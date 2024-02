Las imágenes de un policía colgado de la puerta de una miniván que hacía colectivo informal en la avenida Javier Prado son capaces de resumir, por sí solas, el caótico y peligroso sistema de transporte de nuestra capital. El chofer de nacionalidad venezolana Javier Coy Nava intentaba huir de una intervención policial y no lo pensó dos veces: presionó el acelerador sin importarle que el agente estaba con un pie sobre la puerta del vehículo.

Un análisis del historial de papeletas realizado por la campaña #notepases de El Comercio muestra que los tres choferes que conducen esa minivan son un verdadero peligro pero que nada les impide dejar el volante. Este servicio es el que quiere legalizar en Lima el congresista Segundo Montalvo (Perú Libre), quien además acumula al menos cinco denuncias penales.

Captan a policía colgado de un vehículo en marcha tras intervención en av. Javier Prado

En el registro de multas asociadas a la placa AKC671 hay tres choferes que recientemente han conducido este vehículo de transporte informal. Ninguno tiene licencia de conducir. Esto coincide con la alerta que hizo El Comercio en el 2023, cuando reveló que al menos la mitad de choferes informales de la avenida Javier Prado maneja sin brevete.

El chofer más reciente está identificado como Luis Ángel García Moreno, un sujeto que nunca sacó brevete y pese a ello maneja desde hace varios años. De hecho, ya había sido multado en el 2023 por esa razón, pero aun así siguió a volante. E l problema radica en que la multa por conducir sin licencia (M03) no puede ser efectiva contra un chofer que carezca de este documento, precisamente por no tener un brevete donde acumular sus papeletas y los puntos en contra , un vacío normativo que explica por qué todo chofer sin brevete puede seguir manejando sin sanción. Esto también explica por qué el transporte informal elige a choferes sin licencia: nada los detendrá, pues la falta M03 no es un delito, sino una sanción administrativa que no puede ser efectiva.

Uno de los choferes de la minivan maneja sin licencia desde hace al menos tres años

El chofer anterior a García, identificado como Jhon Raul Mera Rivas, tiene la licencia suspendida y 155 puntos en contra en el brevete por la gran cantidad de multas que acumula.

Otro de los choferes que conduce la minivan tiene la licencia suspendida por puntos

El tercer chofer es Javier Coy Nava, de nacionalidad venezolana, quien además fue quien huyó en el vehículo con el policía colgado de la puerta. En Registros Públicos figura, además, como familiar del propietario de la miniván, Evalu Nava. Además de las papeletas asociadas a los tres choferes, el vehículo de Coy Nava tiene una deuda en papeletas sin pagar por casi 68 mil soles a la Autoridad del Transporte Urbano (ATU) y otra deuda por otros 4 mil soles, sumando entre ambas deudas un total de 72 mil soles sin pagar, casi el doble del valor del propio vehículo.

La miniván cuyo chofer huyó con un policía colgado en la puerta, en plena avenida Javier Prado, registra miles de soles en papeletas sin pagar

Sumado a ello, la ATU y el SAT registran al menos tres medidas cautelares asociadas al vehículo, es decir, órdenes de captura por el exceso de papeletas sin pagar. La miniván tenía la inspección técnica vehicular vencida.

Al depósito

El conductor fue detenido, mientras que la minivan fue trasladada a uno de los depósitos de ATU. Por su parte, la vocera de la ATU, Patricia Caballero, informó sobre la incidencia e indicó que se hicieron las denuncias correspondientes. Al cierre de este informe, el chofer permanecía detenido.

