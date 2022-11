Las redes sociales nos bombardean con cientos de ideas para inspirarte a re decorar tus espacios. Las tiendas por departamento, de su lado, hacen lo suyo y te ofrecen un abanico de alternativas novedosas para intervenir tus espacios y con precios que se adaptan a todos los bolsillos. Sentimos que tenemos todo para poner manos a la obra pero, en un instante, caemos en cuenta y surge la siguiente pregunta: ¿por dónde empezamos?.

En primer lugar –y antes de invertir en muebles y piezas decorativas– debes conocer cuáles son los errores decorativos más frecuentes a la hora de remodelar una estancia. De este modo evitarás encontrarte con un resultado final poco estético y desfavorecedor para tu vivienda. ¡Apunta estos datos que te serán de muchísima ayuda!

Muebles que no van acorde a las dimensiones

Un error que se repite una y otra vez es comprar muebles sin considerar las medidas de la habitación. Comprar piezas pequeñas en ambientes amplios tendrá como consecuencia que el lugar se luzca vació y por más bonito que esté el acabado del sofá, éste no tendrá el protagonismo que deseas. Por otro lado, si el espacio es pequeño y se opta por un modelo de gran tamaño, la sala se percibirá recargada y sin zonas de tránsito adecuadas. Por ello, haz tu adquisición acorde al metraje del lugar que vas a intervenir.

Cortinas de color oscuro y con estampados recargados

Si bien los prints son una tendencia que jamás pasará de moda, no es conveniente que se luzcan en las cortinas ya que interrumpen el paso de la luz natural. En su lugar apuesta por colores neutros y claros, que no perjudiquen la iluminación de la estancia.

Exceso de colores en las muros

Las paredes son el lienzo que permite el equilibrio visual de la composición que se va a llevar a cabo. Evita los tonos oscuros o estridentes y mucho menos combinar más de uno de ellos en un solo lugar, ésto hará que la atmósfera se vea abigarrada y las posibilidades de jugar con las texturas y formas en los objetos decorativos sea limitada. Opta por dejar los muros limpios, en tonos neutros para conseguir una proporción correcta. Igualmente, procura que la armonía cromática se respete en el resto de las habitaciones para que se establezca concordancia.

No considerar piezas de almacenaje

Mientras un ambiente no esté ordenado, la decoración pasará totalmente desapercibida. Para que ésto no te suceda, invierte también en módulos de almacenaje para que todo se vea pulcro. La recomendación es adquirir muebles sencillos y de líneas puras, para no quitar protagonismo a la intervención estética.

Restar importancia a las alfombras

Al igual que los muebles, un tapete adquirido sin considerar las proporciones de la estancia no cumplirán su función: independizar y destacar los ambientes. Al contrario, perderán protagonismo y la composición se verá desproporcionada. Lo ideal es que la alfombra quede a una distancia cercana a la pared.