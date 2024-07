Un nuevo accidente en las pistas deja una familia enlutada. Un hombre de 31 años fue atropellado por un bus de transporte público en el Cercado de Lima. El carro de dos metros arrolló al jalador de pasajeros cuando estaba recogiendo unas monedas del suelo que le había lanzado otro vehículo.

El terrible accidente de tránsito que acabó con la vida de Moisés Chate Ramos ocurrió la noche del miércoles 10 de julio en el cruce de la avenida Nicolás Dueñas con la calle Meiggs, en el límite entre el Cercado de Lima y San Martín de Porres.

La madre del trabajador se mostró muy dolida y pidió la máxima sanción para el chofer que no habría respetado su ruta y giró intempestivamente por una zona indebida.

La mujer también se mostró indignada porque el fiscal se tardó varias horas en acercarse al lugar de los hechos, lo que hizo que el cuerpo permanezca bastante tiempo tendido en la pista.

“El carro rojo embistió a mi hijo. Que no me digan que ese hombre no tiene la culpa porque pasó por un lado, que no le corresponde , tenía que ir de frente, esa no era su ruta. Mi hijo ha estado tirado varias horas”, señaló la madre de familia ante América Noticias.

El carro de color rojo ha sido intervenido, al igual que el chofer. En la zona hay cámaras de seguridad, por lo que se espera que ayuden a dar más detalles sobre este violento choque.