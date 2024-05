Increíble. Un paseo en bicicleta terminó con una sanción millonaria. Junior Zamora se encuentra indignado porque la Municipalidad de Chaclacayo le ha impuesto una multa de S/41.200 por practicar deporte cerca al río Rímac y otras zonas de Lima Este.

Ante esto, el deportista calificado ha denunciado al municipio por abuso de autoridad . Él asegura que lleva años manejando bicicleta por dicha zona y nunca ha tenido problemas que involucren una penalización con dinero en efectivo.

Mediante un video en sus redes sociales, Junior Zamora enseñó el circuito donde entrena y dio a conocer que el extenso campo de arena está en abandono, al punto que las personas lo utilizan como basural.

Hace 4 meses, él junto a más ciclistas organizaron un evento gratuito en dicho espacio para promover el deporte. Los vecinos de la zona celebraron la iniciativa y hasta realizaron barra a los participantes; no obstante, días más tarde, la Municipalidad de Chaclacayo se comunicó con el atleta para imponerle la multa de S/41.200 .

“Yo siempre entreno por acá y hace cuatro meses invité a más vecinos para que conozcan este circuito que está bonito para hacer ciclismo. Se hizo un evento gratuito y bonito, tras ello me llamó la Municipalidad (de Chaclacayo) y me dijo que le estaba robando las ideas . A raíz de eso, la municipalidad me ha mandado una multa de S/41.200 por el hecho de hacer ciclismo aquí e invitar a la gente”, reclamó Junior Zamora en su Tiktok.

Al respecto, Jorge Chuquillanqui, jefe de Imagen del municipio, dijo que la sanción se debe a que el evento se realizó cuando la zona se encontraba en estado de emergencia por el fenómeno de El Niño . De acuerdo al funcionario, en el lugar se estaban realizando trabajos de prevención, por lo que no estaba habilitado para ninguna iniciativa.