congreso y están metidos en sus propias campañas por Lima y por Ayacucho respectivamente. Pero representan a Lescano en eventos y conversaciones con gremios de trabajadores, organizaciones sociales y entrevistas.

El primero, abogado de profesión, tiene una larga experiencia partidaria. Allí ha pasado de ser desde secretario distrital de juventudes hasta secretario general nacional, por lo que tiene un grupo de seguidores sólido, y mantiene un contacto cercano con el equipo que amplía su plan de gobierno. La segunda, enfermera de profesión, tiene más experiencia en su región y ha estado coordinando los planes de salud.

Otra persona del entorno cercano de Lescano es Juan Navarro, un exfuncionario del Ministerio de Trabajo y de la Municipalidad de Lima, en la época de Jorge Muñoz. Quienes lo conocen dentro del partido señalan que es una persona que tiene buenas relaciones con todos los sectores del partido. Pese a que ahora trabaja en la campaña de Lescano, también es cercano a Alfredo Barnechea. En las elecciones complementarias del 2020, postuló al Congreso pero sin éxito.

Navarro cumple las funciones de jefe de campaña, acreditado ante los entes electorales. “Es el responsable de las cosas que estamos haciendo en nuestro proceso electoral, tendrá que presentar con el tesorero las cuentas de los gastos que estamos haciendo, él ve las coordinaciones cuando viajo a provincias”, describe Lescano.

Él se encarga de llamar a los candidatos al Congreso de cada región para coordinar las fechas de visita en las giras que ha estado haciendo Lescano. No tienen un comité de avanzada que vaya antes que él a los viajes que realizan. Apenas viajan el candidato presidencial, su esposa Patricia Contador y un fotógrafo.

En el entorno de Lescano hay una discrepancia sobre quién maneja la comunicación política del candidato. Algunos señalan que Navarro tiene un papel protagónico, aunque Lescano dice que él mismo hace esa planificación.

“¿Tú has visto los spots que están saliendo en la franja electoral? Yo he hecho eso en un solo día, 19 spots. Me dijeron en ONPE que tenía que entregarlos en un solo día”, cuenta el candidato. Lo hizo todo en un hotel de Jaén, con la ayuda de una pequeña cámara. Hasta ahora no tiene un jefe de imagen, ni pagan campaña de marketing.

La ventaja que tiene Lescano frente a los otros competidores por el sillón presidencial es que tiene una larga experiencia parlamentaria, lo que le ha enseñado a comunicarse con sus simpatizantes.

El jefe del plan de gobierno es Luis Oballe, economista de profesión. Al igual que Navarro, tiene una historia profesional en el sector Trabajo. Él coordina a un grupo de profesionales del partido que se encargan de ampliar las propuestas de gobierno, y tiene un contacto cercano con Lescano.

En su grupo se encuentra Luis Yovera, encargado de los temas anticorrupción. Yovera es pieza clave, pues es presidente del Consejo Nacional del Plan de Gobierno de AP. Este órgano del partido ha proporcionado los planteamientos orgánicos para el plan que ha presentado la fórmula de Lescano. Al equipo también aportan Giovani Delgado, en salud; Marcos Garfias, candidato por Lima, en educación; y el comunicador Ricardo Monteagudo, entre otros.

En un segundo nivel, se encuentran otras personalidades del partido que le dan su respaldo: el actual presidente de AP y gobernador regional de Cajamarca, Mesías Guevara; y la vicepresidenta de AP, Bertha Arroyo. Aunque no tienen una participación activa en la campaña, al menos han apoyado con declaraciones. “Un apoyo moral”, lo llaman.

Con los candidatos al Congreso la relación ha sido de campaña: recorridos y reuniones para atender las demandas que tienen. Salvo Velarde, Tipe y Garfias, ninguno de ellos está en su núcleo cercano.

Lescano se ha distanciado de gran parte del partido, en especial mantiene esa distancia con el bloque de Victor Andrés García Belaunde, Edmundo del Águila y Raúl Diez Canseco. Tampoco espera mucho apoyo de los congresistas de la actual bancada.

Del congresista Freddy Llaulli, a quien asesoraba, marcó distancia después de que este votara a favor de la vacancia del expresidente Martín Vizcarra en noviembre del año pasado. Ahora, el único legislador con el que mantiene contacto y lo apoya es Rolando Campos, de Lambayeque. Su participación no es en el campo, pero al menos mantiene un contacto.

Hans Troyes también le ha mostrado simpatía, pero solo para saludar y preguntar cómo va la campaña. Con el resto de figuras del partido, Lescano no ha tenido aproximación. Su círculo permanece corto y reducido, al menos mientras su foco principal sea continuar con el recorrido por el país.

