A partir de los seis meses de vida, los bebes inician con la alimentación complementaria, etapa en la que experimentan nuevos sabores, colores, formas y olores. Toda una experiencia. Muchas veces las mamás no saben qué recetas preparar y, sobre todo, les preocupa que sus hijos no se alimenten lo suficiente. Sin embargo, su primera experiencia debe ser agradable, respetuosa y no como una obligación.

Baby Lead Weaning (BLW) o alimentación complementaria a demanda es un método en el que se incorpora los alimentos sólidos en los bebes respetando sus ritmos y respetando lo que el bebé quiere comer. Es importante saber que no hay una cantidad exacta para que este alimentado, ya que su alimento principal es la leche materna.

“La leche materna sigue siendo el alimento más importante para el bebé y la comida entra como un juego y aprendizaje. No le tomemos tanta importancia a cuantas vitaminas tiene el bocado de plátano, zanahoria, porque va a tener la leche que lo va a nutrir. Hay que aprovechar a que conozca nuevos alimentos y nuevas texturas. Asimismo, no es que haya un alimento que tenga todos los nutrientes, sino que tenga una dieta balanceada como carbohidratos, proteínas, verduras y frutas”, explica Talía Gallo, nutricionista de bebés y niños.

Respecto a la cantidad de comida, un bebe de 6 meses deberá comer tanto como se le antoje. Lo ideal que tenga una buena experiencia, pues habrán días en los que se alimente más y otros en los que no se le apetezca nada. A la hora de ofrecerle los alimentos tiene que ser en pocas cantidades, en trozos o aplastados para que pueda sentirlo. Se le tiene que exponer los alimentos y que coma lo que quiere comer, sino llegó a comer, pero agarró el alimento, es un buen paso.

“Al hacerle la papilla, el niño no conoce la papa, la zanahoria y el brócoli, pues está licuado, para eso mejor le damos la leche. Lo que recomiendo es aplastar los alimentos, no que este licuado, porque pierde un poco de fibra. El plato del bebé tiene que tener verduras, proteínas y carbohidratos, ya sea en el almuerzo o cena”, recomienda la especialista.

A la hora de empezar con la alimentación complementaria el bebé puede comer cualquier fruta, verdura, carbohidrato y ello debe variar durante la semana. Además, las primera dos semanas, se sugiere darle alimentos fáciles de digerir que pueda manipular, brindarle las piezas en forma de tira para que de manera fácil se lo lleve a la boca. “Un día le puedes poner una papá, un brócoli y pequeño pedazo de pollo. Otro día, quinua y carne molida. Al siguiente, un camote, una papá, espárrago y carbohidrato. No olvidar las menestras”, detalla Gallo.

Recetas fáciles de hacer

El alimento que le brindes a tu pequeño debe estar desmenuzado o picado para que lo puedan agarrar con las manos y llevárselo a la boca. A continuación, te brindamos algunas recetas para bebes de seis meses a más.

Hamburguesa de lentejas ( mayores de 6 meses)

Ingredientes: Se necesita 1 diente de ajo, sangrecita, 1/4 de cebolla picada, 3/4 de taza de lentejas, 1 huevo, 1/4 de avena, zanahoria, tomate, y pimentón.

Preparación: Respecto al aderezo se debe picar la cebolla, ajo, poro, tomate, pimentón y rayar zanahoria. Luego, sofreír las verduras y la sangrecita precocida con aceite de oliva y agregar orégano en polvo. Mezclar el aderezo con las lentejas. Una vez listo el aderezo, juntar una pequeña parte de las lentejas con avena, añadir un huevo y mezclar todo. Después, cuando tenga la forma de una bola se debe pasar a la sartén para freírlo.

Bolitas de pallares ( mayores de 8 meses)

Ingredientes: Usar 1 filete de carne, 1/4 de taza de pallares cocidos, 1 diente de ajo, 1/4 de cebolla, pimienta y cúrcuma.

Preparación: Una noche antes se debe remojar los pallares para luego cocinarlos. Tener el filete sancochado para luego mezclar los pallares y la carne procesada con el aderezo. Integrar bien, luego formar las bolitas. Finalmente, acompañar con ensalada de verduras y fruta.

Fideos a la boloñesa (mayores de 8 meses)

Ingredientes: 250 gramos de carne, pollo o pavo picada, tomate sin pepas y sin cascara, zanahoria, 1/4 de cebolla, pimienta negra molida, orégano y aceite de oliva.

Preparación: Primero se debe echar la carne en la olla con aceite de oliva, remover a fuego medio hasta que esté dorada. Luego, agregar la cebolla y el tomate cortado en pequeños cuadrados, la pimienta y el orégano y cocer a fuego lento hasta que se espese.

Trucha al vapor ( mayores de 6 meses)

Ingredientes: 1 Filete de trucha, un pedazo de kion, orégano, un diente de ajo, 1/2 tomate, 1/3 de zanahoria y aceite de oliva.

Preparación: Colocar en la vaporeara el filete de pescado junto con el kión, orégano, el ajo y dejar unos minutos. ¡Ten por seguro que tu hijo disfrutará está receta! Este plato se puede acompañar con ensalada de verduras.

Hamburguesa Hulk (mayores de 8 meses)

Ingredientes: 1 diente de ajo, una bolsa de sangrecita, 1/4 de cebolla picada, 3/4 de taza de frijol rojo cocido, 3 cucharas de sangre cita, 2 cucharas de pimiento rojo, pimienta y cúrcuma

Preparación: Dorar la cebolla, ajo, sal, pimienta y cúrcuma. Añadir los frijoles aplastados. Luego, mezclar el frijol con la sangrecita añadiendo el pimiento picado. Formar las hamburguesas y dorarlas en la sartén con aceite de oliva.