Siendo los huevos un símbolo vida y resurrección en el catolicismo, la tradición de elaborarlos como golosinas se populariza en la Europa del siglo XVIII, cuando los pasteleros empezaron a crear estos dulces y ocultarlos en los huertos para crear concursos en torno a su hallazgo. En nuestro país, fue el suizo Alberto Bachmann quien trajo los primeros moldes de fierro para prepararlos y distribuirlos en su entrañable cafetería “La Tiendecita Blanca”.

“Cuando era niña iba con mi papá y siempre estaba [ambientada] con huevos y conejitos, él los compraba y luego los escondía en su jardín, era una costumbre que yo también traspasé a mis hijos”, recuerda alegremente la chef Ximena Llosa, la mente detrás de los locales La Cocina de Ximena, en conversación con El Comercio. La emoción estaba en encontrar la sorpresa que guardaba en su interior, que podía ser una galleta o un malvavisco, si se buscaba contentar a un niño. Pero a su vez, podía ser una perfecta ocasión para esconder una carta de amor o hasta un anillo de diamantes.

Astrid Gutsche, la cofundadora de Astrid & Gastón, también recuerda con cariño las primeras Pascuas que pasó en el Perú, a mediados de los años 90. Sin embargo, su paladar alemán no sentía emoción por el chocolate con el que elaborábamos este dulce. “Era básicamente un cascarón, no se usaba cacao de calidad. Comer el huevo no era un placer”, dice. Disconforme, bajo su marca MeLate, reinventó este producto a partir de cacao cien por ciento natural y abrió el camino para que chocolateros artesanales dejaran atrás la cobertura sucedánea importada y empezaran a explorar con lo local.

Astrit Gutsche opta por cacao 100% peruano en sus creaciones que vende bajo el nombre de MeLate, ubicado en los restaurantes Tanta. / MeLate Chocolate

“El sabor lo determina el origen, pero para para mí es preferible usar el cacao chuncho, ya que tiene mayor porcentaje de grasa y no es necesario adicionarle más manteca, así no altero más el sabor”, comenta la pastelera Zara Alanya de Alanya Repostería. No solo se preocupó por el chocolate, sino que su ingenio se extendió y aprovechó la figura redondeada característica para colocarle ojos, orejas y recrear a personajes animados como El Señor Patata, Spiderman, o cualquier muñeco que esté en tendencia.

La belleza no es solo externa, las posibilidades de jugar con los rellenos internos son diversas: “frutos, cremas, nueces y todo lo que quepa en el cascarón. Incluso se puede dar rienda suelta a la creatividad peruana usando aguaymantos, maíz serrano salado, quinua crocante, etc.”, resalta Llosa. Todo es posible con tal de incluir texturas que mantengan despierto y curioso al paladar.

Para Ximena Llosa, elaborar huevos de pascua es una tradición familiar que comparte en su cafetería La Cocina de Ximena (Calle Manuel Bañón 215, San Isidro). / ALESSANDRO CURRARINO

A los adultos también se nos añade una opción extra que es la de disfrutar de los huevos con shots de licores como el pisco, sinsonte o whisky nacional. “Creo que lo importante siempre es sorprender, que adentro se vayan encontrando un desfile de sabores y que el primer mordisco no se parezca al último”, asegura Gutsche.

Pero haciendo un llamado a la prudencia, nos recuerda que en épocas calurosas como las que atravesamos, no ocultemos en el exterior estos preciados tesoros exponiéndolos al sol. “El chocolate en realidad es un producto muy delicado que no debería conservarse en un ambiente demasiado caliente ni tampoco demasiado frío, por lo que la refrigeradora no es buena opción”. Lo recomendable sería almacenarlos en la cava de vinos o algún lugar con una temperatura de entre 17 a 19 grados Celsius.

Con la salvedad climática correspondiente, la pregunta que queda es, ¿qué encontraremos esta vez en nuestros huevos de Pascua? La inventiva de los expertos en repostería no tiene límites, por lo que la respuesta es incierta y emocionante. Las posibilidades son infinitas, y como sentencia Alanya: “Para el chocolatero todo es posible, y si no se puede, lo intentamos a ver qué sale”.