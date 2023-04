Así que luego de la eliminación de Perú en Rusia 2018, volvió a Lima con el objetivo de poner en marcha su proyecto de shawarmas, pero con un toque peruano, algo diferente de lo que se había hecho hasta el momento. Provecho conversó con Víctor para conocer más detalles de este sueño que hoy es una realidad y que está a punto de inaugurar su séptimo local.

—¿Cómo nace Intiwarma?

Primero ubiqué los puntos de venta de shawarma, la mayoría eran ambulantes y veía que era un producto que sí tenía cierto impacto, siempre había gente y eso me llamó mucho más la atención porque dije, es un proyecto que sí se puede hacer y que quizás puede crecer. Así que puse mi primer carrito con la inversión que contaba en ese momento que era mínima. Me ubiqué en Los Olivos con mucho temor.

Estos fueron los inicios de Intiwarma en Los Olivos.

—¿Cuál fue la acogida de los vecinos de Los Olivos?

Recuerdo que el primer día nos proyectamos a vender 15, pero se vendieron 30 y luego fueron 40 y así empecé a ver un crecimiento y una oportunidad. Fueron ocho meses que estuve con el carrito, durante ese tiempo además entré a estudiar sobre franquicias porque desde el primer día supe que ese sería el objetivo de Intiwarma. Obviamente en ese momento estaba muy lejos de esa realidad; sin embargo, yo sabía que era cuestión de tiempo.

—¿Cómo pasas del carrito al primer local?

La situación se hizo más dura en la calle, eran contantes los cambios de lugar y esa inestabilidad me generaba miedo, además de las multas, así que supe que ya era momento de ponerse las pilas y buscar un punto y para suerte mía había un local a una cuadra del punto donde nos ubicábamos, me acerqué a negociar el alquiler y en cinco minutos ya teníamos un lugar donde empezar a trabajar y este se convirtió en el primer punto de venta y que aún se mantiene hasta el momento. Además, es el más fuerte.

CRECIENDO A PASO VELOZ

Hasta el momento, Intiwarma ya tiene seis puntos de venta en diferentes distritos como: Los Olivos, San Martín de Porres, San Miguel, Lince, Surco y Surquilo y en abril, abren un local más también en Surco, pero en la zona de Sagitario.

—¿Te apasionaba cocinar?

Yo no cocino, nunca he cocinado, ahora, sí es cierto que sé sobre shawarmas por la cantidad de tiempo en el negocio, mi interés siempre estuvo más ligado con el tema de expansión, crecimiento estratégico. Lo que respecta a los productos, siempre se lo he dejado a los expertos en cocina.

—¿Cómo recibieron los comensales los sabores de Intiwarma?

La verdad que muy bien, porque al ser un producto innovador la gente lo prueba y al final le gusta y lo recomienda. Además, es un producto ligero porque tiene bastante verdura, pero no deja de ser contundente, tiene bastantes verduras: lechuga, tomate y pepino, y todo esto hace que se convierta en un plato de noche.

—¿Cuáles son los shawarmas bandera de Intiwarma?

Hay dos en particular que son los que más se venden, uno es el Charapawarma que tiene pollo y cecina y se complementa con una salsita de cocona y el otro es el Chalacawarma que es un shawarma con sabor más o menos a cebiche, es de pollo con camote, pero tiene una salsita criolla como el de los choritos a la chalaca, con limón y ají limo.

—¿Cuántos tipos de shawarma tienen?

Nosotros tenemos nueve tipos de shawarma: el Chaqawarma, el Dusiwarma, el Pachawarma, el Intiwarma, el Charapawarm, el Chalacawarma, el Taypawarma, el Kuchiwarma y el Shawamarca. Estos han ido cambiando con los años. Solo durante la época de pandemia tuvimos que reducir la cantidad de opciones y nos quedamos con dos, para no quedarnos con productos y mantener la calidad.

—¿Con qué se acompaña el Shawarma.?

Una de las estrategias para tratar de que en algún momento se convierta en franquicia era aumentar el ticket promedio y la única forma de hacerlo era creando combos con productos complementarios, así incorporamos las papas nativas y la porción de camotes con bebidas, como lo hace cualquier fast food.