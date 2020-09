Algunos conocedores le dicen “El Messi de los vinos”, no solo por su popularidad, sino por su habilidad para producir vinos. Bajo su dirección enológica, en el año 2010 la bodega mendocina Catena Zapata fue nombrada New World Winery of the Year por la revista Wine Enthusiast y, en 2012, Winery of the Year por la revista Wine & Spirits. Así, Vigil ha logrado que sus vinos obtengan puntajes superiores a 95+ en reconocidas publicaciones como Wine Spectator, Wine Enthusiast, Wine Advocate, Decanter e International Wine Cellar de Stephen Tanzer.

Ahora, este viernes 4 de setiembre, Vigil participará en el Winefest at home, un evento en el que los amantes del vino tendrán la oportunidad conocer, de la mano de los más importantes enólogos la historia y secretos sobre los mejores vinos del mundo.

¿Cómo fue su primera experiencia con el vino?

Para mí, probar y producir vinos son experiencias que siempre han ido de la mano. Crecí en una familia de viticultores. Mis primeros recuerdos vienen de cuando yo tenía cuatro o cinco años. Mi abuelo producía vinos, tanto para el consumo familiar como para la venta. Los sábados la casa se abría y llegaba la gente a comprar nuestro vino a granel o envasado en Damajuanas, esos envases enormes donde caben cuatro litros. Ese vino era un blend, una mezcla de Malbec con cepas criollas propias de la región. Estas vivencias hacen que yo relacione la viticultura con lo lúdico, con mi familia y, sin duda, marcaron mi futuro. Probábamos los vinos en proceso de fermentación, la “chicha”. Ya más grande, siendo adolescente, recuerdo que esperábamos la siesta de los abuelos para robarnos un poquito de esa “chicha” de los toneles y barriles.

¿Qué tiene de especial el vino frente a otras bebidas?

El vino es mucho más que una bebida, yo lo vinculo más con una cultura. Si nos vamos a los conceptos, diremos que la elaboración del vino es una experiencia centenaria de cultivar la vid y producir el vino en un determinado lugar, en nuestro caso, Mendoza, Argentina. Si algo es centenario, hablamos de una comunidad, de una cultura, de una tradición, de una transmisión de conocimientos que va de padre a hijo, de familia a familia, de comarca a comarca. Esto ya hace al vino especial. Este es un fenómeno histórico, jamás elitista, que habla de comunidad, de trabajo en equipo, de esfuerzo. Pertenecer a esta cadena habla de la elección de una forma de vida. Todo esto trae consigo el vino.

¿Cómo se vincula el vino con la música?

Hace algún tiempo, yo creía que el enólogo era un compositor. Hoy, tengo una historia distinta que contar. Cuando empecé a hacer vinos había una “receta” que se aplicaba por igual a todos los vinos, y que servía, básicamente, para elaborar Cabernet Sauvignon. Pero Argentina es la tierra del Malbec, entonces, nos dimos cuenta de que había que hacer los vinos de manera distinta. Es decir, nos adaptamos a la cepa, al varietal. Nos dimos cuenta, además, de que el propio Malbec era distinto de acuerdo a la zona dónde se hacía: en zonas altas o bajas, en zonas arcillosas o calcáreas, etcétera. Entonces, no nos quedó otra opción que seguir adaptando nuestra enología. Con el tiempo, los enólogos nos dimos cuenta de que, para elaborar vinos, no había ni fórmulas ni recetas, y que debíamos adaptar nuestra visión y nuestra forma de trabajar al lugar. El proceso de aprendizaje ha sido largo. Por eso, hoy creo que un enólogo no es un compositor sino un músico, un ejecutante de la partitura de esa música llamada vino que la naturaleza ha escrito para nosotros. Pero mi reflexión es más grande, más que música o melodía, el vino es una orquestación, una cultura.

LEE TAMBIÉN: Cinco pautas para su visita virtual al Salón del Cacao y el Chocolate Perú 2020

De acuerdo, no es un compositor, es un músico. ¿Qué músico sería?

En mis Malbec de altura, soy un punk de los 70, un viejo punk. Si pienso en mis Cabernet Sauvignon, me veo como un jazzista de los años 30. En los Malbec de Altamira, de zonas menos extremas, me pongo un poco pop, un poco new wave, un poco rock argentino.

¿Qué enlaza al vino argentino con la gastronomía peruana?

Esta empatía, esta comunión, nacen de nuestra historia en común. El general José de San Martín fue gobernador de la provincia de Cuyo, cuya capital es Mendoza, antes de embarcarse en la gesta libertadora. Luego, se dirigió hacia Chile y Perú a luchar por su independencia. Por eso, sabemos de mendocinos luchando por la independencia del Perú. Tenemos un origen común, una historia compartida, una sangre derramada y, luego, victoriosa. Y si nos referimos específicamente a la viticultura diremos que en el Perú se empezaron a elaborar vinos en el siglo XVI, su enología es pionera y centenaria. Este saber se desparramó luego hacia Chile, hacia Argentina. En el Perú está nuestro origen como viticultores, cómo no conectar con ustedes.

¿Qué se vivirá en el Winefest at Home?

Ser parte del Winefest significa ser parte, a través del conocimiento, ser parte de nuestra cultura, de nuestra forma de entender el mundo y enfrentar la vida. Significa reflejar nuestros hermosos paisajes en una copa. Más que sensaciones físicas buscamos transmitir experiencias sensoriales; un diálogo a través de los afectos, de los sentimientos, de la espiritualidad. Queremos que los participantes entiendan, desde la experiencia, que un buen vino es la sucesión cuasi infinita de pequeños milagros. Por eso, se hace tan especial, y hasta necesario, que juntos, ustedes desde su casa y yo desde la mía, probemos los vinos.

¿CÓMO PARTICIPAR?

Para participar del encuentro, los interesados solo tienen que ingresar a la web de Teleticket Play (www.teleticket.com.pe /play ), registrarse y comprar su entrada. Allí obtendrá un código que le dará acceso al evento. Su costo es de 30 soles más la comisión de la ticketera. Se ha habilitado también un precio de preventa para los clientes del BBVA con un 30% de descuento usando alguna de las tarjetas del banco, y 20% de descuento para los suscriptores de El Comercio y Gestión.

El vino que descorchará Alejandro Vigil, será el Catena Malbec 2017, y estará a la venta con un 20% de descuento para los clientes BBVA en www.winefest.com.pe o en www.almendariz.com.pe , quienes además obtendrán como beneficio adicional, el delivery gratuito, siempre y cuando la compra se haga hasta máximo dos días antes del evento. Además, toda la cartera premium de Catena Zapata estará a precios de feria y gozará también del 20% de descuento adicional para los clientes del BBVA.

Para los suscriptores de El Comercio, el descuento será del 15% de descuento. Para este beneficio, la compra deberá hacerse de forma presencial en cualquiera de las tiendas de la Distribuidora Almendariz.

VIDEO RECOMENDADO

Beber vino antes de ir a dormir te ayuda a bajar de peso

Beber vino antes de ir a dormir te ayuda a bajar de peso