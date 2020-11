Conforme a los criterios de Saber más

El alcalde de San Isidro, Augusto Cáceres Viñas (Acción Popular), responde a las inquietudes y cuestionamientos a su gestión. Asegura que trabaja con transparencia y que no ha recibido “mayores quejas”. Un grupo de vecinos ha iniciado los trámites para su probable revocatoria.

— ¿Qué opina sobre la solicitud de revocatoria?

Lo que han hecho es comprar unos kits para recabar firmas; o sea, están en una etapa inicial. No estamos en ninguna solicitud ni proceso de revocatoria, porque eso se da cuando se validan las firmas.

— Su gestión empezó la construcción de una ciclovía en la Avenida del Ejército, pero dio marcha atrás. La Municipalidad de Lima no permitió la obra al tratarse de una vía metropolitana y ustedes tuvieron que retroceder. ¿Qué sucedió?

Lo que se hizo en esa parte de la Avenida del Ejército fue una reparación. Por ahí pasa un canal de riego y teníamos que repararlo, se hizo una pequeña trocha de tierra. Conversé con el alcalde de Lima para aprovechar la berma central y hacer una ciclovía segregada, que está en mi plan de gobierno.

— En un reportaje en “Cuarto poder”, mencionó que el alcalde Muñoz le había dicho que “la ciclovía iba a ir por un tubo”.

Sí, claro, pero vinieron los técnicos y dijeron que no. Lo que hicimos fue responder a las disposiciones reglamentarias.

— ¿Está diciendo que no iba a hacer una ciclovía ahí? Pero las obras...

No había ninguna obra ahí. Queremos hacerla y creemos que es perfectamente viable. [La Municipalidad de San Isidro precisó, después de la entrevista, que en la Avenida del Ejército se hizo un “ensayo de materiales para una posible ciclovía”].

Estos fueron los trabajos en la avenida del Ejército. (Fotos: El Comercio)

— En el Parque Ecológico, ahora parque Bicentenario, la zona que ahora es una ciclosenda antes era un jardín, un área verde. El proyecto original contemplaba que la ciclovía pasara por otro lado.

Lo que hemos hecho es cumplir lo relacionado al expediente técnico original, que decía que había que hacer la ciclosenda bordeando el malecón. Hemos completado parte del mismo expediente técnico del parque Bicentenario.

— ¿El proyecto original contemplaba el trazo actual de la ciclosenda?

No, no, no. El trazo actual lo hemos hecho nosotros.

— ¿Bajo qué criterio técnico hicieron ese cambio? Su gerenta de Desarrollo Urbano, me comentó que la Autoridad de la Costa Verde les dio el visto bueno verbalmente. En casos tan delicados como un expediente técnico no podemos basarnos solamente en que verbalmente me dijeron, ¿no?

Como estaba en el expediente técnico original que por ahí iba a ir [la ciclosenda], se ha completado, porque es parte del mismo expediente. El expediente no se cerró hasta que nosotros hemos completado el tramo que tenía esta ciclovía. Ahí se ha cerrado.

— ¿Si está correcto, por qué los expertos con los que consultamos encontraron severas deficiencias?

Toda obra es perfectible. Solamente Dios puede hacer las cosas perfectas. Nosotros vemos y trabajamos para mejorar, somos una gestión que trabaja para mejorar.

Los ciclistas deben invadir el carril destinado a peatones para evitar accidentes. Esta situación se repite durante gran parte del día. (Foto: Miguel Bellido/El Comercio)

— La última denuncia que publicó El Comercio fue por la compra de árboles de quina a un precio altísimo.

Son cotizaciones de empresas formales. Hemos seguido fielmente lo que significa la compra de estos árboles bajo el tema de las cotizaciones, eso está comprobado.

— ¿Por qué entonces para nosotros fue tan sencillo conseguir precios mucho más bajos?

Nosotros, como entidad del Estado, tenemos que hacer una cotización en el mercado. Tenemos que seguir una serie de procedimientos para que podamos hacer las compras, que queden registradas y salvaguarden el dinero de los vecinos.

— ¿Cuántas plantas quedan vivas de las 55 que compraron?

Cincuenta y cuatro, cincuenta y tres. Todas están adecuadamente caminando, te garantizo que son los árboles que hemos plantado y están creciendo en el distrito.

— Según la orden de compra, los árboles se adquirieron para embellecer las áreas verdes de San Isidro, ¿cuándo los vamos a ver?

Yo espero que antes del 28 de julio del próximo año podamos estar plantando los primeros en el parque Bicentenario y así sucesivamente.

— El Órgano de Control Institucional observó el proceso para el servicio de mantenimiento de las áreas verdes por S/44 millones.

Lo que sé es que uno de los postores impugnó a otro de ellos. El tema está en el tribunal del Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado.

— Si todo marcha tan bien en San Isidro, ¿por qué hay esta sensación de malestar de los vecinos? ¿Qué cree que está fallando?

Lo que puedo decir es que nosotros venimos trabajando desde el primer día y venimos haciendo una serie de obras y cosas que van al servicio de los vecinos. Hasta donde yo sé, no tenemos mayores quejas porque nos reunimos todas las semanas con los vecinos. No sabría decir qué tipos de vecinos dan esas quejas. Venimos trabajando con mucha transparencia y apertura.

— Usted fue uno de los invitados en la juramentación de Manuel Merino como presidente. ¿Piensa que hizo bien al renunciar?

Creo que la situación ameritaba que hubiera hecho las cosas distintas. Al no haber podido manejar la situación, su renuncia corresponde a una decisión personal que hay que respetar. Considero que ahora la ciudadanía está más tranquila, eso es lo más importante.