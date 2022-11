La sala de tu vivienda es tu carta de presentación. Es el lugar donde además de congregar a tu familia, recibes a las personas que llegan a visitarte. Por ello es un espacio que debe recibir mantenimiento con mucha frecuencia, de este modo evitarás que alguien te tome por sorpresa y encuentre la estancia desarreglada y descuidada. No importa si tu decoración es A1, si el lugar no se encuentra limpio no dará una buena apariencia.

Pensando en esta situación, y más aún con las fiestas de fin de año a puertas de iniciar, hemos recopilado algunos tips que te ayudarán a realizar la limpieza de tu sala de manera rápida y sencilla. que podrás poner en práctica. De este modo, la estancia de tu casa se mantendrá reluciente y lista para recibir a todos tus invitados. ¡Toma nota!

Asea las ventanas

Las ventas permiten el ingreso de luz natural, lo cual aporta una sensación cálida y acogedora en tus estancias. Sin embargo, si se encuentran llenas de polvo la apariencia no será la esperada; para ello, opta por limpiarlas al menos una vez por semana. Primeramente retira el polvo almacenado empleando un paño seco, después usa un trapo humedecido con agua o jabón y pásalo por el vidrio y las esquinas hasta retirar los restos de suciedad. Posteriormente con otro paño húmedo retira todo el detergente para luego secarlo con un papel. También puedes colocarle a las lunas un poco de limpiavidrios y retirarlo con un papel seco.

Limpia las cortinas

La sala puede lucir reluciente, pero si las cortinas no se encuentran en buen estado, todo ha sido en vano. Evita que esto suceda y lávalas por lo menos una vez al mes. Si son de tela colócalas en una funda especial y llévala a la lavadora. De tener modelos como persianas americanas o black out, límpialas con un pañito empapado con limpia todo o detergente diluido en agua. De este modo también vas a prevenir que se llenen de moho causado por la humedad.

Aspira el sofá

Es uno de los lugares donde más se acumulan las partículas de polvo, por lo que es adecuado pasarles la aspiradora dos veces al mes, en especial si el tapiz es de tela. Si en tu vivienda tienes un sofá de cuero y deseas que perdure reluciente, una vez termines de aspiras lústralo con un poco de cera de abeja.

Aromatiza el espacio

Haz uso de velas o aceites esenciales para mantener un olor agradable y único en la sala, especialmente si posees mascotas. Prefiere aromas como sándalo, manzana, cítricos o vainilla, ideales para esta estancia de la casa.