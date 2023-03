Armar loncheras saludables puede ser una tarea difícil, pero con organización y programación se puede lograr que los niños lleven alimentos nutritivos y que además los disfruten. Para que una lonchera saludable sea exitosa, el escolar debe comerla con mucho gusto. A continuación, algunos errores que se cometen a la hora del armado.

Errores en la higiene y su solución

Si bien esto pareciera ser básico a la hora de armar las loncheras, en ocasiones el tiempo nos juega en contra y no le damos la debida importancia. Los alimentos nos brindan nutrientes, sin embargo, en ocasiones puede convertirse en una vía de patógenos que causan enfermedades. Es importante que prestemos mucha atención al lavado de manos, manipulación de alimentos, que estos estén bien conservados y que los envases sean los adecuados.

El lavado de manos es esencial para evitar enfermedades gastrointestinales. Antes de tomar algún alimento, uno se debe lavar las manos, minuciosamente debajo de las uñas, entre los dedos, toda la mano hasta la muñeca, si es posible hasta el codo. Con solo hacer esto, según los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC) disminuimos en un 21% las probabilidades de obtener un resfrío o enfermedades respiratorias y se reduce en un 31% las probabilidades de tener enfermedades diarreicas.

Los alimentos se deben lavar por separado. / Davide Ragusa / Unsplash

El lavado de los alimentos también es importante, pero muchas veces se hace mal. Todos los alimentos se deben lavar por separado. Nunca en un mismo bowl. En el caso de las frutas y verduras deben lavarse con abundante agua e idealmente con una dilución de desinfectante para alimentos. La superficie donde se preparan los alimentos deben estar igual de limpias. No se deben utilizar huevos que vengan manchados con heces, es probable que la gallina haya estado enferma. Se debe usar cuchillos o tablas diferentes según el tipo de alimento.

El lavado de manos evita enfermedades.

Errores en el almacenamiento y su solución

Cuando armamos las loncheras debemos considerar cuidar la temperatura del producto y dónde estamos enviando los alimentos. Existen alimentos que pueden tener más riesgo de contaminación o proliferación de microorganismo. Por ejemplo, los cárnicos. Si al estar crudos se mantiene horas a temperatura ambiente o se sumerge al agua para descongelarlos, estamos aumentando el riesgo del crecimiento de microbios.

Los alimentos cocidos pueden mantenerse a temperatura ambiente entre tres y cuatro horas. Así que es importante calcular en qué momento el niño o niña comerá su lonchera y por su puesto evitar comprar alimentos preparados en bodegas o quioscos que llevan toda la mañana expuestos al sol. Existen bolsas de hielo en gel que podrían ayudar a mantener frío los alimentos y en consecuencia prolongar la duración de estos.

Si no tienes mucho tiempo, los frutos secos y las frutas siempre serán tus mejores aliados. Los frutos secos aportan proteína y grasas saludables, mientras que las frutas vitaminas.

Con los envases también se puede comer errores. Es importante que los que utilicemos sean aptos para alimentos. Además, intentemos evitar los envases de un solo uso. En el caso de los tapers de plástico, lo ideal es escoger los que tengan la etiqueta PP o plástico número 5. Eso significa que están hechos de polipropileno, que es seguro y libre de tóxicos, y que es apto para microondas. Además, es reciclable.

Material Ventajas Desventajas Vidrio No cambia los sabores de los alimentos

Larga duración

Apto para microondas Puede romperse Plástico Resistente a caídas

No pesa

Usar los que son libres de BPA o son PP Puede cambiar los olores y sabores de los alimentos

Dura menos

Algunos pueden desprender monómeros al alimento Acero Dura mucho más

Es el más higiénico

No se rompe

No cambia los sabores de los alimentos No apto para microondas

Cuesta mucho más

Falta de tiempo y desorganización

Como ya hemos visto en notas anteriores de loncheras escolares, es importante el organizarnos antes que inicie la semana escolar para saber qué enviarle en la lonchera al niño o niña. Eso nos reducirá el estrés del día a día. Además, así garantizamos no gastar de más y que el niño sepa qué comerá, evitando brindarle alimentos nuevos o que no ha comido nunca.

No inventemos loncheras minutos antes de ir a la escuela. No es lo ideal porque puede que compremos alimentos ultraprocesados para compensar y estos no suman ningún nutriente para su alimentación. Puede que estos productos sean muy ricos, pero son pobres nutrientes.

Hummus con tostadas o pan y verduras crudas en bastones para agregar textura a la preparación (Foto: Ale Crovetto)

Es clave, incluir la opinión del escolar. El que comerá lo que se envíe en la lonchera es él, por ello, debe sentir que le gusta lo que comerá, su opinión es muy importante. Un consejo es que hagan la lista de la lonchera juntos, escuchando sus opiniones y llegando a un acuerdo. Además, si se envían alimentos que conoce y suele consumir en casa de forma regular, lo comerá con más gusto.

Al organizar con tiempo la lonchera, también hará que el menú sea variado. Sabemos que si se repite todos los días lo mismo o es muy parecido, podríamos quitarle interés en la lonchera. Además, entre más variada sea la alimentación, aportamos más nutrientes.

Involucrar a los niños a la hora de armar loncheras hará que la disfruten más.

Otros errores:

Enviar preparaciones complicadas para comer. Intentemos enviar alimentos que sean de fácil manipulación. Sobre todo porque sabemos que tras ingerir su lonchera se irá al patio de recreo.

Desplazar el desayuno por la lonchera. Ya lo hemos dicho en otras ocasiones, la lonchera no debe reemplazar ninguna comida principal. Es una más de las cinco comidas al día. Salir de casa sin desayunar podría tener un impacto negativo a nivel físico y mental, pero consideremos que no todos al despertar tenemos hambre. Podemos hacer preparaciones pequeñas pero que sean ricas en nutrientes.

Enviar jugos de frutas envasados, gaseosas y alimentos ricos en azúcar y grasa saturada. Lo ideal es que sean alimentos altos en nutrientes y que cumplan con la fórmula de: alimentos formadores (proteínas), reguladores (frutas y verduras) y energéticos (carbohidratos y grasas saludables).