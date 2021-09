El cuerpo de César Zelada Malpartida, una de las 34 víctimas que dejó el accidente ocurrido el último martes en el kilómetro 72 de la Carretera Central, en el distrito de Matucana (provincia Huarochirí), fue hallado hoy, en el mismo lugar del accidente. El comerciante de 56 años figuraba en la lista de fallecidos, pero su cuerpo no fue encontrado en la morgue.

Según Canal N, desde esta mañana se realizaron trabajos de recuperación del cuerpo del pasajero, luego que la alcaldesa de Matucana, Eveling Feliciano Ordoñez, coordinó para que se utilice un cargador frontal para mover los restos del bus, y recatar el cuerpo de Zelada Malpartida.

“Sí, ya encontraron [el cuerpo] después de tres días. Pedimos ayuda a la alcaldesa de Matucana, quien mandó la máquina pesada para voltear el bus. Abajo estaba mi familiar. Mi esposo era comerciante y siempre viajaba a Huánuco porque tenía clientes”, informó Rosa Bautista Palomino, esposa de la víctima.

La Policía Nacional detalló que vehículo de la empresa interprovincial León Express impactó primero contra un cerro, perdió el control y luego cayó al río. También se registraron varios heridos.

En el lugar estuvo presente un representante de la empresa León Express, Willy Arrieta, quien dijo que ya se han comunicado con los deudos del trágico accidente para conversar respecto a los trámites de velorio y entierro correspondiente de las víctimas, añadió el citado medio.

[LO ÚLTIMO] Matucana: Encuentran cuerpo de uno de los pasajeros de bus volcado https://t.co/WAgcNzGC9I pic.twitter.com/Aom26iNhqs — Canal N (@canalN_) September 2, 2021

El caso

Los familiares de César Zelada Malpartida buscaban su cuerpo. Su hija, en declaraciones a Exitosa, contó que su padre viajó en ese ómnibus porque figuraba en la relación de pasajeros fallecidos; sin embargo, el cuerpo de su progenitor no está en la Morgue de Lima.

“Estoy desde las 8 de la mañana y el cuerpo de mi papá no está, pero aún así su nombre sigue en la lista de fallecidos. He vuelto a entrar [a la morgue] dos veces, he preguntado y no está. No sé qué puedo hacer, prácticamente mi papá está desaparecido. Pido por favor que me ayuden a encontrar a mi papá”, señaló la familiar.

“He recorrido varios lugares, he buscado el cuerpo de mi papá en los hospitales Bravo Chico, Arzobispo Loayza, Chosica y Matucana. No está mi papá por ningún lugar. Mi padre es comerciante y llevaba mercadería, siempre viajaba a Huánuco, a los dos días siempre regresaba”, añadió la hija de César Zelada.

