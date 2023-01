El embarazo es una de las etapas más importantes para una mujer que desea con ansias ser madre. Es por ello, que durante este periodo se debe realizar una serie de controles y ejercicios para que la gestante se encuentre bien de salud. Por ejemplo, en la semana 26, deberá tomar una serie de sesiones de psicoprofilaxis, lo cual es una preparación física, teórica e integral para el día de su parto.

La obstetra Alida Oblitas de la Clinica Ricardo Palma menciona que es importante tomar la psicoprofilaxis prenatal y realizar ejercicios durante el embarazo. “Son ejercicios que la paciente va hacer a partir de las semanas 24 y 26 en adelante. El objetivo es que aprenda a respirar, relajarse y aceptar su propio entorno y las dificultades que le va a generar el crecimiento de su barriga. Asimismo, son una serie de ejercicios para que el paciente pueda lograr un parto exitoso y que sea una experiencia buena”, indica.

La psicoprofilaxis obstétrica lo puede hacer cualquier paciente que se encuentre en periodo de gestación. “La madre tiene que ir preparando, conociendo su cuerpo y aprendiendo a los cambies que va a tener su cuerpo y adaptarse al estado fisiológico a traer una vida al mundo como un bebé sano que es lo que se espera. El beneficio de la psicoprofilaxis es que se logre tener un parto vaginal exitoso, disminuir la mortandad materna perinatal y fomentar la union entre la pareja y familia, ya que es importante el apoyo de la pareja durante este periodo”, explica Karina Del Águila, médico gineco obstetra de la Clínica Internacional.

En la semana 26 la gestante deberá realizar la psicoprofilaxis obstétrica. Foto: Shutterstock

Por otro lado, la especialista Oblitas detalla que el acompañamiento es muy importante ya que el embarazo no solo es de la mujer, sino que es de la pareja. “Pese a que vivimos en un mundo difícil buscamos que el parto sea mas humanizado, lo que se busca es que la paciente este acompañada de familiares, pero los sistemas de salud no permiten este acompañamiento. Lo ideal es llevarlo con la pareja para que este dé el soporte emocional en el momento del parto”, menciona.

Según la doctora Del Aguila, la pareja brindará menor ansiedad en la madre. “Los estudios indican que el acompañamiento de la pareja mejora cualquier crisis que se haya suscitado en el embarazo o el parto. Se relaciona en el vinculo filial, la adaptación del padre con el nuevo bebé contribuyendo asi que la dinámica familiar con la nueva gestación se adopte con menos dificultad. Los futuros padres se van incorporado a este nuevo proceso de manera conjunta en el nuevo embarazo y hace que la madre tenga menos ansiedad y disminuye la depresión post parto”, añade.

¿Qué sucede si la gestante no se realiza la psicoprofilaxis?

Como se menciona lineas atrás, la psicoprofilaxis es importante para que la madre esté preparada física y psicológicamente al momento del parto. En el caso la madre no lo realice no sabrá respirar adecuadamente ni cómo manejar ese momento. La doctora Oblitas explica que: “hoy en día las madres prefieren trabajar hasta un día anterior de su embarazo para ganar mas días de licencia con su bebé y esa es la razón por la que no se realizan las profilaxis. Los médicos insistimos en que deberían tomar su descanso pre y post natal.